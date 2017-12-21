Министр обороны США Джеймс Мэттис посетил Пакистан в начале декабря. По его словам, цель его поездки состояла в том, чтобы в последний раз призвать пакистанское правительство отказаться от поддержки боевиков и начать операцию против террористических групп, которые участвуют в боевых действиях на территории Афганистана, пишет Сабера Азизи в статье для The National Interest.

U.S. Navy photo by Chief Mass Communication Specialist Shawn P. Eklund Глава Пентагона Джеймс Мэттис

В октябре 2017 года Мэттис заявил на заседании комиссии Палаты представителей по делам ВС, что США необходимо «еще раз попробовать» привлечь Пакистан на свою сторону в рамках реализации новой стратегии США в Афганистане. Если все усилия окажутся безуспешными, президент США Дональд Трамп «готов принять все необходимые меры».

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В ответ на призыв Мэттиса один из пакистанских чиновников на условиях анонимности сообщил газете Pakistan Today, что правительство страны уже предприняло необходимые меры против всех террористических групп, расположенных внутри Пакистана. Однако заявление официального лица оказалось ложным. По словам командующего ВС США и НАТО в Афганистане генерала Джона Николсона, боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по-прежнему расположены на территории Пакистана, против них не было предпринято никаких действий.

Army.mil Военнослужащие армии Пакистана

На самом деле Пакистан заинтересован в поддержке боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Как отмечает эксперт из Джорджтаунского университета Кристин Фэр, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получает поддержку со стороны пакистанского правительства, поскольку является «инструментом государственного управления».

В докладе «Стратегии Индии и Пакистана в Афганистане», который подготовил американский стратегический аналитический центр RAND, указано, что Пакистан преследует несколько целей в Афганистане. Правительство Пакистана стремится заблокировать расширение индийского влияния в Афганистане, подорвать территориальные претензии Кабула на спорные районы вблизи границы, создать на территории Афганистана безопасные «гавани» для боевиков, прошедших подготовку в Пакистане. Также Пакистан стремится подорвать региональную интеграцию Афганистана. Для реализации всех перечисленных целей Пакистану необходимо движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Поддержка «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является составной частью долгосрочной стратегии по утверждению своего влияния в регионе. Цель Пакистана — это региональная гегемония и противостояние влиянию Индии. Как отмечает бывший специальный посланник США в Афганистане Питер Томсен, Пакистан стремится «создать более широкий исламистский блок на территории Пакистана, Кашмира, Афганистана и, в конечном итоге, в Центральной Азии, чтобы сбалансировать амбиции Индии, которая является традиционным соперником Пакистана». Исламабад пытается установить марионеточное правительство в Афганистане при помощи подконтрольных террористических групп. Успех Пакистана в Афганистане станет отправной точкой для создания исламистского блока, который будет противостоять Индии.

U.S. Department of State Ашрафа Гани

С момента утверждения афганского правительства президента Ашрафа Гани Кабул прилагал все необходимые усилия, чтобы заверить Исламабад в том, что Афганистан является надежным партнером. Афганское правительство хотело убедить Исламабад в том, что Пакистан сможет защитить свои интересы в Афганистане без помощи экстремистских группировок. По словам Гани, Афганистан «протянул руку Пакистану, но он плюнул в нее, потому что в Исламабаде думали, что смогут свергнуть нас. Давайте называть вещи своими именами».

В 2014 году афганское правительство заморозило соглашения с Индией на поставку летального оружия, чтобы не осложнять отношения с Пакистаном из-за расширения индийского влияния в Афганистане. С 2015 года Кабул начал отправлять своих курсантов в Пакистан для прохождения обучения, чтобы сбалансировать индийскую программу по подготовке сотрудников силовых органов Афганистана. В 2015 году Кабул и Исламабад подписали соглашение об обмене разведданными в рамках борьбы с терроризмом в регионе. В 2016 году Афганистан направил в Пакистан свою долю электроэнергии в рамках регионального проекта CASA-1000, поскольку Пакистан испытывал серьезный энергетический кризис. Тем не менее Исламабад рассматривает Кабул в качестве противника.

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В ноябре 2017 года Николсон заявил на встрече представителей НАТО в Брюсселе, что он не заметил никаких изменений в поведении Пакистана или усилий по ликвидации убежищ для боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) внутри страны. Эксперты отмечают, что серьезное влияние на ситуацию оказывает военное руководство Пакистана.

(сс) Hbtila Солдаты сил специальных операций Пакистана

В Пакистане армия является самым мощным институтом. Вооруженные силы Пакистана управляют внешней политикой государства. Военное руководство убеждено, что все соседние страны, за исключением Китая, представляют угрозу для страны. Поэтому любые искренние действия Кабула, направленные на улучшение связей с Исламабадом, будут напрасны. Пакистан не будет рассматривать Кабул в качестве добросовестного партнера.

Кроме того, пакистанская армия только выигрывает от создания атмосферы постоянной угрозы от региональных соседей. Эти угрозы оправдывают всеохватывающую роль пакистанской армии в правительстве.

По словам Томсена, нынешняя «стратегия Пакистана» точно отражает стратегию Исламабада, проводимую с 1994 по 1998 год, когда Пакистан организовал, вооружил и отправил тысячи талибов («Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других экстремистов в Афганистан, чтобы свергнуть правительство в Кабуле. После 11 сентября 2001 года Пакистан не отказался от поддержки радикальных групп. Правительству Афганистана и администрации Трампа нужно сделать так, чтобы Пакистан заплатил высокую цену за свои действия.