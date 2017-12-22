Пока США целиком и полностью сосредоточили свое внимание на северокорейской ядерной проблеме, КНР постепенно продолжает укреплять свой контроль над Южно-Китайским морем, пишет Захари Кек в статье для The National Interest.

Флаг Китая

В декабре 2017 года Центр стратегических и международных исследований США (CSIS) представил доклад, в котором эксперты исследовательской группы «Инициативы по прозрачности в морском пространстве Азии» (AMTI, Asia Maritime Transparency Initiative), отслеживающие строительство китайских искусственных островов с помощью спутниковых снимков, заявили, что 2017 год стал очень продуктивным для КНР.

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После завершения большинства работ по созданию искусственных островов в предыдущие годы Китай обратил свое внимание на превращение этих островов в оперативные военные аванпосты. Как отмечают эксперты AMTI, «Пекин по-прежнему привержен реализации следующего этапа наращивания своих сил — строительства инфраструктуры, необходимой для полноценного функционирования воздушных и военно-морских баз на более крупных форпостах». С этой целью Китай использовал 2017 год для строительства всей необходимой инфраструктуры, начиная «с подземных хранилищ и административных зданий и заканчивая радиолокационными станциями».

Central Intelligence Agency Географическая карта архипелага Спратли

Большая часть строительных работ, по данным AMTI, производилась на спорном рифе Юншудао (Fiery Cross Reef), расположенном в архипелаге Спратли. Строительные работы производились на площади в 110 тыс. квадратных метров. Было завершено строительство больших ангаров рядом с ранее построенной взлетно-посадочной полосой. Также продолжились работы по строительству подземных туннелей, где Пекин может разместить боеприпасы и предметы снабжения. Кроме того, были укреплены укрытия для ракет.

Менее дорогостоящее строительство с точки зрения занимаемой площади было зафиксировано на рифе Subi Reef, также расположенном в архипелаге Спратли. В частности, согласно данным AMTI, «Китай намерен существенно увеличить возможности радиотехнической разведки на рифе Subi Reef». В целом, по оценкам AMTI, с начала 2016 года Китай дополнительно ввел в строй 29 тыс. квадратных метров инфраструктуры на семи искусственных островах в Южно-Китайском море.

Однако усилия КНР по утверждению своего господства в Южно-Китайском море не ограничиваются строительными работами на искусственных островах. Согласно сообщениям официального китайского информационного агентства Синьхуа, в ближайшие годы КНР осуществит запуск еще 10 спутников, которые будут контролировать Южно-Китайское море 24 часа в сутки семь дней в неделю. По сообщению Синьхуа, Институт дистанционного зондирования и цифрового моделирования Земли RADI (Institute of Remote Sensing and Digital Earth) при Китайской академии наук, расположенный в городе Санья на юге острова Хайнань, осуществит в 2019 году запуск трех спутников с оптической бортовой аппаратурой. Более того, вскоре после запуска этих спутников «к 2021 году будут запущены еще три спутника с оптической бортовой аппаратурой, два гиперспектральных спутника и два спутника, которые будут выполнять функцию космической системы поиска и спасения судов, в рамках реализации программы «Спутниковое созвездие», предназначенной для проведения круглогодичного дистанционного зондирования над районом тропического моря».

Хотя китайское информационное агентство отмечает, что спутники будут выполнять гражданские функции, их также могут использовать и в военных целях. По словам научного сотрудника Школы международных исследований им. С. Раджаратнам при Наньянском технологическом университете Коллина Коха, Пекину нужны дополнительные спутники, поскольку все еще остаются несколько слепых зон.

Cas.cn Здание Института дистанционного зондирования и цифрового моделирования Земли RADI при Китайской академии наук. Санья, Хайнань

Милитаризация искусственных островов и увеличение спутникового покрытия приближают Китай к желанной цели — доминированию в Южно-Китайском море. Передовые базы помогут Пекину поддерживать постоянные воздушные и военно-морские патрули в данном районе. Аналогичным образом, увеличение численности спутниковой группировки позволит вооруженным силам КНР идентифицировать различные локальные угрозы. Помимо Китая, в настоящее время Тайвань, Малайзия, Филиппины, Вьетнам, Бруней и Индонезия претендуют на ряд спорных территорий в Южно-Китайском море.

Китай использует возникшие стратегические возможности для укрепления своих позиций в Южно-Китайском море. Во-первых, Филиппины, которые совместно с Вьетнамом всегда являлись самыми ярыми критиками действий КНР в Южно-Китайском море, достигли договоренностей с Пекином после избрания в 2016 году нынешнего президента Родриго Дутерте.

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Во-вторых, США в течение 2017 года уделяли приоритетное внимание северокорейской ядерной программе. Кроме того, администрация президента США Дональда Трампа стремилась к укреплению двусторонних торговых связей с КНР. Ядерная программа КНДР и выстраивание торговых связей доминировали в американо-китайских отношениях после инаугурации Трампа.

Китайское правительство также активно пытается смягчить критику своих действий в Южно-Китайском море со стороны региональных государств. Например, Пекин согласился возобновить переговоры о кодексе поведения в Южно-Китайском море с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Ожидается, что переговоры, которые прошли во второй половине 2017 года, продолжатся в начале 2018 года. Какими бы ни были результаты этих переговоров, они вряд ли изменят конечную цель Пекина по установлению контроля над Южно-Китайским морем.