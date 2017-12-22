



Иван Шилов ИА REGNUM Варшава

В Варшаве состоялись межправительственные польско-британские консультации. В столицу Польши прибыла внушительная делегация из Лондона — премьер-министр Тереза Мэй, министры иностранных дел Борис Джонсон, внутренних дел Эмбер Радд, обороны Гэвин Уильямсон, по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грег Кларк и канцлер казначейства Филип Хэммонд. Как специально отметил портал Совета министров Польши, нынешние «консультации между правительствами двух стран стали вторыми в истории двусторонних отношений. 28 ноября 2016 года в Лондоне состоялась первая встреча такого типа под председательством премьер-министра Беаты Шидло и Мэй. Это было важным событием, поскольку межправительственные консультации — форма, очень редко используемая англичанами. Ранее этот формат использовался британской стороной только в отношениях с Францией».

Premier.gov.pl Мэй и Моравецкий: хмурые какие-то... С чего бы?

Однако хотя диалог вели две стороны, контекст консультаций был гораздо шире. Делегация из Великобритании прибыла в тот момент, когда Европейская комиссия объявила о начале запуска против Польши процедуры в рамках действия статьи 7 Договора о Европейском союзе, которая предусматривает уведомление стран-членов ЕС о нарушении верховенства права в той или иной стране. Такое в истории Евросоюза происходит впервые. В свою очередь, Великобритания очень тяжело и мучительно обсуждает с Брюсселем условия своего выхода из ЕС. Такая ситуация заставляет две страны «прислоняться» друг к другу. Накануне визита британский премьер, комментируя претензии Еврокомиссии к судебной реформе, которую проводит правящая польская партия «Право и Справедливость» (PiS), заметила, что это «обычные конституционные вопросы», которые являются делом «отдельной страны», выведя тем самым конфликт из правовой плоскости в политическую.

Политика доминировала и в ходе подписания договора о сотрудничестве в области обороны и безопасности между Варшавой и Лондоном, который заменил подписанный в 1995 году польско-британский меморандум. Он определяет рамки сотрудничества двух стран в области обороны, обмена информацией, технологий, учений и инвестиций, а также развития совместных проектов в оборонной промышленности. Как заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий, «Великобритания находится в процессе Brexit, но это не значит, что она оставляет Европу. Великобритания покидает ЕС, но Соединенное Королевство будет оставаться нашим ключевым союзником в НАТО и структурах, обеспечивающих безопасность в рамках оборонной и внешней политики». И предложил британцам помощь Варшавы в диалоге по Постоянному структурированному сотрудничеству по вопросам безопасности и обороны (PESCO), о создании которого объявили на недавнем саммите ЕС, чтобы оно «было бы открыто также для сотрудничества с Великобританией».

Однако Лондон отказался войти в PESCO, поэтому не вполне понятно, о чём с ним могут говорить участники этой инициативы. И в целом в речи британского премьера звучали иные нотки и иные акценты, чем у ее польского коллеги. Говоря о подписанном двустороннем договоре в области обороны и безопасности, Мэй в частности заявила, что он «будет строиться на развертывании наших войск в Польше при расширенном передовом присутствии, что последовало за нашей последней встречей в Лондоне. Сегодня мы договорились и о том, чтобы укрепить наше сотрудничество по противодействию российской дезинформации в регионе, в том числе в рамках новых совместных стратегических коммуникационных проектов. Мы оба глубоко обеспокоены российскими попытками использовать информацию в военных целях. Кремль стремится подорвать международную нормативную систему, но это не удастся». В рамках «противодействия» Лондон планирует передать Варшаве 5 млн фунтов на поддержку белорусскоязычного польского телеканала Belsat в рамках «укрепления наших возможностей по выявлению и противодействию российским информационным операциям».

Между тем есть обоснованные сомнения в том, что эта польско-британская операция направлена именно против Москвы. Как указывает польский журналист Петр Мачёнжек, будет очень странно, если Великобритания поддержит Belsat, который правительство Польши собиралось закрыть. Не так давно об этом рассуждал глава польской дипломатии Витольд Ващиковский, обещая, что вместо этого вещающего на Белоруссию телеканала, показавшего свою низкую эффективность, появится новое СМИ, направленное на польскую диаспору. «Я хотел бы пожелать нашему министерству иностранных дел и в более широком смысле новому правительству осознать, что активная международная политика и устранение внешних угроз (например, дезинформации из России) не могут осуществляться без значительных финансовых ресурсов, — пишет Мачёнжек. — Однако, к сожалению, у меня нет иллюзий, что Польша не является европейским исключением, а британские деньги — это, скорее, «бусы», которые предлагаются властям в Варшаве в контексте переговоров по Brexit, а не предвестник наступления на российскую пропаганду». Это первое.

Витольд Ващиковский

И второе. Обращаясь к полякам, Мэй напомнила о том, как они вместе с британцами сражались плечом к плечу во время Второй мировой войны. «Вы боролись за свободу Европы, сегодня мы хотим поблагодарить вас за это», — сказала глава британского правительства. А Моравецкий добавил, что пролитая «кровь многих тысяч польских солдат во время Второй мировой войны значительно способствовала защите Великобритании в 1940 году». Этот прозрачный намек был замечен в Германии. Немецкий портал Telepolis связал слова Мэй с обещаниями, сделанными «британским правительством 31 марта 1939 года, после того, как тогдашний канцлер Германии Адольф Гитлер нарушил Мюнхенское соглашение». Заявление Лондона о гарантии независимости Польши было подтверждено заключенным 25 августа того же года договором о взаимной поддержке в случае нападения третьей стороны. Что, отмечает издание, не помешало «разгрому Польши Гитлером и Сталиным, хотя Великобритания объявила войну германскому рейху через два дня после вторжения вермахта в Польшу».

Можно предположить, что и сейчас Лондон больше беспокоят действия Берлина, чем Москвы. В конце концов, Россия в ЕС не входит, с ней об условиях выхода из Евросоюза говорить не надо, с одной стороны. С другой стороны, не исключено, что Великобритания будет стараться ставить палки в колеса Германии на постсоветском пространстве, пытаясь использовать для этого Польшу. Пока же, отмечает американский портал Politico, существует «эмпирическое правило польско-британских саммитов: чем больше обе стороны говорят о прошлой героической войне, тем меньше встреча имеет значение», а «воспоминания военного времени многие поляки помнят совсем по-другому, чем британцы, видя Соединенное Королевство как предателя Польши, когда разразилась война, и которые затем передали их страну русским после окончания ее». Что есть, то есть, из этой песни слов не выкинешь.