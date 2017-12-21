Каждый новый день судебного заседания в Минском городском суде, рассматривающего уголовное дело в отношении трёх белорусских публицистов ИА REGNUM по обвинениям в разжигании расовой, национальной или религиозной вражды, открывает всё новые подробности, которые довольно часто ставят обвинение в неловкое положение. Сегодня, 21 декабря, в четвертый день заседания политическая подоплёка этого дела проявилась довольно явно.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пресса

Заседание началось с вызова на допрос родственников подсудимых, а именно, с супруг журналистов — Инны Алимкиной,Ирины Шиптенко и Любови Павловец. Жены Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко воспользовались своим правом не свидетельствовать против родственника и отказались от дачи показаний. Любовь Павловец дала характеристику подсудимому как патриоту, а также хорошему отцу и мужу, больше ничего говорить не стала.

Защита Юрия Павловца попросила суд пригласить как свидетелей бывшего министра информации Лилию Ананич и её бывшего заместителя Владимира Матусевича для дачи показаний, поскольку, по мнению адвоката, они могли знать о политических мотивах заведения этого дела. Подписи Матусевича как руководителя экспертной комиссии стоят на заключениях и материалах информационного ведомства, которые легли в основу уголовного расследования против авторов ИА REGNUM. Адвокаты Шиптенко и Павловца назвали этих людей инициаторами дела против подсудимых, ведь именно после обращения Ананич в мининформ комиссия всего за сутки исследовала огромное количество документов, будто «в сутках не 24 часа, а 48». Однако суд в этом адвокатам отказал.

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Bsj.by Лилия Ананич

Здесь хотелось бы напомнить, что Ананич за три года работы на посту министра информации запомнилась как одиозный чиновник: по ее инициативе блокировали интернет-сайты, она выступала против неугодных ей независимых белорусских СМИ, да и тех, что работают за пределами страны. На задержание публицистов ИА REGNUM в 2016 году Ананич заявила, что на российском ресурсе подавалась в тенденциозным ключе деятельность президента республики, структур власти в политике, экономике, культуре. Однако в сентябре 2017 года Александр Лукашенко уволил с должности министра информации уже саму Лилию Ананич, а пресс-секретарь Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий прокомментировал это событие так:

«То, что сегодня произошло, журналистское сообщество воспринимает с определенным осторожным оптимизмом».

Однако свою лепту в дело белорусских авторов ИА REGNUM экс-министр информации внести успела. Кстати, сам отказ судьи удовлетворять ходатайство защиты по поводу вызова в суд Ананич и ее зама вызвал среди присутствующих на заседании негодование.

Обвинение сегодня зачитывало материалы Алимкина, опубликованные в российских СМИ, а также заключение экспертов, которые усмотрели в текстах признаки экстремизма. В частности, речь идет о статье «Белоруссия уходит из Русского мира исподтишка, с учётом украинского опыта», где автор критикует белорусизацию, которая постепенно добралась и до детских садов, в этом тексте публицист также обращает внимание на то, что Белоруссия может повторить судьбу Украины 2014 года, если пойдёт по националистическому пути.

Примечательно также, что из переписки Алимкина с шеф-редактором аналитической редакции ИА REGNUM Юрием Баранчиком, которую зачитывал в суде государственный обвинитель, становится ясно, что публицист часто готов был писать бесплатно. Как отметил сам журналист, материальной заинтересованности у него не было, а переписка с Баранчиком велась совершено на разные темы. А вот само заключение экспертизы, на основании которого строится обвинение против автора, составлено крайне небрежно и непрофессионально. Как обратила внимание адвокат Алимкина, в этих документах нет ни ссылок на методику исследования, ни обоснований, да и непонятно, почему автором экспертизы является библиотекарь (!) Иванова. В общем, сложилось впечатление, что заключение экспертов для следствия было необходимо только формально.

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ИА REGNUM Дмитрий Алимкин

Сам Дмитрий Алимкин обратил внимание на то, что правоохранители у него для чего-то изъяли чеки о коммунальных платежах и пытались обвинить его в хранении боеприпасов, приняв за них небоевые патроны. К счастью, безуспешно. Однако куда более интересно, что из дома Алимкина изъяли и Коран. Может, правоохранители посчитали, что эта книга сама по себе свидетельствует об экстремистских наклонностях её обладателя? Не в этом ли и проявляется религиозная неприязнь?

Зачитывало обвинение сегодня также и тексты Юрия Павловца. В ответ на некоторые цитаты из статей в зале присутствующие отмечали, что всё соответствует действительности. Сам автор обратил внимание на то, что эксперты, изначально усмотревшие признаки экстремизма в десяти его материалах, в итоге оставили для дела только три. То есть поняли, что насчёт семи ошибались? К тому же, по словам подсудимого, нигде в его текстах интересы России не противопоставляются интересам Белоруссии, хотя эксперты это каким-то образом усмотрели. Не менее интересно, что экспертиза была подготовлена всего за день.

Завтрашнее заседание должно будет продолжиться с комментариев Павловца к своему тексту и тексту экспертизы, которая на протяжении дела сама себя дискредитирует.