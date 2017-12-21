На этой неделе было объявлено, что бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон займет руководящую должность в новом инвестиционном фонде, предназначенном для поддержки китайской инициативы «Один пояс и один путь», пишет Бруно Макаес в статье для The Foreign Policy.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кэмерон

Многие эксперты сразу же отметили, что Кэмерон пошел уже по проторенной тропе. Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр потребовал изрядную сумму в шесть миллионов долларов в год за консультации, предоставленные политическому руководству Казахстана и других стран. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер проявил себя в продвижении российских энергетических интересов в ЕС в качестве главы комитета акционеров компании «Северный поток» (2006 год) и «Северный поток — 2» (2016 год).

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Хонг Жэнг. Китай. Великий шелковый путь

Однако ситуация с Кэмероном существенно отличается. В отличие от Блэра или Шрёдера, он вступает в проект, который, вероятно, будет служить национальным интересам Великобритании.

Между тем вопрос о том, стал ли бывший премьер-министр Великобритании агентом влияния КНР, является очень актуальным. За последние несколько недель в СМИ Австралии, Новой Зеландии, Центральной и Восточной Европы и даже США появилось большое количество статей о растущем контроле Китая над иностранными политиками, многие из них все еще находятся на своем посту. Конечно, для китайского правительства было бы очень заманчиво превратить бывшего лидера страны, которая больше остальных ответственна за страдания жителей КНР в конце XIX и начале XX века, в своего агента влияния.

Однако не стоит делать преждевременных выводов относительно роли Кэмерона. Нет никаких указаний на то, что инвестиции будут поступать из Китая в Великобританию, вместо этого и Великобритания, и КНР будут совместно направлять инвестиции в развитие некоторых регионов, через которые должен пройти новый Шелковый путь.

По мере того как реализация проекта «Один пояс и один путь» набирает обороты, Китай все явственнее начинает осознавать, что внутренних ресурсов для завершения проекта у него нет. Стоимость проекта варьируется от $1 трлн до $8 трлн. Использование ресурсов собственных банков, обремененных просроченными кредитами, на фоне замедления роста экономики может привести к рискованным последствиям. Китай пытается задействовать другие учреждения, однако они не могут восполнить дефицит финансирования.

Например, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций инвестировал в китайский проект менее $2 млрд. По сравнению с требуемой суммой — это капля в море. Поэтому для Китая важно получить доступ к глобальным финансовым рынкам, чтобы привлечь дополнительные ресурсы. Лондон может стать тем финансовым центром, который позволить решить данную задачу.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

С другой стороны, Великобритания проявляет очевидную заинтересованность в укреплении экономических отношений с Китаем. Лондон проявлял заинтересованность и до начала процесса выхода из состава ЕС. Теперь, когда на горизонте появился Brexit, растущие финансовые потоки между КНР и Великобританией позволят Лондону подстраховаться на случай возможных рисков, связанных с выходом из единого европейского рынка.

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Интересно, что Великобритания ориентируется на Пекин в тот момент, когда экономические отношения между Европейским союзом и Китаем вступают в напряженный период. В частности, Германия обеспокоена тем, что Берлин может уступить Пекину в области инновационных технологий, включая автопилотируемые автомобили, робототехнику и искусственный интеллект.

Как указывалось выше, самый очевидный способ развития новых связей между двумя странами заключается в том, чтобы превратить Лондон в точку доступа к дополнительному финансированию для проекта «Один пояс и один путь». В то же время Великобритания надеется минимизировать риски, связанные с выходом из единого европейского рынка, и построить глубокие экономические отношения со страной, которая в обозримом будущем будет обладать крупнейшей экономикой в мире. В перспективе Великобритания может получить равные с КНР полномочия в управлении новыми фондами по финансированию проекта «Один пояс и один путь», что позволит приблизиться к возможности стать младшим партнером в одной из самых крупных геополитических инициатив.