С момента проведения федеральных выборов в Германии, состоявшихся 24 сентября, прошло уже почти три месяца, а канцлер ФРГ Ангела Меркель все еще пытается сформировать новую коалиция. Очевидно, что переговоры продолжатся и в новом, 2018 году, пишет Дэвид Ритчи в статье для The Strategist.

Euku Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель

По результатам выборов Христианско-демократический союз Германии (ХДС) и Христианско-социальный союз в Баварии (ХСС) набрали почти 33% голосов, получив в Бундестаге 246 мест из 709. Однако правящую коалицию большинства все еще предстоит сформировать. Существует два варианта: так называемая «ямайская» коалиция из «Свободной демократической партии» (СвДП), «Зеленых» и ХДС/ХСС; возрождение великой коалиции с Социал-демократической партией Германии (СДПГ), получившей название GroKo.

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Все партии, представленные в бундестаге, категорически исключают возможность коалиционных переговоров с ультраправой партией «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая получила 94 места и стала третьей по величине группой в парламенте Германии.

Michael Weiss Мартин Шульц

Вскоре после выборов, на которых СДПГ показала худший результат на протяжении последних нескольких десятилетий, лидер социал-демократов, бывший председатель Европарламента Мартин Шульц отверг идею создания новой великой коалиции с ХДС/ХСС. Шульц заявил, что СДПГ уйдет в оппозицию, партии потребуется некоторое время, чтобы восстановиться после провальных выборов.

Несколько раундов напряженных «ямайских» переговоров не увенчались успехом. В итоге из-за возникших противоречий лидер СвДП Кристиан Линднер объявил о выходе из переговорного процесса, после чего канцлер публично заявила, что лучше проведет новые выборы, чем будет формировать правительство меньшинства.

Неудача «Ямайки» увеличила давление на Шульца, которого призвали пересмотреть предыдущее решение по GroKo ради Германии. Похоже, что это возымело действие. Представители ХДС/ХСС и СДПГ провели предварительные переговоры на прошлой неделе и договорились продолжить неофициальные переговоры на этой неделе. Перед СДПГ стоит непростая задача, поскольку множество членов партии уверены, что предыдущий неэффективный союз с ХДС/ХСС привел к провалу на выборах. Как бы там ни было, большинство представителей СДПГ, по-видимому, готово поддержать создание новой великой коалиции.

Чтобы не ослаблять давление на СДПГ, Меркель вновь отметила, что не готова формировать правительство меньшинства. Она также исключила и другой вариант, согласно которому партия Меркель получит неофициальную поддержку со стороны других партий без заключения соглашения о создании коалиции большинства.

CDUCSU-Bundestagsfraktion Союз ХДС ХСС

Недавний опрос Deutschlandtrend показал, что 61% граждан ФРГ уверены, что лучшим выходом из сложившейся кризисной ситуации является создание новой великой коалиции между СДПГ и ХДС/ХСС. Нужно отметить, что с начала декабря число сторонников GroKo увеличилось на 16%.

В настоящий момент ЕС сталкивается со многими серьезными проблемами, для решения которых в ФРГ должно быть сильное и стабильное правительство. Возможно, самую крупную угрозу для ЕС представляет успех националистических партий в некоторых европейских странах.

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В Польше и Венгрии были прецеденты, когда правительство формировали популистские/националистические партии. Буквально на днях, 15 декабря, новый федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц подписал коалиционное соглашение с правой Австрийской партией свободы. Самое интересное, что представители правой партии получили ключевые позиции в оборонном и внешнеполитическом ведомствах Австрии, а также в министерстве внутренних дел. После недавних парламентских выборов в Чехии было создано популистское/националистическое правительство во главе с премьер-министром Андреем Бабишем.

moritz320 Евросоюз и его проблемы

Однако худшее может оказаться впереди. В 2018 году выборы должны пройти в Италии. Результаты социологических опросов показывают, что популистская партия «Движение пяти звезд» и правая политическая партия «Лига Севера» в сумме могут набрать более 40% голосов. Италия может превратиться в еще одну серьезную проблему, с которой может столкнуться ЕС.

Можно только надеяться, что переговорный процесс между СДПГ и ХДС/ХСС в конечном итоге увенчается успехом. ЕС нужна сильная и стабильная Германия для решения текущих вопросов и серьезных проблем, которые могут возникнуть в ближайшем будущем.