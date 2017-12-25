Конечно, ситуация в стране на конец декабря 2016 — начало января 2017 была не из простых. Например, величина золотовалютных резервов страны по состоянию на 1 января составила минус 34,6 миллионов долларов США. Более того, выплаты государственных обязательств по пенсиям, пособиям и зарплатам бюджетников производились не за счет поступлений из экономики, а за счет «печатного станка». Фактически незаконно напечатано порядка 1 миллиарда приднестровских рублей, что в эквиваленте составляет приблизительно 65 миллионов долларов США. В обменных пунктах и банках не было иностранной валюты. Большинство особо прибыльных предприятий госсектора работали с потребителем и поставщиками сырья через посредников — «фирмы-прокладки». То есть была создана система по вымыванию валюты из страны, уходу от налогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Вадим Красносельский

На выборы я шел с программой реальных действий — «Народная программа Красносельского» — и с командой управленцев-государственников. Благодаря оптимизации расходов, комплексной программе, которую выработало правительство, включая разрушение «серых схем», мы уже смогли вернуть в экономику многомиллионные ресурсы. Прозрачно работают такие значимые для экономики Приднестровья предприятия, как Молдавский металлургический завод и Приднестровская железная дорога. Выплаты зарплат и пенсий осуществляются в полном объеме. Государство больше не забирает у людей их заслуженно заработанные деньги, вернуло заслуженные льготы пенсионерам, инвалидам, многодетным. Покупка иностранной валюты доступна для граждан. Мы не сократили рабочих госпредприятий, не оптимизировали ни одну школу, а наоборот, принялись оптимизировать бюрократический аппарат.

На 1 октября 2017 года нам удалось создать в республике 1595 рабочих мест, плюс к этому выдан 991 новый патент. По меркам ПМР это хорошие показатели.

Вижу наш вектор в открытости, прозрачности, в дальнейшем укреплении Приднестровья как социально ориентированного государства с рыночной формой экономики.

Vestipmr.info Флаг Приднестровской Молдавской Республики

У нас все работают в равных условиях. 2017 год я объявил Годом предпринимателя. Главная задача — снизить налоговое бремя, так, уровень налоговой нагрузки в последние годы устойчиво превышал 30% ВВП, а нужно — в пределах 25%. Мы уже снизили стоимость патента для индивидуальных предпринимателей. Нужно активизировать малый и средний бизнес. Продемонстрировать людям, что заниматься предпринимательством у нас, инвестировать в Приднестровье — это не значит «вложиться — заплатить налоги и сборы — и всё потерять», а «вложить — получить прибыль — заплатить налоги и сборы — получить поддержку от государства — увеличить занятость в экономике».

Теперь по поводу ООО «Шериф». Знаете, я не сторонник выделения кого-то. Ведь каждый трудится по силам, исходя из собственного умения, опыта, профессионализма. Вот, кстати, у меня под рукой последняя информация по крупнейшим налогоплательщикам в госбюджет ПМР. Открывает этот список ООО «Шериф».

Приднестровье традиционно и последовательно выступает за сохранение всех площадок действующего переговорного процесса. Мы открыты для диалога. Однако не всегда диалог в формате «5+2» носит регулярный, как бы нам этого хотелось, характер. Напомню, предпоследние заседание формата прошло летом 2016 года в Берлине, а в этом году лишь благодаря инициативам Приднестровья по решению застарелых социальных проблем и достижению договоренностей с молдавской стороной — открытие моста между селами Бычок и Гура-Быкулуй, апостилирование наших дипломов о высшем образовании, снятие вопроса функционирования «румынских школ», телекоммуникационных и земельных противоречий, — стало возможным проведение заседания в Вене в ноябре 2017 года.

Я не вижу сегодня альтернатив для «5+2». Формат работает. Конечно, не всегда так эффективно, мобильно и своевременно, но он работает. Поэтому что-то изменять или корректировать я бы не стал.

Симановский Альбер Конфликт между вооруженными формированиями Молдавии и Приднестровья, 1992 год

Приднестровье ни на кого нападать или с кем-то воевать не собирается. Мы исходим из оборонной доктрины и поддержания национальной безопасности. Но, безусловно, безопасность любого государства начинается с сильной и боеспособной армии, профессиональных и материально обеспеченных силовых структур.

В этом году мы изменили подход к службе в армии. Продолжается обеспечение войск новой форменной одеждой. С 1 марта для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, введен режим рабочего дня — с 8 часов утра до 6 часов вечера. По всем показателям состояния воинской дисциплины зафиксирована положительная динамика.

В целом считаю наличие в ПМР боеспособной армии, закаленной боевыми действиями 1992 года, очень важным сдерживающим фактором для некоторых горячих голов. Не менее значимым фактором для мира в регионе являются и миротворческие силы России. Контингент миротворческих сил известен. Вооружение у них стандартное, как у всех миротворцев — стрелковое, без тяжелого вооружения и техники, ракет и самолетов. Но этого достаточно для поддержания мира и безопасности на берегах Днестра. А эффективность доказана временем. Может быть, это хорошая модель для применения в других зонах конфликтов? Почему бы и нет.

Приднестровский народ не видит сегодня альтернатив успешно действующей миротворческой миссии под эгидой России, не желает, чтобы на нашей земле вновь из-за чьих-то корыстных интересов была развязана новая война.

Marisha Транспорант ПМР

Позволю себе Вас поправить. В «двойной блокаде» Приднестровье находится с марта 2006 года. Тогда мы с непониманием и даже болью восприняли шаг Украины по совместному с Молдовой блокированию приднестровской экономики. С 2014 года — новый виток блокады. А в мае 2015 года правительство Украины ввело запрет на ввоз в ПМР через свои пункты пропуска всех подакцизных товаров — этиловый спирт, табачные изделия, нефтепродукты. В 2017-м — совместный молдово-украинский контроль на приднестровско-украинском участке границы.

Приднестровье, как и прежде, расценивает эти действия как односторонние, как попытки полностью контролировать наш экспорт и импорт, а также передвижение граждан через приднестровско-украинскую границу. А если приводить цифры, то, по подсчетам министерства экономического развития республики, только от совместного контроля на пункте пропуска «Кучурган-Первомайск» мы теряем ежегодно 38 миллионов долларов США, или 6% ВВП.

А ведь на территории Приднестровья проживает порядка 150 тысяч этнических украинцев, 80 тысяч граждан Украины. Это важный момент, который нельзя обойти вниманием. Ведь что для нас Украина? Это страна-гарант в урегулировании молдо-приднестровского конфликта, страна-посредник в формате «5+2», страна-наблюдатель в Объединенной контрольной комиссии. Именно в Украину приднестровцы стали уезжать в период самой острой фазы боевых действий 1992 года. И спасибо ей, что нас приняли и оказывали всяческую помощь и содействие.

Донор Площадь Суворова после парада в честь 21 годовщины образования ПМР

Да, ситуация вокруг Приднестровья сложная. Внешний фактор не слишком позитивно влияет на наше внутреннее развитие, однако граждане, доверившие мне пост президента ПМР, выдали тем самым большой кредит доверия. Как я говорил выше, у нас в активе есть пошаговый план действий — «Народная программа». В этом стратегическом документе четко прописано, что нужно делать, чтобы республика вновь шла социально-ориентированным курсом. В качестве примера скажу, что в бюджете на 2018 год отдельной статьей предусмотрены средства на выплату советских вкладов, возведение и капитальный ремонт объектов жилищного строительства, социальной инфраструктуры городов и сел. Также мы не собираемся отказываться от возвращенных людям льгот и иным мерам социальной поддержки, говорю про «замороженные» коммунальные тарифы и бесплатный газ для пенсионеров.

Я очень надеюсь, что наш сегодняшний диалог был предметным. И теперь со страниц Вашего издания украинцы и россияне смогут узнать правду о современном Приднестровье. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с Новым 2018 годов и Рождеством. Пожелать мира, благополучия и добра. А Вас, Андрей, я благодарю за интересные вопросы. Спасибо.