



Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

Азербайджан в системе отношений Закавказье — Ближний Восток всегда оказывался и оказывается в сложном положении, часто теряя глубинную перспективу. Взяв на вооружение доктрину «одна нация — два государства», оказываясь с Анкарой в альянсе, Баку неизбежно вызывал против себя противодействие со стороны Тегерана, опасавшегося усиления Турции в Закавказье и выстраивавшего геополитический противовес, поддерживая Ереван. А когда в свою очередь Азербайджан начал развивать военно-техническое и политическое сотрудничество с Израилем, Иран выступил с предупреждением, заявив, что «Израиль — это красная линия для мусульман», и призвал не осуществлять никаких действий по установлению отношений с этим государством.

Одно время говорили о вероятности появления «осевого альянса» Азербайджан — Турция — Израиль с различными включениями, в т. ч. Грузии. Но Анкара, столкнувшись с Израилем сначала на палестинском направлении, а потом и на курдском, пошла на резкое обострение отношений с израильтянами и стала выпадать из альянса. Бакинские политики вынашивали планы выступить посредниками в нормализации отношений между Турцией и Израилем, чтобы не оказаться в ситуации «друга врага другу». Однако когда в Сирии начались процессы сближения позиций между Анкарой и Тегераном, это потенциально поставило Баку перед сложным выбором между Турцией и Израилем. Азербайджан попытался сохранить статус-кво в отношениях с обеими государствами. Но особенностью ситуации явилось то, что теперь на свою сторону Баку стала перетягивать Турция. Не далее, как в сентябре нынешнего года Анкара чуть ли не открыто призвала «братский Азербайджан пересмотреть свои отношения с Тель-Авивом», пригрозив приостановить транзит бакинской нефти в Израиль через турецкий порт Джейхан.

President.az Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев

В этой связи одна часть азербайджанской элиты квалифицировала открывающиеся перспективы выхода на Ближний Восток как возможность конвертировать ситуацию в урегулирование по своему сценарию нагорно-карабахского конфликта. Другая часть усматривала в этом огромную опасность. Дискуссия по этому поводу в Баку остается незавершенной, хотя инициированный президентом США Дональдом Трампом так называемый иерусалимский кризис, когда Азербайджан выступил на стороне исламских стран и проголосовал в ООН в поддержку резолюции, осуждающей признание американцами Иерусалима столицей Израиля и перенос посольства США в этот город из Тель-Авива, начал выявляться новый расклад сил в регионе. Во-первых, Баку фактически поддержал Турцию в ее резких антиамериканских заявлениях. Во-вторых, вместе с Анкарой и Тегераном он оказался на стороне антиизраильского фронта.

Правда, Азербайджан, в отличие от Турции и Ирана, не рискнул публично резко выступить против США и Израиля. Но в отношении Баку возможность реализации угрозы постпреда США в ООН Никки Хейли «запомнить, кто как голосовал», остается. В свою очередь Израиль дал понять, что считает «намного более важными для себя отношения с Азербайджаном», который разделяет позицию Анкары по данному вопросу. Сейчас в Баку заявляют, что «позиция Азербайджана никоим образом не влияет на его отношения и дальнейшие планы сотрудничества с Израилем и Турцией». Но это активно вовлекает Баку в геополитику Ближнего Востока, где выдерживать сбалансированный внешнеполитический курс практически уже невозможно.

На днях министр обороны Израиля Авигдор Либерман призвал пересмотреть экономические отношения еврейского государства с Турцией. В свою очередь начальник Генерального штаба Израиля Гади Айзенкот дал интервью саудовской газете Elaph и декларировал готовность Израиля «создать совместно с арабскими государствами коалицию по борьбе с региональной экспансией Ирана». По его же словам, как только «Израиль почувствует реальную угрозу своей безопасности, его власти перейдут от политической риторики к силовым действиям, причем не только в Сирии, но и в других регионах, откуда будет исходить потенциальная угроза». И это на фоне резкого обострения в последнее время отношений Саудовской Аравии с Ираном, а также Турцией.

President.az Ильхам Алиев и Авигдор Либерман

Как считает турецкий политолог Энгин Озер, Баку «тесно сотрудничает с Израилем, в том числе и в военной сфере, и если начнется конфликт на межгосударственном уровне, то это таит определенную опасность для Азербайджана». Где и на чьей стороне окажется Баку в контексте противостояния своих союзников и партнеров в случае развития событий по форс-мажорному сценарию?