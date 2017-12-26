На рынке недвижимости Москвы назревает проблема, последствия которой могут оказаться очень серьезными и далеко идущими. Строительная компания «Баркли», анонсировавшая несколько масштабных новых проектов, в очередной раз срывает сроки заселения двух своих крупных жилых комплексов. Складывается впечатление, что никакого надзора или контроля за деятельностью «Баркли» просто не существует, и строители уверенно ведут ситуацию к глобальному отраслевому коллапсу.

Долгострой

Знаковый для Москвы жилой комплекс Barkli Residence, сдать который обещали еще в 2015 году, до сих пор стоит пустым и незаселенным. Строителям никак не удается завершить внутреннюю отделку квартир, а там, где она всё же сделана, тут же выявляются нарушения. Подрядчики, занимающиеся отделкой, постоянно меняются, и у них явно отсутствует навык подобных работ. Налицо отсутствие технического надзора и опыта сдачи в эксплуатацию объектов премиального уровня, однако руководство «Баркли» не видит проблем — компания снова и снова переносит сроки сдачи, на этот раз — на весну 2018 года. В итоге в центре Москвы, в 4 км от Кремля памятником безответственности и неорганизованности стоит огромная пустая коробка из железобетона.

Иван Шилов ИА REGNUM Долгострой

Аналогичная ситуация и с ЖК Barkli «Медовая долина» в Новой Москве. Его также не удается ввести в строй, но ни сами строители, ни местные власти проблем в происходящем не видят. Обманутым дольщикам, оставшимся без оплаченных заранее квартир, сложно понять благодушие главы департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина. Сотни людей своими глазами наблюдают проблемы на стройплощадке, а господин Жидкин успокаивает их теми же словами, что и владелец «Баркли» Леонид Казинец — всё, дескать, будет хорошо, не волнуйтесь. Проблема в том, что будущие жильцы «Медовой долины» слышат это уже не первый год.

Не передав дольщикам квартир в предыдущих домах, «Баркли» анонсировала два новых мегапроекта — элитный комплекс Баркли Gallery в старом центре Москвы и грандиозный жилой квартал в Нагатино. Как эти планы прошли согласование с городскими властями при наличии сразу двух незавершенных долгостроев, не совсем понятно. Зато смело можно предполагать, что даже если строители в конце концов справятся с уже начатыми жилыми комплексами, на месте двух новых окажутся в лучшем случае котлованы.

Причины происходящего лежат на поверхности — деятельность «Баркли», похоже, никто толком не контролирует. Если в процесс не вмешаются московские власти, то вскоре мы можем стать свидетелями такой же катастрофы в стройсекторе, какую устроили в гражданской авиации «Трансаэро» и «ВИМ-Авиа». Перед прекращением полетов ту же «ВИМ-Авиа» лихорадило почти год, но Росавиация предпочитала закрывать глаза на проблемы компании. В результате президент России Владимир Путин объявил о неполном служебном соответствии министру транспорта Максиму Соколову и упрекнул курирующего эту сферу вице-премьера Аркадия Дворковича в том, что он уделяет недостаточно внимания транспортной системе.

Kremlin.ru Максим Соколов

Кстати, обсуждая перспективы усиления контроля за авиакомпаниями, глава государства также высказался и о долгостроях. Путин осудил бездействие ведомств, работающих в сфере строительства и призванных решать проблемы обманутых дольщиков. (http://tass.ru/ekonomika/4597396). Вновь он вернулся к этой теме в минувшую среду, дав на заседании Совета по стратегическому развитию поручение разработать новые правила долевого строительства в России.

Очевидно, что ситуация с объектами «Баркли» достигла той точки, когда городским властям необходимо вмешаться, тем более что проблемы с дольщиками и в стране, и в Москве крайне стоят крайне остро, и социальный взрыв в выборный год московским властям точно не нужен. Мэр Москвы Сергей Собянин и его заместитель по строительству Марат Хуснуллин наглядно продемонстрировали свою компетентность и профессионализм, запустив беспрецедентный по размаху проект реновации московского жилого фонда, показав, что они прекрасно умеют общаться с населением и учитывать интересы всех заинтересованных сторон. Нет никаких сомнений в том, что под их контролем вопросы долгостроев «Баркли» будут разрешены не менее оперативно и эффективно. Вполне возможно, что для строительной отрасли Москвы будут разработаны и применены более жёсткие критерии по оценке работы и финансового состояния застройщика. Ведь еще свежи в памяти скандалы с «Мираксом» и СУ-155, а без должного контроля со стороны московских властей к этому списку может присоединиться и «Баркли».

Хочется надеяться, что мэрия не оставит без внимания эту ситуацию и лица, виновные в проблемах дольщиков «Баркли», рано или поздно ответят по всей строгости закона. К сожалению, на ответственное отношение со стороны самих бизнесменов рассчитывать не приходится — поверивших им долевых инвесторов «кинули» уже несколько раз. А вот обманывать городские власти, да еще в предвыборный год — неужели на такое может отважится владелец «Баркли» Леонид Казинец?