



Дуччо ди Буонисенья. Предательство Иуды. XIII в

Евангельское чтение сегодняшнего дня вспоминает предательство Христа своим ближайшим учеником Иудой:

«Днем Он учил в храме, а ночи, выходя, проводил на горе, называемой Елеонскою. И весь народ с утра приходил к Нему в храм слушать Его. Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою, и искали первосвященники и книжники, как бы погубить Его, потому что боялись народа. Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа двенадцати, и он пошел, и говорил с первосвященниками и начальниками, как Его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег; и он обещал, и искал удобного времени, чтобы предать Его им не при народе. Настал же день опресноков, в который надлежало заколать пасхального агнца, и послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: пойдите, приготовьте нам есть пасху».

Версий о причинах этого предательства довольно много, есть совершенно невероятные. Возможные косвенные причины, о которых говорят Евангелия, многим кажутся недостоверными. Напомним, в Евангелиях речь идет о деньгах. Иуда продал Христа всё же за деньги, а не «за идею». Евангелист Иоанн называет Иуду вором (Ин 12.6). Многим подобная «банальная причина» предательства не нравится, и некоторые, особенно светские толкователи ищут более возвышенных. Мы же неоднократно говорили о том, что условия, при которых можно было стать учеником Христа, были очень непростыми, даже тяжелыми, для многих за гранью человеческих возможностей.

Николай Николаевич Ге. Совесть. Иуда. 1891

Примечателен разговор Христа с «богатым юношей», вторая половина которого так передана евангелистом Матфеем:

«Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам Своим: истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное; и еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Услышав это, ученики Его весьма изумились и сказали: так кто же может спастись? А Иисус, воззрев, сказал им: человекам это невозможно, Богу же всё возможно. Тогда Петр, отвечая, сказал Ему: вот, мы оставили всё и последовали за Тобою; что же будет нам? Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, — в пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную».

«Что же будет нам» — вопрос, который волновал всех апостолов. Ну, хорошо, вот мы всё бросили, семью, карьеру, раздали недвижимость (наверняка некоторые, если и не все, раз уж требования к тому, чтобы сделаться учеником и следовать за Ним, были столь жесткими). Что мы получим взамен? Так на современный лад звучит этот вопрос. В прошлую субботу, к примеру, на литургии читался отрывок, обращение Христа к своему избранному «малому стаду»: «Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство. Продавайте имения ваши и давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалища не ветшающие, сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет» и т.д.

«Взамен» предлагалось Христом Царство Небесное или Царство Божие. Сейчас эти слова обычно понимаются как загробная участь в раю. Но делом Христа было устранить зазор между небом и землею. Человек здесь и сейчас приобщается к Царству Отца, и это приобщение происходит в нём самом. «Рай», «Царство Небесное» — не награда за примерное поведения и беспрекословное исполнение «требований Бога», и даже не так называемое «состояние внутренней свободы», а соответствие Богу в Его качествах, которые и составляют Его природу. Подлинная свобода в том числе образуется, исходя из соответствия этим качествам, а не потому, что тебе всё окружающее по барабану, и ты тем самым обрел «подлинную свободу», наплевав на всё вокруг.

То есть и апостолы понимали Царство Божие как организацию социума уже сейчас, здесь, а не только как загробную участь. И в этом социуме они даже между собой уже распределяли роли (Лк. 22: 24; Мтф. 20: 20−24). Другое дело, что понимание этой организации у них было еще очень смутное, даже неверное. Но, похоже, что у Иуды оно было как раз очень четким. Иуда изначально «поставил на политическую партию». Следует снова напомнить и даже подчеркнуть, что Христос не конфликтовал с кесарем, власть светская была вне Его служения. В то время между религией и политикой зазор, как, впрочем, и нынче местами, был небольшой. Религиозные кружки, мечтавшие сместить власть римскую, вообще всякую светскую, и установить местную, да к тому же духовную, возникали и гасли повсюду. У Христа не было задачи «свергнуть власть», задачей было создать, обучив, ядро такого общества, которое, разрастаясь, изменит мир настолько, что власть в том виде, как люди к ней привыкли, уже станет не нужна.

Карл Генрих Блох. Нагорная проповедь

Иуда поставил на политическую партию — и под это дело, почти наверняка, даже и имение продал, раздал все, что полагается, как сделали почти все. Однако после трех лет лишений себя и скитаний по негламурным местам, вдалеке от столицы, он понял, что речь вовсе не идет о предстоящем «государственном перевороте». Он как раз понял, что в представлении Христа «Царство Божие» — самое оно и есть: скитаться по разным бомжатникам и среди самого человеческого отребья, помогать им, помогать и снова помогать, лечить, учить и утешать всячески. Что «строительство Царства» идет полным ходом, но совсем не так, как он себе представлял. Что пост «премьер-министра» или «генерального прокурора» при колене Иудином, как завещано (Мтф. 19:28, так ему казалось), ему совсем не светит. Что не быть ему «столичной штучкой» уже никогда. Где-то ближе к концу наступил тот самый «момент прозрения», описанный евангелистами как «вошел же сатана в Иуду».

Еще ранее, поняв, что гол как сокол, перспективы в жизни никакой, начал и приворовывать, о чем упомянул Иоанн. Иуда лучше, кажется, прочих апостолов понимал, что Христа рано или поздно арестуют, а дальше — всё. Ни денег, ни имущества. Да и Иисус об этом временами сообщал как о неизбежном. Боялись и прочие апостолы: «Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались и, следуя за Ним, были в страхе. Подозвав двенадцать, Он опять начал им говорить о том, что будет с Ним: вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам». Иуда посчитал себя обманутым, но как человек неглупый понимал также, что обманулся он сам, что со стороны Христа обмана не было. Арест Христа и «прекращение всей этой деятельности» был совершенно неизбежен. В казнь Христа он не верил, потому что понял уже давно, что «государственного переворота» Им не затевается, а что рано или поздно «лавочку свернут», было для него очевидным. Ну, а раз так, то этим можно хоть как-то компенсировать утраченное имущество, получить «начальный капитал», ну и потом заняться торговлей или еще чем-нибудь. Начать жизнь заново.

Одним словом, причина предательства Иуды всё-таки самая банальная, и дело в «политике» и «деньгах». Ничего возвышенного. Никаких «высоких мотивов».