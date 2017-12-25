Вадим Красносельский о Приднестровье: «полное ведро» или «разбитое корыто»?
Конечно, ситуация в стране на конец декабря 2016 — начало января 2017 была не из простых. Например, величина золотовалютных резервов страны по состоянию на 1 января составила минус 34,6 миллионов долларов США. Более того, выплаты государственных обязательств по пенсиям, пособиям и зарплатам бюджетников производились не за счет поступлений из экономики, а за счет «печатного станка». Фактически незаконно напечатано порядка 1 миллиарда приднестровских рублей, что в эквиваленте составляет приблизительно 65 миллионов долларов США. В обменных пунктах и банках не было иностранной валюты. Большинство особо прибыльных предприятий госсектора работали с потребителем и поставщиками сырья через посредников — «фирмы-прокладки». То есть была создана система по вымыванию валюты из страны, уходу от налогов.
На выборы я шел с программой реальных действий — «Народная программа Красносельского» — и с командой управленцев-государственников. Благодаря оптимизации расходов, комплексной программе, которую выработало правительство, включая разрушение «серых схем», мы уже смогли вернуть в экономику многомиллионные ресурсы. Прозрачно работают такие значимые для экономики Приднестровья предприятия, как Молдавский металлургический завод и Приднестровская железная дорога. Выплаты зарплат и пенсий осуществляются в полном объеме. Государство больше не забирает у людей их заслуженно заработанные деньги, вернуло заслуженные льготы пенсионерам, инвалидам, многодетным. Покупка иностранной валюты доступна для граждан. Мы не сократили рабочих госпредприятий, не оптимизировали ни одну школу, а наоборот, принялись оптимизировать бюрократический аппарат.
На 1 октября 2017 года нам удалось создать в республике 1595 рабочих мест, плюс к этому выдан 991 новый патент. По меркам ПМР это хорошие показатели.
Вижу наш вектор в открытости, прозрачности, в дальнейшем укреплении Приднестровья как социально ориентированного государства с рыночной формой экономики.
У нас все работают в равных условиях. 2017 год я объявил Годом предпринимателя. Главная задача — снизить налоговое бремя, так, уровень налоговой нагрузки в последние годы устойчиво превышал 30% ВВП, а нужно — в пределах 25%. Мы уже снизили стоимость патента для индивидуальных предпринимателей. Нужно активизировать малый и средний бизнес. Продемонстрировать людям, что заниматься предпринимательством у нас, инвестировать в Приднестровье — это не значит «вложиться — заплатить налоги и сборы — и всё потерять», а «вложить — получить прибыль — заплатить налоги и сборы — получить поддержку от государства — увеличить занятость в экономике».
Теперь по поводу ООО «Шериф». Знаете, я не сторонник выделения кого-то. Ведь каждый трудится по силам, исходя из собственного умения, опыта, профессионализма. Вот, кстати, у меня под рукой последняя информация по крупнейшим налогоплательщикам в госбюджет ПМР. Открывает этот список ООО «Шериф».
Приднестровье традиционно и последовательно выступает за сохранение всех площадок действующего переговорного процесса. Мы открыты для диалога. Однако не всегда диалог в формате «5+2» носит регулярный, как бы нам этого хотелось, характер. Напомню, предпоследние заседание формата прошло летом 2016 года в Берлине, а в этом году лишь благодаря инициативам Приднестровья по решению застарелых социальных проблем и достижению договоренностей с молдавской стороной — открытие моста между селами Бычок и Гура-Быкулуй, апостилирование наших дипломов о высшем образовании, снятие вопроса функционирования «румынских школ», телекоммуникационных и земельных противоречий, — стало возможным проведение заседания в Вене в ноябре 2017 года.
Я не вижу сегодня альтернатив для «5+2». Формат работает. Конечно, не всегда так эффективно, мобильно и своевременно, но он работает. Поэтому что-то изменять или корректировать я бы не стал.
Приднестровье ни на кого нападать или с кем-то воевать не собирается. Мы исходим из оборонной доктрины и поддержания национальной безопасности. Но, безусловно, безопасность любого государства начинается с сильной и боеспособной армии, профессиональных и материально обеспеченных силовых структур.
В этом году мы изменили подход к службе в армии. Продолжается обеспечение войск новой форменной одеждой. С 1 марта для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, введен режим рабочего дня — с 8 часов утра до 6 часов вечера. По всем показателям состояния воинской дисциплины зафиксирована положительная динамика.
В целом считаю наличие в ПМР боеспособной армии, закаленной боевыми действиями 1992 года, очень важным сдерживающим фактором для некоторых горячих голов. Не менее значимым фактором для мира в регионе являются и миротворческие силы России. Контингент миротворческих сил известен. Вооружение у них стандартное, как у всех миротворцев — стрелковое, без тяжелого вооружения и техники, ракет и самолетов. Но этого достаточно для поддержания мира и безопасности на берегах Днестра. А эффективность доказана временем. Может быть, это хорошая модель для применения в других зонах конфликтов? Почему бы и нет.
Приднестровский народ не видит сегодня альтернатив успешно действующей миротворческой миссии под эгидой России, не желает, чтобы на нашей земле вновь из-за чьих-то корыстных интересов была развязана новая война.
Позволю себе Вас поправить. В «двойной блокаде» Приднестровье находится с марта 2006 года. Тогда мы с непониманием и даже болью восприняли шаг Украины по совместному с Молдовой блокированию приднестровской экономики. С 2014 года — новый виток блокады. А в мае 2015 года правительство Украины ввело запрет на ввоз в ПМР через свои пункты пропуска всех подакцизных товаров — этиловый спирт, табачные изделия, нефтепродукты. В 2017-м — совместный молдово-украинский контроль на приднестровско-украинском участке границы.
Приднестровье, как и прежде, расценивает эти действия как односторонние, как попытки полностью контролировать наш экспорт и импорт, а также передвижение граждан через приднестровско-украинскую границу. А если приводить цифры, то, по подсчетам министерства экономического развития республики, только от совместного контроля на пункте пропуска «Кучурган-Первомайск» мы теряем ежегодно 38 миллионов долларов США, или 6% ВВП.
А ведь на территории Приднестровья проживает порядка 150 тысяч этнических украинцев, 80 тысяч граждан Украины. Это важный момент, который нельзя обойти вниманием. Ведь что для нас Украина? Это страна-гарант в урегулировании молдо-приднестровского конфликта, страна-посредник в формате «5+2», страна-наблюдатель в Объединенной контрольной комиссии. Именно в Украину приднестровцы стали уезжать в период самой острой фазы боевых действий 1992 года. И спасибо ей, что нас приняли и оказывали всяческую помощь и содействие.
Да, ситуация вокруг Приднестровья сложная. Внешний фактор не слишком позитивно влияет на наше внутреннее развитие, однако граждане, доверившие мне пост президента ПМР, выдали тем самым большой кредит доверия. Как я говорил выше, у нас в активе есть пошаговый план действий — «Народная программа». В этом стратегическом документе четко прописано, что нужно делать, чтобы республика вновь шла социально-ориентированным курсом. В качестве примера скажу, что в бюджете на 2018 год отдельной статьей предусмотрены средства на выплату советских вкладов, возведение и капитальный ремонт объектов жилищного строительства, социальной инфраструктуры городов и сел. Также мы не собираемся отказываться от возвращенных людям льгот и иным мерам социальной поддержки, говорю про «замороженные» коммунальные тарифы и бесплатный газ для пенсионеров.
Я очень надеюсь, что наш сегодняшний диалог был предметным. И теперь со страниц Вашего издания украинцы и россияне смогут узнать правду о современном Приднестровье. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с Новым 2018 годов и Рождеством. Пожелать мира, благополучия и добра. А Вас, Андрей, я благодарю за интересные вопросы. Спасибо.