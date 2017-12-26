В этом году 25 декабря на Украине впервые было объявлено выходным днем. Решение не имеет никакого отношения к религии: Майдан всего лишь делает вид, что Украина теперь «тоже Запад».

Цитата из к/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки». реж. Александр Роу. 1961. СССР

Это подтверждается заявлениями первых лиц майданной власти. Глава совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов (баптист) сказал, что Украина теперь «будет отмечать Рождество вместе со всем цивилизованным миром». Президент Петр Порошенко (формально православный) и вовсе заявил, что он теперь будет праздновать Рождество… дважды.

Дата празднования Рождества не имеет к «цивилизованному миру» никакого отношения. Это всего лишь вопрос о календаре: юлианском, которого придерживается большинство (но не все) православных, или григорианском, которому следуют католики, протестанты и часть православных. Пастору Турчинову это безразлично, потому что религия для него — инструмент для получения власти. Отсюда и тезис про «цивилизованный мир».

Александр Комаров ИА REGNUM Турчинов

Еще более нелепа мысль о том, что Рождество можно праздновать дважды. Иисус Христос родился один раз, и в этой единократности заложен огромный смысл. Возможно, это имело бы какое-то значение для Петра Порошенко, если бы его знания о церкви не ограничивались позированием в храмах всех конфессий с фальшивой скорбной миной да заказом фресок, на которых изображен он сам и члены его семьи, причем крупнее, чем Богоматерь.

На Украине проживают менее миллиона католиков и еще меньше протестантов, и никому из них не требуется признание Рождества по их календарю на государственном уровне. Конечно, официальный выходной в праздник — это удобнее, чем отгул или служба в церкви после работы. Но все знают цену «христианству» майдана. Все прекрасно понимают, насколько далеки майданные власти от христианства, хоть в православной, хоть в католической его версии.

Подавляющее большинство верующих на Украине — православные. В свою очередь среди них большинство составляют прихожане единственной канонической церкви, действующей в стране, — православной церкви Московского патриархата. И вот этих реальных, настоящих христиан майдан, не стесняясь, преследует, в открытую требуя, чтобы церковь подчинялась идеологическим установкам нынешней власти. Более тяжелое, чем на Украине, положение у христианских церквей только на Ближнем Востоке.

Социальная политика майданной власти тоже не имеет никакого отношения к христианским представлениям. Можно было бы ограничиться напоминанием о том, что майдан ради получения власти развязал гражданскую войну, а ради сохранения власти и получения прибыли продолжает вести эту войну. Но столь же противоположны христианству и все остальные социально-политические решения майдана — от ограбления населения методом взвинчивания тарифов до создания в обществе атмосферы ненависти к выдуманному врагу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петер

Немало наивных людей зимой 2013−2014 годов «повелись» на околорелигиозную мишуру майдана, все эти розарии на флагах и молитвы перед избиением полицейских. Но вера — это не фотогеничный кадр революции. Вера — это в том числе система ценностей, которым человек добровольно старается следовать. А если он только и делает, что нарушает заповеди оптом и в розницу, то не имеет никакого значения, сколько на его шее розариев или в какой день он празднует Рождество.

Интересно, что Петр Порошенко — не первый человек, временно управлявший украинскими землями и подписавший указ о Рождестве 25 декабря. 21 декабря 1941 года немецкие оккупационные власти разместили в киевских газетах объявление: «Празднование Рождественских праздников в этом году будет проводиться одновременно с немецкими вооруженными силами, а именно 24, 25 и 26 декабря».

Эта параллель возникает не с целью обозвать Порошенко фашистом. Но схожесть отношения к празднику несомненна. И для нацистов, и для майдана Рождество, как и религия вообще — это лишь повод и инструмент, с которым можно обращаться как заблагорассудится. Рождество что для тех, что для других — это глупая народная традиция, которую можно и нужно попытаться использовать для повышения управляемости тех, кого они считают «быдлом».

Из такого отношения возникают и самопровозглашенные «патриархи», призывающие к войне, и униатские «священники», силой отбивающие храмы у православных. Таким же подходом руководствуются власти, требующие от церквей политического подчинения и объявляющие 25 декабря выходным днем просто для того, чтобы «отпраздновать Рождество вместе с цивилизованным миром». Майдан ведет Украину в прямо противоположном от христианства направлении, и не имеет никакого значения, в какой именно день власти делают вид, что празднуют.