После подписания Совместного всеобъемлющего плана действий — ядерной сделки с Ираном — исламская республика стала проводить крайне активную политику на Ближнем Востоке, идущую вразрез с курсом США и стран Запада. Соглашение, которое, как ожидалось, должно было подтолкнуть Тегеран на путь сотрудничества, лишь осложнило ведение дел с республикой, из-за чего Иран стал опаснее Северной Кореи, пишет Тодд Роял в статье для американского издания The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Автор отмечает, что благодаря подконтрольным Тегерану силам, в том числе группировке «Хезболла» и организациям ХАМАС, «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и хуситам в Йемене, исламская республика может проецировать свое влияние в беспрецедентных масштабах. В частности, Тегеран может использовать признание президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля для эскалации своих нападок на Израиль и суннитские государства, несогласные с его шиитской интерпретацией ислама.

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Более того, ядерная сделка, от которой ожидали, что она станет началом новой эпохи отношений между Тегераном, Западом и суннитскими государствами Ближнего Востока, подтолкнула других игроков к более активным шагам. Так, они усмотрели в соглашении недостаток решительности со стороны США и западных стран в сохранении сложившегося после Второй мировой войны миропорядка.

Tasnim News Agency Иранская ракета

Поэтому Россия стала «грозить ядерным оружием», а Китай — душить свободу слова. Не стоит забывать, что в Южно-Китайском море по-прежнему нарушаются нормы международного права, в отношениях КНР и Японии нарастает напряженность, а КНДР продолжает проводить испытательные пуски ракет.

До отмены санкций, введенных для противодействия ядерной программе исламской республики, в Иране понимали, что Запад готов военной силой бороться с терроризмом и поставить экономику страны на грань катастрофы. Поэтому ЕС, НАТО и союзники Запада в Азии, по мнению автора, должны вернуться к прежним инструментам сдерживания Тегерана — военным и экономическим, иначе в будущем ядерная программа страны будет еще большей проблемой, чем сейчас северокорейская.

И когда над США, ЕС и НАТО насмехаются такие небольшие страны, как Филиппины, исламская республика понимает, что тем же курсом, которого они придерживались в Ираке и Сирии, можно следовать и на всем Ближнем Востоке.

Reza Dehshiri Иранские солдаты

Автор убежден в том, что, подписывая ядерную сделку, страны шестерки ожидали, что Иран откажется от своей роли крупнейшего государственного спонсора терроризма. Помимо этого, больше все сливок с соглашения, которое было заключено на основании ложной информации, с переговоров с США и странами Запада снял именно Тегеран.

В результате, вместо того чтобы подтолкнуть Иран к шагам навстречу международному сообществу, из-за ядерной сделки с Ираном стало намного сложнее иметь дело.