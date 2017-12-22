На прошлой неделе, вскоре после взлета тяжелого транспортного вертолета CH-53 Sea Stallion с американской авиабазы морской пехоты Футенма на японском острове Окинава, у вертолета выпало стекло кабины экипажа. Стекло упало в один из школьных дворов. К счастью, никто не пострадал, пишет военный аналитик Грант Ньюсхэм в статье для Asia Times.

U.S. Navy Вертолёт CH-53 Sea Stallion

Подобный инцидент можно отнести к несчастному случаю, которой может произойти во время любой авиационной операции, как гражданской, так и военной. На острове Окинава, который превратился в очаг противостояния между военнослужащими США и местными жителями, часто забывают, что любой полет может быть связан с несчастным случаем.

Как бы там ни было, последнее происшествие на Окинаве было связано с отсутствием надлежащего технического обслуживания. Раньше также произошло несколько инцидентов с вертолетами морской пехоты. Во всех случаях причиной стала та или иная техническая неисправность. За последние несколько лет появился ряд сообщений о том, что морская пехота США не имеет достаточного количества денег или времени для проведения тщательного технического обслуживания своих воздушных судов.

U.S. Navy Вертолёт CH-53 Sea Stallion

Морские пехотинцы, которые участвуют в зарубежных военных операциях с 2001 года, ограничены в финансировании, и это несмотря на то, что США тратят астрономические $600 млдр на оборону. Вообще военные не склонны говорить «нет», когда необходимо выполнять ту или иную операцию, даже если военной технике требуется комплексное техническое обслуживание.

Представьте себе, что вы постоянно водите машину. Конечно, вы проверяете уровень масла, давление в шинах, наличие тормозной жидкости, но вы слишком заняты, чтобы проводить плановый капитальный ремонт. В конце концов, технические проблемы будут возникать все чаще, а это уже становится опасным.

Если перенести данный пример на авиацию морской пехоты, то кто должен в конечном итоге отвечать за безопасность полетов? Возможно, это еще один пример прописной истины, которая гласит, что ответственность в первую очередь несут лейтенанты, а не генералы.

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Тем не менее, давайте рассмотрим этот случай. Во-первых, почему воздушная база морской пехоты Футенма все еще функционирует? Почти 20 лет назад японское правительство обещало построить другую базу в менее переполненной части японского острова. На протяжении долгих лет правительство Японии продолжало повторять свое обещание.

Sonata Авиабаза Футенма

Во-вторых, интересно, почему школа находится так близко к аэродрому? На старых фотографиях видно, что авиабаза Футенма была построена на пустыре. Очевидно, что японское правительство должно было запретить гражданским лицам строить свои дома так близко к авиабазе. Это вина правительства, хотя люди, которые строили дома, тоже виноваты.

После инцидента с вертолетом полковник морской пехоты США посетил школу и принес извинения. Конечно, это лучше, чем ничего, но большее значение имеет то, что происходит между авариями. Руководство военной базы Футенма не проводят систематическую работу по выстраиванию отношений с местным населением, поэтому каждый подобный инцидент рассматривается местными жителями как национальное бедствие.

Как и следовало ожидать, теперь японские власти оказывают давление на морскую пехоту США, требуя, чтобы те прекратили полеты над школами и другими общественными объектами. Министр обороны Японии Ицунори Онодэра жаловался, что не получил достаточных гарантий того, что подобные инциденты не произойдут в будущем.

Это типичная реакция Токио после каждого инцидента с участие морских пехотинцев на Окинаве. Ирония заключается в том, что собственные силы самообороны Японии не могут похвастаться безупречными показателями в сфере безопасности полетов.

Совсем недавно на авиабазе воздушных сил самообороны Японии Хуакури на взлетно-посадочной полосе загорелся истребитель-бомбардировщик F-4 Phantom, экипажу удалось спастись. В августе 2017 года на авиабазе Ивакуни разбился вертолет морских сил самообороны Японии. Еще один японский вертолет разбился недалеко от города Аомори, погибли три человека.

Toshi Aoki — JP Spotters Истребитель F-4 ВВС Японии

Пока летают самолеты, происшествия всегда будут иметь место, независимо от того, насколько осторожны их экипажи. Гражданам Японии следует помнить, что американские и японские военные самолеты принимают участие в рискованных операциях, необходимых для обеспечения безопасности Японии от внешних врагов.