По сообщению японского информационного агентства «Киодо цусин», увеличение пожилого населения страны сказывается на численности наиболее популярных городских домашних животных — собак и кошек. При этом по проводящимся с 1994 года статистическим исследованиям число кошек в домах впервые превысит число собак. Представитель крупнейшей в Японии компании по разведению и продаже домашних любимцев «Аэонпет» Томоко Исида констатирует: «Главная причина сокращения содержащихся в домах собак в падении рождаемости и старения общества». По ее словам, все больше пожилых людей отказываются содержать собак и предпочитают кошек, ибо с собаками необходимо ежедневно гулять и делать обязательные установленные властями прививки.

Алексей Жерносеков ИА REGNUM Кот домашний. Средней пушистости

В опубликованном на прошлой неделе отчете Японской ассоциации корма для домашних животных сообщается, что в настоящее время в стране насчитывается, почти как и в прежние годы, 9,526 тысяч кошек, а число собак падает третий год подряд и в 2017 году составило 8,920 тысяч. Согласно отчету, общая стоимость содержания собак на протяжении их жизни составляет 1,6 миллиона иен (14 тысяч долларов), а кошек — 1,08 миллиона иен. Средняя продолжительность жизни собак в Японии — 14 лет.

Основная же причина сокращения числа домашних животных материальная — испытывающие финансовые трудности молодые люди просто не могут позволить себе покупать животных стоимостью в несколько сот тысяч иен. Из-за дороговизны многие предпочитают получить щенка или котенка в подарок от друзей или подобрать на улице.

Анна Кумицкая ИА REGNUM На охоте

Однако жизнь кошек не столь безмятежная. По данным министерства окружающей среды Японии, в стране ежегодно убивают 46 тысяч кошек и только 10 тысяч собак. Среди убитых кошек большинство бродячих или брошенных.

Специалисты предупреждают будущих хозяев кошек о необходимости изучить особенности поведения этих животных прежде, чем заводить их. Новые владельцы кошек нередко жалуются на то, что их любимцы будят их своим громким мяуканьем ранним утром. Не совсем верным является представление о том, что кошка живет сама по себе, и в обязанность хозяев входит только вовремя кормить их. Следует учитывать, что кошке тоже надо двигаться, и предоставлять ей такую возможность. Нужно проявлять заботу о своем питомце, уделять кошке или коту внимание. Тогда они ответят взаимностью и расположением к хозяину.

Кстати, в восточном 12-летнем цикле животных кошки нет. По легенде, она была обманута коварной мышью и, проспав, опоздала прибыть вовремя в назначенный Буддой срок на рассвете.