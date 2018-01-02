По задумке центральных властей Испании, назначивших досрочные региональные выборы в Каталонии, голосование 21 декабря должно вывести это автономное сообщество из состояния политического тупика. Однако, результаты выборов в 135-местный региональный парламент не дают основания надеяться на это. Политический раскол каталонского автономного сообщества получил лишь новое подтверждение.

Иван Шилов ИА REGNUM Каталония

Выборы были назначены консервативным правительством Мариано Рахоя после того, как Мадрид, с согласия парламента и судебной власти, приостановил функционирование каталонского правительства (Женералитата) и парламента — в ответ на проведение в октябре незаконного, с точки зрения испанского законодательства, референдума о государственной независимости и принятия автономным парламентом односторонней декларации о независимости, провозгласившей создание Каталонской Республики.

Как известно, никаких реальных политических последствий эта декларация не имела, если не считать лишения свободы большинства бывших каталонских министров и бегство в Брюссель экс-председателя Женералитата Карлеса Пучдемона. То, как население отреагировало на все эти перипетии, показали как раз только что прошедшие выборы. Конечно, можно согласиться с точкой зрения профессора Барселонского автономного университета Жозепа-Марии Антентаса о том, что «голосование 21 декабря выводит вперед в Каталонии силы центристской ориентации», вырвавшиеся вперёд в двух противоположных политических лагерях.

Но тут следует уточнить, что основной водораздел в Каталонии проходит, конечно же, не по оси «левые-центр-правые»; в местной политике доминирует иная ось — сторонники независимости — «эспаньолисты» (или, как их теперь всё чаще именуют, «конституционалисты»). Сущностно соотношение сил между этими ключевыми лагерями каталонской политики выборы не поменяли.

При рекордно высокой явке избирателей (показатель явки — 81,9%, можно считать невиданно высоким для выборов такого уровня), сторонники независимой Каталонской Республики получили в совокупности 47,5% голосов. Хоть они и смогли мотивировать своих избирателей, в целом разочарованных бездарным поведением своих лидеров в октябре, но этот показатель, если сравнивать его с результатами автономных выборов осени 2015 г., даже чуть снизился. Тогда за «индепендентистов» голосовали 48% избирателей.

Иван Шилов ИА REGNUM Сторонник независимости Каталонии

Но если в 2015 г. две ведущие сепаратистские партии (партия К. Пучдемона — либеральная Демократическая конвергенция Каталонии, сегодня именуемая Каталонской европейской демократической партией, КЕДП, и левоцентристская партия Республиканская левая Каталонии, РЛК, возглавляемая оказавшимся в ноябре в тюрьме Ориолем Жюнкерасом) выступили единым блоком, на сей раз они шли на выборы разными колоннами. И пришли к ним практически с равными показателями. Список К. Пучдемона лишь на 11 тысяч голосов опередил альянс во главе с левыми республиканцами, набрав 21,7%, тогда как коалиция во главе с РЛК получила 21,4% голосов. В результате у двух ведущих сепаратистских сил Каталонии в новоизбранном составе парламента будет по 34 и 32 мандата соответственно. Если сюда добавить четырёх региональных депутатов от крайне левой формации Кандидатура народного единства (4,5% голосов), то можно констатировать, что и в новом составе парламента сторонников Каталонской Республики будет немногим более половины.

Правда, сумеют ли они легко договориться, вопрос сложный. Если КНЕ, к примеру, выступает за радикальный и «мобилизационный» демарш в сторону реального государственного строительства, то К. Пучдемон сразу же после объявления итогов выборов сделал официальное предложение М. Рахою о встрече. Он считает, что необходим «диалог без всяких условий ради мира в Каталонии», хотя и не отказывается от борьбы за независимую Каталонию.

В то же время, региональные выборы продемонстрировали, что в регионе сильные позиции сохраняют и «конституционалисты». Общее первое место заняла либерально-центристская партия «Сьюдаданос» («Граждане»), зародившаяся как общеиспанская партия именно в Каталонии. Под партийным лозунгом «Каталония — мой родной дом, Испания — моя страна и Европа — наше будущее», либералы-юнионисты под руководством 36-летнего лидера партии в регионе Инесс Аримадас провели великолепную кампанию, сумев нарастить по сравнению с выборами-2015 свою поддержку на четверть и, получив в итоге 25,4% голосов, провести в автономный парламент 37 своих представителей.

Чуть лучше, чем два года назад, выступила ещё одна «эспаньолистская» сила, Социалистическая партия Каталонии. Региональное отделение Испанской социалистической рабочей партии набрало почти 14% голосов, что принесло социалистам 17 мандатов. А вот правящая в общеиспанском масштабе Народная партия показала на редкость отвратительный результат. Каталонцы отдали единомышленникам М. Рахоя лишь 4,2% голосов (седьмое место), что оказалось равнозначно седьмому месту с всего 3 депутатскими мандатами. Тем не менее, в целом за партии происпанской ориентации отдали голоса 43,5% избирателей, что показывает их реальный вес в современной каталонской политике.

Каталония

В условиях сильнейшей поляризации довольно скромный результат показала коалиция альтернативных левых «Каталония совместно — Подем», ориентированная на мэра Барселоны Аду Колау. Если этот альянс дважды выигрывал в 2016 г. на общенациональных парламентских выборах на уровне каталонского сообщества, теперь левоальтернативный блок довольствуется лишь 7,5% голосов и 8 депутатскими мандатами. Однако в социально-политическом плане в будущем во многом именно данной коалиции предстоит сыграть роль «арбитра» между «индепендентистами» и «эспаньолистами». Это будет весьма непросто, если иметь в виду, что А. Колау и её союзники выступают одновременно за сохранение Каталонии в Испании и за радикальную демократизацию испанской политической системы в сторону парламентской республики.

В общем, голосование в четверг 21 декабря показало, что тупиковая политическая ситуация в одном из самых богатых регионов Королевства Испании сохраняется. Сторонники независимости имеют большинство в парламенте, но, похоже, саму независимость большинство всё-таки не желает. Центр имеет возможности регулировать жизнедеятельность региона, но авторитет правящей в Испании партии в Каталонии смехотворно мал. Либеральные партии вроде бы выиграли, но отношения между ними столь «тяжелы», что от этого «политологического факта» никому ни тепло, ни холодно… «Каталонская заноза» уж очень глубоко засела в тело Испании, а теперь уже и всего Европейского Союза. И, похоже, надолго.