Каковы главные итоги года на Украине, о чем говорят сейчас люди в Киеве, какие настроения царят в стране на уровне власти и общества, а также о сегодняшнем положении Украины на мировой арене и в глазах внешних партнеров в интервью ИА REGNUM рассказал украинский политолог Сергей Белов. Этим интервью ИА REGNUM начинает серию материалов, посвященных итогам года в различных регионах мира.

Torange.biz Постмайданная Украина

ИА REGNUM : Каковы основные внутриполитические итоги 2017 года на Украине?

— По моему мнению, главным итогом 2017 года являются те изменения, которые произошли в массовом сознании граждан Украины. Фактически украинцы начали оценивать происходящие в их стране процессы точно так же, как «российские пропагандисты». Спустя четыре года они наконец-то увидели кризис в стране, подонков или, по словам Саакашвили, «барыг» во власти, колониальную зависимость от Запада, обнищание населения и бегство из страны миллионов людей. Эту правду стало невозможно скрывать, и о ней заговорили не только на кухнях, но и на телевидении.

Torange.biz Постмайданная Украина

К примеру, недавно в эфире украинского телеканала Юлия Тимошенко заявила о том, что Украина находится под «внешним управлением» и стала «полем битвы» великих держав. Никто не обратил внимания, что из заявления Тимошенко следует не только ничтожность геополитического веса Украины, но и то, что одной из великих держав является Россия.

ИА REGNUM : Каковы сегодня настроения людей в Киеве?

— Настроения в Киеве можно назвать одним словом — депрессия. Четыре года назад украинцы думали, что, свергнув режим якобы пророссийского Януковича, они откроют двери в Европу и станут полноправными членами ЕС с соответствующим содержанием. Однако оказалось, что за дверью в Европу находится стена, пробить которую невозможно. Сегодня всем стало очевидно, что с Россией Украина разругалась, в Европу не вошла, во власти находятся воры. Желания сбылись, но лучше бы они не сбывались. Украинцы оказались в ловушке своих собственных заблуждений.

Именно по этой причине не наблюдается массовой эйфории от того шоу, которое устраивает в Киеве Саакашвили. С тем, что свергать Порошенко надо, — все согласны, а вот ради чего — не знает никто. На финише не видна «морковка», которую украинцы получат в случае очередного переворота. А «достоинством» они «объелись» уже после евромайдана.

European People's Party Юлия Тимошенко

ИА REGNUM : Можно ли говорить, что люди начали понимать то, что в 2014 году они совершили ошибку?

— Если человек родился с кастрюлей на голове, то это на всю жизнь. Потому я бы рекомендовал россиянам не тешить себя иллюзиями на тему «прозрения» украинцев. Скакуны не прозревают, они устают прыгать. Как была страна расколота на два лагеря, так и осталась расколотой. Противники евромайдана помалкивают, но злорадно держат дулю в кармане. Сторонники, а тем более активные участники евромайдана в принципе не могут признать свои ошибки, поскольку это равносильно признанию собственного идиотизма. Не может кто-то согласиться с тем, что он доверчивый человек, которого ушлые проходимцы провели в очередной раз на Майдане.

ИА REGNUM : Насколько сильно влияние американцев на политические процессы на Украине?

— Американцы влияют на Украину через коррумпированных политиков-воров, которых сами же приводят к власти. Эта традиция зародилась с первых дней независимости. Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко — всё это ставленники американцев. Все они проводили проамериканскую политику. Итог — самая нищая страна Европы с потерей около 20 миллионов человек.

Было бы у США желание покончить с разрухой, неразберихой и коррупцией и навести порядок на Украине, то на месте Порошенко давно находился бы кто-то другой. И даже Порошенко американцы легко бы могли привести в чувство, введя против него персональные санкции. США этого не делают, поскольку их всё устраивает.

(сс) Ввласенко Киев, ул.Грушевского. 22.01.2014, Евромайдан

ИА REGNUM : Готов ли киевский режим на новую войну в Донбассе или сегодня это уже относится к области фантастики?

— Киевский режим всегда готов делать то, что прикажут американцы. Загвоздка лишь в том, что возобновление боевых действий не приведёт к втягиванию в конфликт России. То есть у американцев не получилось сделать из Украины нечто подобное Афганистану для Советского Союза. В настоящий момент Украина воюет не с Россией, как это утверждает западная и украинская пропаганда, а с республиками Донбасса, причём крайне неудачно.

На мой взгляд, американцы боятся того, что очередное обострение на фронте может закончиться поражением Украины и утратой пророссийских регионов. То есть, если не вся Украина, то индустриальный юго-восток перейдёт в зону влияния России. Наверное, это та единственная причина, которая привела к замораживанию конфликта на Украине.

ИА REGNUM : Фактор Саакашвили — кто за ним стоит и какие цели ставит эта операция?

— Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не решился бы возглавить акции протеста, не имея на то санкции со стороны определённых сил Запада. Ему позволили протестовать, точно так же, как в августе 2008 года позволили напасть на Южную Осетию. Цель у кукловодов Саакашвили может быть только одна — отстранить Порошенко от власти.

Саакашвили

ИА REGNUM : Готова ли Европа отказаться от поддержки киевской хунты и каковы основные причины этого?

— В принципе, Порошенко полностью устраивает Европу. Проблема в том, что за прошедшие годы он настолько дискредитировал себя в глазах украинцев, что начинает компрометировать саму Европу и её европейские ценности. Следовательно, необходимо провести «перезагрузку власти», сменить её маску. По этой причине в европейской прессе всё жёстче стали критиковать режим Порошенко, который оценивается едва ли не хуже, чем режим Януковича.

Хотелось бы ещё раз обратить внимание, что режим Порошенко не занимается самодеятельностью. Все реформы, которые так не нравятся украинцам, навязаны Западом в лице МВФ. Просто у украинцев и у Запада разное понимание целей этих самых реформ. Граждане Украины хотят, чтобы в результате повышался их уровень жизни, росли социальные стандарты, а Запад проводит политику превращения Украины в свой сырьевой придаток с сопутствующей деиндустриализацией и вытекающей из неё нищетой населения.

President.gov.ua «Дверь в Европу» по версии Порошенко

ИА REGNUM : Что, на Ваш взгляд, в данной ситуации делать России и какую стратегию реализовывать на Украине?

— Прежде чем давать оценку политике России на украинском направлении, стоит определиться с целями, которые хотят достигнуть в Москве. На мой взгляд, ни о какой «оккупации» речь никогда не шла и идти не будет. Россия заинтересована в дружественной Украине. В существующем унитарном формате, когда русофобская по определению «титульная нация» определяет политику, добиться этого невозможно.

Поэтому оптимальным для России вариантом является преобразование Украины в федерацию с максимальной самостоятельностью субъектов. С одной стороны, это «разъединение» снизит градус межнационального противостояния, а с другой, приведёт к тому, что политику государства, прежде всего внешнюю, будет определять экономика.

Естественно, что уровень жизни в ориентированных на Россию индустриальных русскоязычных регионах будет выше, чем в сельскохозяйственных украинских. А это тот фактор, который заставит даже самого убежденного украинца «полюбить» Россию и русских. Когда речь идёт о физическом выживании, тогда вся ненависть к России уйдет на задний план.

Конечно, больно видеть всё то, что происходит на Украине. Жалко жителей Донбасса, жалко простых украинцев, но так получилось, что «Карфаген должен быть разрушен». При этом не Россия уничтожает Украину, а сами украинцы своими собственными руками. Москва просто не должна им в этом мешать.

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ИА REGNUM : Что Вы ждёте от 2018 года?

— Лично я очень жду весну 2018 года, когда на новом российском автомобиле проекта «Кортеж» Владимир Путин приедет в Крым по Крымскому мосту. Уверен, что решение украинского вопроса в первую очередь зависит от успешного развития России.