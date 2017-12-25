Арсенал Воздушно-космических сил (ВКС) России скоро пополнит новый тип авиационных крылатых ракет — Х-50. Достаточно подробный анализ и характеристики ракеты привёл авторитетный эксперт Петр Бутовский в статье, опубликованной британским военным агентством Jane’s. Посмотрим, о какой ракете идёт речь и как она повлияет на возможности ВКС России.

Воздушно-космические силы России

Х-50 сильно улучшит возможности дальних бомбардировщиков Ту-22М3М

Ракета, согласно данным источника, получившая название Х-50, разрабатывалась АО «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» им. А. Я. Березняка» в рамках программы Х-СД. По своим габаритам она меньше крылатых ракет Х-55СМ и Х-101/102, благодаря чему может применяться не только со стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС, но и с модернизированных дальних бомбардировщиков Ту-22М3М (один самолёт может нести до шести ракет). По дальности полёта Х-50 уступает вышеуказанным ракетам, но имеющихся 1500 км вполне достаточно для поражения большинства наземных целей без входа в зону противовоздушной обороны противника. При этом сочетание инерциальной и спутниковой системы наведения на маршевом участке полёта и электронно-оптической цифровой корелляционной системы «Отблеск» на конечном участке позволяет поражать цели с предполагаемой точностью до 4−5 метров. Кроме того, ракета оснащена станцией постановки активных помех и может лететь по маловысотному профилю, что в сочетании с радиолокационной малозаметностью очень усложняет перехват Х-50 силами ПВО противника.

Ракета Х-55

Установка ракет Х-50 на дальний бомбардировщик Ту-22М3М заметно повышает его возможности — ранее самолёт использовал устаревшие противокорабельные ракеты Х-22 (имеют слабую помехозащищённость) и свободнопадающие бомбы. Теперь эта машина сможет решать намного более широкие задачи. Ко всему прочему, уменьшенные габариты Х-50 дают возможность нести их во внутреннем отсеке бомбардировщика, в пусковой установке револьверного типа — это позволит не увеличивать сопротивление при полёте машины, а значит, и не так сильно уменьшать дальность и скорость полёта самолёта, как это было бы при подвеске ракет на внешние узлы. Это очень важно, учитывая тот факт, что, согласно договорённости с США, на Ту-22М3 не установлены системы дозаправки в воздухе.

Mil.ru Ту-22М3

Гиперзвуковые крылатые ракеты и Х-50 попадут в ГПВ-2027?

Помимо Х-50, в британской статье также упоминаются работы по разработке гиперзвуковой крылатой ракеты авиационного базирования «Гиперзвуковая управляемая ракета» (ГЗУР). Это изделие должно будет преодолевать до 1500 км и развивать скорость М=6 (шесть скоростей звука). Судя по всему, ракета будет противокорабельной (ПКР), что позволяет предполагать наличие некой унификации с ПКР «Циркон», которые в будущем планируется размещать на российских кораблях.

Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвуковая ракета

Согласно данным источников в российской промышленности, обе ракеты планируется производить в рамках Государственной программы вооружений на 2018−2027 годы. Более того, к 2020 году планируется производить около 50 единиц ГЗУР в год.

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Конечно, разработка ГЗУР может и затянуться в связи со сложностью задачи, а вот Х-50 наверняка будет принята на вооружение совсем скоро, так как с её созданием серьёзных проблем возникнуть не должно — российская промышленность в последние годы активно производит изделия подобного класса.