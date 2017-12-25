Конспирология — увлекательнейшая из дисциплин, поскольку позволяет объяснить всё сущее существованием заговора неких таинственных сил, управляющих мирозданием. Впасть во грех конспирологии очень легко, и однажды это происходит с каждым из нас. В этот раз произошло с Олегом Кашиным, который в своей очередной колонке попытался объяснить всё, что происходит с президентской кампанией, исключительно вмешательством власти. Власть любезно разрешает Навальному провести собрание инициативной группы на пляже в Серебряном бору. Власть делает так, что ЦИК не закрывается в 15 часов, а ждет, когда приедет Навальный с бумагами. Власть выдвигает Ксению Собчак и Павла Грудинина. Власть уничтожает кампанию Навального, исполняя все требования Навального и, тем самым, лишая существование Навального всякого смысла.

Око Саурона. Мордор

Даже если вынести за скобки такую сосредоточенность этой условной «власти» на Навальном, хотелось бы просто спросить у Олега Кашина: а что это за такой таинственный субъект управления, который может через голову Сергея Собянина распорядиться не пускать людей на городской пляж? Кто тот всесильный, который может позвонить Элле Памфиловой и дать ей указание не закрывать ЦИК в воскресенье? Да еще так, чтобы Элла Александровна по своей известной привычке не хлопнула дверью? С Собчак и того проще: Олег с ней хорошо знаком. Достаточно было просто набрать телефонный номер и спросить: кто тебя послал?

Вот это вот представление о «власти» как о некоем едином и сугубом центре силы в сияющей башне губило уже не одно поколение аналитиков. Кажется, чем больше Дмитрий Песков отвечает журналистом: «Это не вопрос Кремля», тем больше журналисты уверены: «Значит это уж точно самый что ни на есть вопрос Кремля». И кроме Кремля никого, в сущности, нет. В существовании какой-то отдельной от Кремля собственной воли председателя ЦИК, мэра Москвы (причем даже не мэра, а его заместителя), Ксении Собчак и Геннадия Зюганова с Павлом Грудининым a priori отказывается. Нет и не может быть такой воли. Потому что отдельная от Кремля воля может быть только у двух людей во Вселенной: у самого Олега Кашина и у Алексея Навального. Они могут принимать самостоятельные решения, а больше никто не может, потому что за всех остальных решает «власть», она же «Кремль».

Между тем факты, как говорится, налицо. Навальный за этот год сделал всё, чтобы слить собственную «кампанию». Унылое турне по регионам, отказ от общения с прессой, провал всех YouTube-начинаний ФБК, отсутствие новых зажигательных расследований, вся вот эта вот муть с пожертвованиями (ни одного отчета за год, сбор денег на анонимные карты и биткойн-кошельки, подозрительные нецелевые траты самого Навального и его ближайших соратников). Обещания 10 тысяч евро выходящим на улицы подросткам, попытка использовать организовывавшиеся Вячеславом Мальцевым беспорядки в собственных целях, обвинение собственных обманутых и разочарованных волонтеров в работе на тот же Кремль. И постоянное вранье, вранье, вранье. Ведь не Кремль же заставлял его врать?

Вот хотя бы эти самые «инициативные группы». Они прошли в двадцати городах. Не менее, чем в половину городов пришлось свозить волонтёров их штабов, расположенных в соседних регионах. А сотрудник штаба — это человек на зарплате. То есть, Навального выдвигали его же сотрудники. Это не запрещено, конечно, но показательно. В трети городов количество собранных подписей феноменальным образом превышает количество участников собраний. Например, в Волгограде присутствовали 230 человек, а подписей было собрано 791. В Красноярске были 350 человек, а подписей собрали 630. Но всё это, честно говоря, не имеет никакого значения, потому что все эти собрания были потешными. Они были только для того, чтобы запостить в Твиттер фоточку с голосующими людьми. Потому что из всех 20 собраний совершенно необходимые для регистрации подписей нотариусы были, внимание, только на одном. А именно — в Москве. Вот, что уничтожило кампанию Навального — тотальное, бесконечное вранье, в результате которого от него отвернулись практически все. Про последнюю историю с «муниципальным праздником День свободных выборов» и про то, как Навальный кинул Яшина, просто проигнорировав митинг, из-за которого Яшин разругался с Гудковым, я даже не буду напоминать. Все сами видели. Не Кремль это сделал. И не «сломавшийся принтер» Киры Ярмыш. Это сделал сам Навальный. По своей собственной воле.

Но многообразный мир, населенный имеющими собственную волю людьми — это слишком сложно для восприятия, еще сложнее для толкования, а главное — неинтересно. В конспирологическом мире власть посылает на выборы Сергея Полонского, чтобы он своим уголовным приговором нивелировал уникальность случая Навального. В мире единого центра приятия решений Кремль делает так, что на собрания инициативных групп Навального не удается собрать даже 500 человек. Во Вселенной, управляемой из сияющей башни, луч психотронной пушки заставляет Олега Кашина написать статью о том, что выборы без Навального несостоятельны, потому что Навального тоже создал Кремль.

Единственное, чего нет в этом мире триумфа единой воли — это нас. Тех, кто живет и думает сам по себе.