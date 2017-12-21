Завершился четвертый день суда по делу авторов ИА REGNUM. И четвертый день не угасают с новой силой вспыхнувшие дискуссии относительно аргументов обвинения и позиции публицистов. В целом, процесс показательный, особенно если учесть, что он вызвал весьма серьезный общественный резонанс. Позиций, на самом деле, не много — есть выступающие «за» и есть высказывающиеся против обвинений. Однако образ сторонников и противников наших коллег приобретает с каждым днем всё более яркие и четкие очертания.

ИА REGNUM Дмитрий Алимкин, Юрий Павловец, Сергей Шиптенко

В первую очередь обращает на себя внимание тот факт, что первыми «ринулись в бой», то есть накрыли волной комментариев под новостями с начавшегося процесса ярые сторонники обвинения — местные националисты, которые полностью одобряли действия властей и судебный процесс над политологами и требовали только одного — заключения подсудимых под стражу и максимально жесткого их осуждения.

Надо отметить, что особенной аргументацией авторы подобных комментариев не утруждали себя. «Упечь их за решетку и всё», «так им и надо», «а нечего было писать» — не более чем эмоции не испорченных излишней витиеватостью мысли индивидуумов, либо целенаправленное создание необходимого властям оформления открытого судебного заседания, чтобы именно эти нехитрые мысли и засеять в те самые не обремененные интеллектуальными изысканиями головы.

Противники обвинения обозначились не так ярко. Сначала. Но даже тогда у них тексты комментариев не ограничивались набором из трех слов и не сдабривались восклицательными знаками и «смайлами», выражающими агрессию, как у упомянутой выше группы по интересам. Однако далее, когда во второй и третий день «процесса» суд приступил к допросу подсудимых и публицисты получили возможность высказать свою позицию, число их сторонников на форумах, комментирующих вести из зала суда, заметно увеличилось.

Imhoclub.by Андрей Поротников

В обсуждении происходящего приняли участие и эксперты, и знаковые фигуры политического класса Белоруссии. Так, на своей странице в социальной сети высказался отличающийся своими резко русофобскими взглядами руководитель одного из белорусских прозападных аналитических порталов Андрей Поротников. Приведем текст полностью и в авторской редакции:

«Дело регнумовцев вызвало дискуссию вокруг права на свободу выражений и «я не согласен с вашим мнением, но готов умереть за право его высказывать». Всё это очень мило и пафосно, но реальность, как обычно, отвратительна. Свобода высказываний — конечно ценность. Но далеко не высшего порядка. Применительно к этой истории для меня ценностями высшего порядка являются две.

Первая: историческая перспектива моего народа. Очевидно, что таковая может быть обеспечена только в условиях национального независимого демократического государства. Современной Беларуси до этого идеала — как до Луны пешком. Но даже то, что мы имеем сейчас — это уже поле для деятельности. Да, возможностей не так много, как хотелось бы. Но они есть и даже в сегодняшних условиях я вижу перспективы. Если, конечно, прикладывать усилия. И это однозначно лучше, чем «ничего», к которому нас призывают сторонники слияния с Россией. Ликвидация Беларуси как государства не просто резко понижает перспективы исторической выживаемости нашего народа, но более того — может их попросту обнулить. И в этом плане любой, кто прямо или косвенно призывает/подталкивает/провоцирует/подстрекает к ликвидации беларуского государства — враг. Враг не только ныне живущих беларусов, но и тех поколений, которые придут после нас.

Вторая ценность высшего порядка: физическая безопасность наших людей. Поглощение одного государства другим, к чему призывали регнумовцы (кстати, не бесплатно) — это море крови, потоки беженцев, поломанные судьбы. Сразу или потом. Публичное и последовательное отрицание исторической субъектности беларуского народа, его культуры и языка — это не безобидное выражение частного мнения. Это манипулятивный приём с целью дегуманизировать народ, вывести беларусов за пределы культурного, цивилизационного и правового поля. В результате чего отрицаются не только самостоятельные интересы нашего народа, но и его право на существование. Что необходимо только в одном случае: если вы желаете или планируете физическое уничтожение представителей данного народа. Как это работает? У нас живой пример перед глазами: попытка в 2014 году уничтожить извне Украину. Итог: 10 тыс. убитых только с одной стороны и больше 2 млн беженцев и перемещенных лиц. А начиналось всё с вполне себе реализации права на свободу мнений. Сначала на словах отрицали сам факт существования украинцев как народа, а через 20 лет стали на практике убивать тех, кто себя посмел украинцем считать.

И тут я воспользуюсь штампом госпропаганды: «Хотите как в Украине? Обеспечьте регнумам свободу деятельности под предлогом права на выражение своего мнения и получите». Причем, 20 лет не понадобится, с учетом отработки технологий и провалов в информационной и гуманитарной политике нашей власти, хватит 4−5 лет. После чего у любителей поразмышлять на тему свободного выражения всяческих мнений и позиций будет хорошая возможность продолжить свои интеллектуальные штудии в окопах (в лучшем случае) или на нарах в концлагерях на южном побережье Белого моря (в худшем).

Ситуация вокруг дела регнумовцев проста до безобразия и требует простого ответа на простой вопрос: вы готовы пожертвовать будущим своих детей и их безопасностью или нет? Я — нет. А поэтому государство в данном случае делает ту работу, за которую мы ему платим. Криво, но делает.

И не надо говорить, что на этом кейсе режим отрабатывает новые репрессивные практики. Нет там никаких новых практик, всё уже давно отработано. На нас. При полном одобрении регнумов и Москвы».

Как мы видим, Поротников в своем спиче использует весь набор тех штампов, которые в свое время для свержения Януковича использовали украинские необандеровцы — уничтожение нации, уничтожение государства, потоки крови, роль Москвы и так далее. То есть никакой оригинальности. Но это мелочи, так как главное, на чем базируются слова «эксперта», — это прямая и наглая ложь, так как ни к чему подобному Юрий Павловец, Сергей Шиптенко и Дмитрий Алимкин в своих статьях никогда не призывали.

Соответственно, и все остальные его выводы и суждения, будучи основанными на ложной посылке, изначально являются лживыми. Однако, как подчеркивает сам Поротников (и за это ему отдельное спасибо), подобной позиции, основанной на лжи, придерживается в отношении Юрия Павловца, Сергея Шиптенко и Дмитрия Алимкина и сама белорусская госпропаганда, пытающаяся обеспечить в глазах общественности хоть какое-то обоснование травли журналистов за высказываемые ими взгляды.

Left.by Александр Ярошук

Белорусскому русофобу — стороннику действий белорусских властей в отношении политологов (интересная смычка, не правда ли? — как на Украине) на своей странице ответил председатель Белорусского Конгресса демократических профсоюзов (БКДП), член административного совета Международной ассоциации труда Александр Ярошук. Также приводим его текст полностью и в авторской редакции:

«Андрей Поротников в своей публикации в ФБ обратился ко мне с вопросом, что означает факт, что один из подсудимых по делу «Регнума» Юрий Павловец является членом входящего в БКДП Свободного профсоюза металлистов. Ответ на этот вопрос прост: независимые профсоюзы — срез нашего общества. Во входящих в БКДП четырех профсоюзах представлен весь спектр мозаики оппозиционных политических партий. В том же СПМ находится место и членам КХП-БНФ, и членам партии трудящихся, и членам женской партии «Надзея», и членам «Справедливого мира». Одни из них являются сторонниками «Русского мира», другие — категорически его не приемлют. Но при этом все они мирно уживаются, невзирая на жаркие споры, вызванные идеологическими разногласиями, дело не доходит ни до стрельбы, ни даже до мордобоя.

Может быть, кому-то не по душе такая идеологическая пестрота в независимых профсоюзах. Но как по мне — это вполне нормально. Во-первых, никуда не уйти от факта раскола и конфликта интересов по этому признаку в белорусском обществе. Во-вторых, что плохого в том, что независимые профсоюзы являются площадкой, где придерживающиеся разных политических симпатий люди постигают нелегкую науку дискуссий, стремятся учиться терпимости к оппоненту и обходиться без навешивания ярлыков.

И самое главное — находящихся в независимых профсоюзах граждан объединила не общая идеология отдельно взятой политической силы, а их демократический выбор, приверженность демократическим ценностям. Члены независимых профсоюзов не приемлют ни в каком виде идеологии лукашизма, прежде всего — в сфере трудовых отношений, где режим стремится превратить рабочего в безмолвного и безропотного раба. Именно здесь проходит линия противостояния между правящим жестким авторитарным режимом и независимым профсоюзным движением, да и всем демократическим сообществом.

И, на мой взгляд, большой ошибкой является сегодняшняя попытка провести это противостояние по линии «русский мир» — «независимая Беларусь». Она автоматически приводит к тому, что сторонники демократического выбора оказываются в одном окопе с белорусской властью, которая, якобы, является сторонником белорусской независимости и стремится обезопасить Беларусь от апологетов «русского мира». Не случайно уже зазвучали голоса осуждения на судебном процессе над регнумовцами тех, кто, как представители «Весны», стремится быть выше политической конъюнктуры и защищает право граждан на выражение своего мнения.

Известный грузинский философ Мераб Мамардашвили высказался однажды так — в выборе между Родиной и истиной я выбираю истину. Если мы желаем увидеть, наконец, нашу Беларусь демократической и независимой страной, мы не должны делать выбор, игнорирующий истину. Иначе, перефразируя Черчилля, рискуем потерять и ее, и саму Родину. Ибо всякий раз найдется очередной прохиндей, который будет использовать нас и наши высокие порывы в своих интересах, не имеющих никакого отношения ни к демократии, ни к отстаиванию независимости нашей страны».

Таким образом, мы можем видеть, что замутненному необандеровскими штудиями потоку сознания, не способному к диалогу и слышанию чужой точки зрения, противопоставляется демократический подход, когда каждый вправе высказывать свою точку зрения, особенно в аналитическом плане. Налицо борьба двух подходов — одного, который пытается искоренить любое инакомыслие под липовым предлогом создания нации, как будто кто-то давал право именно этим людям на создание нации, и второго, который предполагает, что в этом процессе все имеют равное право голоса, и свою правоту надо доказывать в споре, а не отправкой оппонентов в тюрьму в худших традициях тоталитарных государств.

ИА REGNUM Дмитрий Алимкин, Юрий Павловец, Сергей Шиптенко

Изначально белорусское общество, вероятно, в основной своей массе не особенно близко знакомое с творчеством Алимкина, Павловца и Шиптенко, доверяя тому, что пишут в газетах и говорят с экранов (естественно, не в пользу авторов), довольствуясь «нужными» цитатами, было уверено, что перед ними настоящие разжигатели и экстремисты. Однако ответы подсудимых на суде, их уверенная позиция и аргументированные высказывания буквально в щепки разнесли складывавшуюся в течение года картину за подписью белорусского мининформа. Во всяком случае, в умах, способных к осмыслению.

Таким образом, судилище над авторами российских СМИ уже стало качественной лакмусовой бумажкой отношения белорусских властей к интеграции с Россией, к белорусским сторонникам белорусско-российской интеграции, к свободе выражения слова. Можно только поблагодарить белорусские власти за решение сделать суд открытым — сеанс саморазоблачения уже четвертый день всё больше и больше показывает всю абсурдность происходящего.

Учитывая, что дело совершенно точно политически мотивированно и направлено против белорусско-российской интеграции, его исход скажет о многом. Окончательное решение суда продемонстрирует, к какому лагерю ближе позиция белорусской власти — к украинской версии необандеровщины и русофобии или к позиции настоящих патриотов русского и белорусского мира.