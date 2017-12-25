



Иван Шилов ИА REGNUM СМИ

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе стали: папа Франциск призвал Римскую курию быть открытой миру; президент Египта и коптский патриарх планируют открыть в Каире самую большую церковь на Ближнем Востоке; чуть менее трети палестинских христиан хотят эмигрировать; хрупкий курдский проект на севере Сирии; «ислам — это угроза свободной Германии» и другое.

Сегодня, 25 декабря, католический мир празднует Рождество Христово. Поздравляем!

Папа Римский Франциск провел 21 декабря традиционную предпраздничную встречу с сотрудниками всех подразделений Римской курии, рассказывает Radio Vaticana (Ватикан). Он поздравил с наступающими праздниками Рождества Христова и поделился некоторыми размышлениями о миссии. В этом году понтифик сосредоточился на внешней деятельности. Курия по своей природе призвана быть открытой миру, поскольку связана с миссией преемника святого Петра, служением Слову и провозглашением Благой Вести. Франциск сравнил курию с антенной, которая работает в двух направлениях: точно передает волю папы и настоятелей и является получателем вопросов, пожеланий, жалоб, печалей и радости местных Церквей и мира, передавая это епископу Рима. Понтифик напомнил сотрудникам Римской курии, что Вифлеемская звезда ведет нас к тому месту, где лежит Сын Божий, не среди царей и роскоши, но бедных и смиренных.

Власти иракской провинции Киркук объявили 25 декабря — Рождество Христово выходным праздничным днем, сообщает Agenzia Fides (Ватикан). Это сделано в знак выражение солидарности институтов и всего общества по отношению к христианам в связи с празднованием Рождества Господня. Халдейский католический патриарх Луис Рафаэль Сако выразил благодарность губернатору и администрации за эту инициативу, отметив, что это стало традицией. Как заметил предстоятель Халдейской церкви, и «центральное правительство в Багдаде должно сделать то же самое! Христиане заслуживают этого внимания». Инициатива администрации Киркука представляется особенно актуальной на фоне политической турбулентности, вызванной позиционированием в последние несколько месяцев этой провинции как «спорной области», за которую дрались Багдад и Иракский Курдистан. А в Египте коптский православный патриарх Тавадрос II и президент Абдул-Фаттах ас-Сиси готовятся в ночь с 6 на 7 января, когда Рождество празднуют отмечающие его по юлианскому календарю христиане, открыть «самую большую церковь на Ближнем Востоке». Коптский собор возводится на окраине Каирского мегаполиса быстрыми темпами. Команды рабочих, усиленные в последние недели, участвуют в гонке со временем, чтобы храм мог открыться в ночь между 6 и 7 января. Строительство нового собора стало приоритетом президента Египта, а правительство страны выделило 100 тысяч египетских фунтов на запуск работ. Одновременно в Каире в месте, выделенном под новый административный район, предполагается возвести крупнейшую мечеть в стране.

Католическая община Ашхабада готовится к «яркому» Рождеству, передает AsiaNews (Рим, Италия). Небольшая католическая община Туркмении будет праздновать Рождество в окружении огней и в общении с другими христианскими общинами Средней Азии. «Наша столица, Ашхабад, уже «зажглась», — говорит отец Анджей Мадей, ординарий миссии sui iuris в Туркмении. — Как вы знаете, Азия любит свет: ex orient lux! Наша молодежь всегда заботится о том, чтобы осветить церковь. Будем надеяться, что мы сможем увидеть ее и с улицы. На днях Святой Николай пришел к нам с подарками для детей, всем хватило». Рождественские праздники также будут временем экуменизма. Некоторые из местных католиков будут отмечать Рождество еще раз 6 и 7 января с восточными и православными христианами. Католическая община в Туркмении насчитывает около 200 человек и имеет трех священников.

Katolik.ru Халдейская церковь. Багдад

28% палестинских христиан хотят эмигрировать, информирует KATHPRESS (Вена, Австрия). Исследование проведено школой Дар Аль-Калима в Вифлееме и центром Фонда Конрада Аденауэра в Рамаллахе. Две трети из желающих уехать из Палестины хотят сделать это по экономическим причинам. В то время как самым популярным местом для переезда для палестинских христиан остаются США, мусульмане предпочитают Европу. Основными причинами являются возможности трудоустройства, безопасность и стабильность. На жизнь палестинских христиан и мусульман большое влияние оказывает израильско-палестинский конфликт. 63% христиан и 89% мусульман чувствуют его прямое влияние. Христиане жалуются на ограниченную свободу передвижения и ограничение их основных свобод, мусульмане больше боятся экономических барьеров. Как христиане, так и мусульмане высоко оценивают религиозную свободу в своей стране. В то же время 90% христиан и 87% мусульман считают, что израильско-палестинский конфликт приобретает признаки религиозного конфликта. Однако большинство считает, что христианство будет по-прежнему оставаться в Палестине. Так считают 78% христиан и 93% мусульман.

(сс) ZCU Дамаск. Сирия

Курдский проект на севере Сирии остается хрупким, передает из Кобани корреспондент La Croix (Париж, Франция). Небольшой музей «мучеников Каркара», своего рода военный мемориал в центре Кобани, украшен флагами «Отрядов народной самообороны» (YPG), подразделений сирийских курдов, чьим «прародителем» является Рабочая партия Курдистана (РКК). Сирийский власти утратили контроль над этим курдским анклавом шесть лет назад. С тех пор он стал автономным и его влияние распространилось даже на районы с арабским большинством. Руководители анклава провозгласили «Демократическую федерацию Северной Сирии», уверяя в то же самое время, что не хотят подвергать сомнению единство страны и авторитет Дамаска. Говорят, что претендуют только на автономию. Однако в этой «федерации» до сих пор находятся «осколки» сирийского режима, российские войска и американские базы — страхование жизни курдов. Дамаск насильственно подавлял свое курдское меньшинство, считают местные жители. «Было запрещено говорить на курдском языке, — вспоминает 43-летний Камал Басраи, доктор физико-математических наук. — Когда я учился в Университете Алеппо, то был признан отсутствующим на экзамене на английском языке, лишь бы курд не получил приз. Чистый расизм! Я уехал, чтобы окончить учебу на Украине». Сегодня Басраи возглавляет «Университет Кобани», открытый в начале декабря местными властями. Его 50 учеников учатся, не зная, признают ли их степени. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ушло отсюда, проблемы остались. «После освобождения гуманитарные организации обещали много, но это были просто слова», — констатирует член администрации Кабани, 27-летний Бериван Хассан. Только курдский Диярбакыр в Турции на деле помогал восстановлению, прежде чем Анкара полностью закрыла границу осенью 2015 года. Ограничивать приходится многое, несмотря на то, что вся нефть находится под курдским контролем, бензин по талонам. В расположенном в 150 километрах от Кобани районе Табка безопасность обеспечивается местными арабскими ополченцами, собравшимися в Демократические силы Сирии (SDF) под командованием YPG. И еще есть «гражданский совет», объединяющий лидеров племен, молодых курдских и арабских активистов. «Нам пришлось столкнуться с большими трудностями из-за разрушения рудников и инфраструктуры», — сказал 61-летний шейх Хусейн аль-Рашид, член совета. Когда ветер переменился, местные шейхи, бывшие сторонники ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пообещали хранить верность SDF и их войскам. Теперь аль-Рашид говорит, что «светское государство, уважающее права человека, лучше, чем ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое их нарушает». Россия организует в феврале 2018 года в Сочи крупную конференцию по Сирии. Пестрая «федерация» надеется принять в ней участие. «Башар Асад может говорить языком силы, но здесь никто больше не примет его режим, он должен вступить в диалог», — предупреждает юный Бериван Хассан.

«Ислам — это угроза нашему свободному государству», — пишет на страницах Kath.net (Линц, Австрия) немецкий евангельский богослов Себастиан Молль. Знаменитый институт Pew Research Center прогнозирует резкое возрастание числа мусульман в Европе к 2050 году. Удивлен этому может только тот, кто живет на Луне с закрытыми глазами и пальцами в ушах. Вопрос: как реагировать на эту очевидную тенденцию? Ислам представляет собой явную угрозу нашему свободному государству, отмечает немецкий богослов. Для этого осознания не нужно ни террора ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ни иных террористических атак. Да, терроризм не является характерной чертой ислама. Но он влечет отказ от либерального государственного порядка — посмотрите на исламские страны. Не нужно быть пророком, чтобы признать реальную возможность того, что через несколько лет у нас будет больше постоянных посетителей мечети, чем прихожан в Германии. Общества постоянно находятся в движении. Вот почему все эти дебаты на уровне «что к чему» настолько бессмысленны. В Южной Корее почти 25% населения сегодня исповедуют христианство, что 50 лет назад было бы немыслимо. Уже сегодня там больше прихожан, чем во многих «христианских» странах. А если бы у нас Карл Мартелл, дед Карла Великого, в битве при Пуатье (732 год) не отразил арабов, наступающих из Испании, кто знает, когда-нибудь появился бы христианский Запад? Можно бояться или не бояться исламизации Запада, однако все большее влияние ислама на нашу культуру следует признать возможным. Почти наверняка это также повлияет на наш либеральный государственный порядок. И это угроза нашему свободному государству — одна из тех угроз, от которых само государство не может защитить нас! Поэтому бессмысленно надеяться, что суды «спасут» нас от учителей-женщин, носящих мусульманских платок. Свободное правовое государство не может запрещать своим гражданам возводить мечети на своей земле. Право на исповедание ислама рано или поздно приведет к законному требованию ввести мусульманские праздники. Негосударственной силой, укрепляющей свободное государство, является христианская вера. Конечно, не в смысле «христианского государства», но христианство является духовным корнем современного правового государства, а не подрубающим его топором. Профессор Мартин Ронхаймер поэтому правильно назвал христианство «естественным союзником светского государства».

Польша

Будучи членом Европейского союза, Польша несет все более высокие издержки, а выгоды от этого членства не столь очевидны, отмечает Polonia Christiana (Краков, Польша). Не пора ли хотя бы рассмотреть процедуру выхода из ЕС? Юридически такую возможность предусматривает статья 50 Договора о Европейском союзе (Маастрихтский договор) с поправками, внесенными Лиссабонским договором. А как насчет практики? Во-первых, Польша, вероятно, должна будет вернуть полученные субсидии от Евросоюза (около 210 миллиардов евро в 2004—2020 годах). Во-вторых, политики и брюссельские чиновники уже опасаются последствий референдума по выходу Великобритании из ЕС, поскольку это может вызвать эффект домино. Поэтому следует ожидать, что все попытки покинуть Евросоюз будут торпедированы и заблокированы правящими Европейским союзом немецко-французскими «диктаторами» под видом защиты демократии, верховенства закона или прав человека с помощью агрессивной пропаганды. Что могут сделать польские власти, если бы выяснилось, что законный выход из ЕС заблокирован? Что произойдет, если польские власти вдруг перестанут согласовывать польское законодательство с законодательством ЕС? Если перестанут платить членские взносы и откажутся от правил ЕС? А что, если Брюссель наложит финансовые санкции на Польшу, но Варшава откажется платить как суверенная страна? Какие санкции ожидают польскую экономику и чиновников с политиками? Они будут исключены из институтов ЕС? Может быть, из Европейской комиссии и Европарламента? Не перестанут ли приглашать нас в Европейский совет и Совет ЕС? Лишение права голоса в Совете ЕС не стало бы слишком строгой санкцией, принимая во внимание тот факт, что решения в этом учреждении принимаются большинством, поэтому Польшу там могут вынуждать соглашаться с законами, несовместимыми с ее собственными интересами. Однако может быть введен пограничный контроль? Шенгенское соглашение не является Европейским союзом. Или, может быть, немцы вместе со своими союзниками в рамках братской помощи осуществят военное вторжение в мятежную Польшу? К счастью, у ЕС пока нет собственной армии. Эффект разрыва экономических связей со странами Евросоюза изначально был бы очень болезнен для польской экономики из-за тесных торговых и инвестиционных связей. Однако есть жизнь и за пределами ЕС, экономика всегда может быть перенаправлена на другие направления. Неверно и то, что поскольку мы находимся в центре Европы, у нас нет выбора, кроме как быть членом ЕС. Швейцария не входит в Евросоюз, она окружена со всех сторон государствами — членами ЕС, но чувствует себя хорошо. Польша находится в лучшей ситуации, поскольку на востоке граничит с странами, не входящими в ЕС. Поэтому, даже если мы не покинем Евросоюз, по крайней мере, можем напугать Брюссель, потому что сам факт инициирования референдума в Великобритании вызвал значительное усиление британской позиции на переговорах с Европейским союзом.

Митрополит Иларион (Алфеев), глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, выступил в Бари с лекцией по случаю присвоения ему степени почетного доктора Богословского факультета Апулии, рассказывает Vatican insider (Турин, Италия). Он подвел итоги православно-католических отношений, отметив встречу папы Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Кубе в феврале 2016 года. А в мае — июне этого года «впервые в истории» фрагмент мощей святителя Николая Чудотворца побывали в Москве и Санкт-Петербурге, собрав «около двух с половиной миллионов верующих не только из разных регионов России, но и прибывших из Украины, Белоруссии, Молдавии и других стран». Это событие «беспрецедентное», является, по словам Илариона, «первым в истории отношений между Московским патриархатом и Католической церковью, в котором были задействованы самые различные слои нашего общества». И это подчеркивает «большое значение» паломничества к «общим святыням» в двусторонних католико-православных отношениях. «Мы можем усилить эти два потока, чтобы верующие одной Церкви, посещающие святыни другой Церкви, могли лучше познакомиться и узнать друг друга», — подчеркнул глава ОВЦС.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana,Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; портала ордена францисканцев Рускатолик.рф; российского католического портала Gaudete; российской католической газеты Сибирская католическая газета.