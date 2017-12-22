



Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Невзирая на десятилетия внешнеполитической практики и международную оппозицию, президент США Дональд Трамп признал 6 декабря 2017 года Иерусалим столицей Израиля, а также пообещал со временем перенести туда и посольство США. Основанием для такого решения стал принятый Конгрессом Закон о посольстве в Иерусалиме 1995 года. Предшественники Трампа Билл Клинтон, Джордж Буш — младший и Барак Обама использовали имеющуюся в законе лазейку, благодаря чему им удавалось сохранить статус-кво и избегать опасных решений. Теперь же израильское лобби смогло убедить Трампа в правильности подобного курса, чем сделало подарок сторонникам жесткой линии Ирана, пишет Фархад Резаэ в статье для The National Interest.

ИА Красная Весна Здание Кнессета, общий вид. Иерусалим

Прежде всего, в восторг пришли в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) и их подразделениях по проведению операций за рубежом «Аль-Кудс». По сообщениям иранского информационного агентства Tasnim, связанного с КСИР, у решения Трампа был ряд преимуществ.

«Благодаря этой ситуации упрощается работа Ирана по формированию фронта сопротивления, в котором ключевую роль играет защита Палестины», — заявили в агентстве.

Другие СМИ страны распространили заявление главы ХАМАС Исмаила Хания, согласно котором Трамп открыл «двери ада». Глава Генштаба вооруженных сил страны Мохаммад Хоссейн Багери подчеркнул, что отныне попытки освобождения Иерусалима будут предприниматься активнее, чем когда-либо. В свою очередь, газета Kayhan, считающаяся «рупором» верховного лидера аятоллы Хаменеи, написала, что решение Трампа лишь ускорило смерть Израиля. Если не обращать внимания на эти и другие заявления, в сложившихся условиях сторонники жёсткой линии Ирана могут пойти на ряд шагов.

Во-первых, они могут попытаться укрепить свои позиции в арабском мире. С 2011 года эти позиции в значительной степени ослабли из-за поддержки Тегераном правительства Сирии. Благодаря гражданской войне в арабской республике Саудовская Аравия смогла воспользоваться ситуацией и убедить арабские государства в том, что Иран, а не Израиль представляет основную угрозу арабскому миру. Согласно опросу Междисциплинарного центра в израильском городе Герцлия, граждане королевства в большей степени озабочены Ираном, нежели Израилем, при этом 53% опрошенных назвали именно исламскую республику главным противником Саудовской Аравии. Из-за решения Трампа эта динамика изменится, что даст Тегерану возможность снова сместить внимание на Израиль.

Во-вторых, Иран постарается дискредитировать умеренные арабские правительства, которые взаимодействуют с Израилем, в том числе в Саудовской Аравии — основном противнике Ирана. Так, сразу после объявления решения Трампа глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил:

«Если бы половина тех средств, которые некоторые правительства в регионе тратят на подстрекание к терроризму, экстремизму, межконфессиональной розни и призывам к насилию против своих соседей, была бы направлена на освобождение Палестины, нам бы не пришлось сталкиваться с наглостью США, которые пытаются «зафиксировать обещания тех, кому там не место и кто этого не заслуживает». Тем не менее Иерусалим по-прежнему является арабским и исламским субъектом».

ИА Красная Весна Стены старого города. Иерусалим

Если умеренные арабские правительства окажутся вынужденными отстраниться от Израиля, издержки для них будут существенными, прежде всего, в военной и разведывательной областях. Так, за последние несколько лет в отношениях между Израилем и странами региона произошли кардинальные изменения Например, сближение Эр-Рияда и Тель-Авива произошло из-за общей обеспокоенности региональной политикой Ирана и его ядерной программой.

Официальные лица Израиля признали, что их страна и Саудовская Аравия разделяют единый взгляд на намерения Ирана. Более того, в интервью изданию Саудовской Аравии Elaph глава генерального штабавооруженных сил Израиля генерал-лейтенант Гади Айзенкот намекнул на то, что Эр-Рияд и Тель-Авив обмениваются информацией о том, как противодействовать Ирану. Наблюдатели не исключили возможность того, что обе стороны могут даже установить дипломатические связи. В Иране приложат все усилия для предотвращения подобного развития событий.

В-третьих, Корпус стражей исламской революции воспользуется решением Трампа и ожидаемыми кровопролитными протестами для активизации вербовки представителей шиизма и других групп в свои ряды. Так, подразделения «Аль-Кудс» контролируют более пятнадцати шиитских вооруженных формирований по большей части из Ирана, Афганистана, Пакистана и других мест, где проживает значительное число шиитов. Созданные для борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), они теперь, после поражения радикалов, ищут себе новую цель. И такая цель была с готовность выбрана в лице Израиля и США, от которых необходимо защищать Иерусалим.

Вероятно, с подачи главы подразделений «Аль-Кудс» Касема Сулеймани иракское шиитское вооруженное формирование «Харакат Ан-Нуджаба» — фракция, входящая в Силы народной мобилизации, — выступило с угрозой о возможности нанесения удара по военным США в Ираке. По словам лидера группы Акрама аль-Кааби, «идиотское решение Трампа… станет большой искрой, благодаря которой этот субъект [Израиль] будет стерт с тела исламской нации, и легитимной причиной наносить удар по американским войскам».

Наконец, решение Трампа изменит баланс сил между движением ХАМАС, контролирующим сектор Газа, и политической партией ФАТХ, которая контролирует Палестинскую автономию на Западном берегу реки Иордан. В октябре 2017 года движение ХАМАС, которое сталкивалось со все большими сложностями в управлении сектором Газа, подписало при посредничестве Египта соглашение о примирении с партией ФАТХ.

Однако переговоры зашли в тупик из-за того что и ХАМАС, и организация «Палестинский исламский джихад» (ПИД) отказались пойти на разоружение. В «Аль-Кудс», которое контролирует ПИД, были решительно против этого соглашения, даже несмотря на то, что ее лидер Ахмад аль-Мадаллал и отрицал это. И теперь, когда лидер ХАМАС Исмаил Хания призвал к новой интифаде и пообещал открыть «врата ада», руководству ФАТХ еще сложнее будет добиваться разоружения.

Таким образом, хотя решение Трампа по Иерусалиму и не приведет к новой интифаде или насилию в отношению граждан США на Ближнем Востоке, сторонники жесткой линии Ирана теперь убеждены, что велика вероятность провала возглавляемой Саудовской Аравией кампании против исламской республики.