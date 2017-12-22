«Мусорная» тема, которая звучит во Владимирской области уже не первый месяц, стала одной из основных на пресс-конференции губернатора Светланы Орловой, прошедшей 20 декабря. Глава области изначально сама подняла тему и напомнила про протест против строительства мусороперерабатывающего предприятия около села Филипповское и завоз мусора из Москвы и Московской области, показав тем самым, что тема важна и ею занимаются. Но пока аргументы Светланы Орловой выглядят не очень убедительно. Насколько опасны волнения для положения главы региона, в котором в 2018 году пройдут выборы губернатора, выяснял корреспондент ИА REGNUM.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Владимирский мусор на пути к выборам

Мусор из Москвы и «завод по японским технологиям»

«Мусорная» тема во Владимире актуализировалась, начиная с лета 2017 года. Она условно разбита на два блока — несанкционированные свалки и завоз мусора из Москвы и Подмосковья, а также выступления жителей села Филипповское против строительства объекта по переработке мусора в непосредственной близости от их домов.

О первом активно заговорили после прямой линии президента России Владимира Путина. После того, как по поручению главы государства был закрыт подмосковный полигон «Купчино», поползли слухи, что мусор из столичного региона будут привозить во Владимирскую область.

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Марина Каширская ИА REGNUM В 2016 году во Владимирской области образовалось более 190 тысяч тонн твердых бытовых отходов — примерно по 300 кг на каждого жителя

Региональные чиновники отреагировали на возможную угрозу. В три района области — Александровский, Киржачский и Петушинский — были направлены письма с напоминанием, что нужно следить за ситуацией и не допускать нарушений. При этом чиновники всё-таки верили, что мусор не приедет. По их данным, это просто экономически невыгодно.

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Однако, как оказалось, экономическая выгода уступает другим факторам. В июне прокуратура сообщила, что мусор из Московской области поступал на территории Владимирской области в массовом порядке и до громкого закрытия свалки в Балашихе. Это привело к исчерпанию ресурсов полигонов. А в сентябре природоохранная прокуратура Владимирской области возбудила производства об административном правонарушении по факту размещения отходов на свалке в городе Покров Петушинского района. Несмотря на то, что полигон был закрыт, на него продолжали привозить мусор. Причем жители сообщали о том, что отходы везут из Московской области: около полигона постоянно видели грузовики с московскими номерами, а в куче мусора, которые неизвестные вывалили прямо в Покрове, нашли чеки из подмосковных магазинов.

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В протестах же против строительства мусороперерабатывающего объекта около села Филипповское активно участвуют не только местные жители, которые просят помощи в том числе и у президента, но и активисты Общероссийского народного фронта.

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Марина Каширская ИА REGNUM Без заводов глубокой переработки с чистой технологией мусорный вопрос не решить. уверена губернатор

О том, что около села планируют построить «опытно-экспериментальную площадку по переработке и сортировке отходов», местным жителям сообщили 19 августа. Однако никаких подробностей не было, что навело жителей на мысль, что вместо объекта с красивым названием на участке появится обычный полигон.

Жители начали обращаться в различные инстанции. В итоге в их поддержку выступили депутат Госдумы Евгений Ревенко и активисты ОНФ. Последние направили Светлане Орловой обращение с просьбой не принимать решение о строительстве полигона. По заявлениям активистов, сюда планируют привозить мусор, который образуется от московской реновации. Также ОНФ попросил губернатора учесть предложения по альтернативным вариантам утилизации строительных отходов.

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Позже стало известно, что в планах администрации строительство не мусорного полигона, а «перерабатывающего завода по японской технологии». Правда, окончательное решение так и не было принято.

Четких ответов на вопросы и обращения активистов ОНФ администрация не дала. Возможно, такая неразговорчивость стала одной из причин того, что активисты признали регион «грязным». 18 декабря на «Форуме действий» активисты подвели итоги работы региональных властей по устранению незаконных свалок и назвали Владимирскую область в числе худших. В качестве «приза» губернатору отправят метлу. Она должна стать «сигналом, что пора приступить к работе по проведению генеральной уборки в своем регионе и более оперативно реагировать на обращения жителей», сообщила пресс-служба ОНФ.

Выступайте сколько хотите

Все эти темы широко обсуждаются в СМИ Владимирской области, поэтому было вполне ожидаемо, что вопросы прозвучат на пресс-конференции. Но ещё до того, как слово получили журналисты, Светлана Орлова решила заговорить о проблемах.

«Кто-то про метлу говорил, но по поводу метлы пока не знаю, но вот сертификат, который нам вручили в номинации «Активная экологическая политика региона». Действительно, по экологии мы проводили с вами серьезную работу: очистка рек, очистка озер, очистка территории, — заявила губернатор, сходу дав ответ активистам ОНФ. — У нас было две тысячи незарегистрированных свалок. Но если мы говорим о том, что мы поборем мусор, не строя новейших технологий, мы его никогда не поборем. Можно писать про Филипповское сколько хотите, можно, что москвичи, которые там имеют дачи, приходят и выступают. Выступайте, ради Бога, у нас всё открыто. По мусору — всё будем согласовывать с людьми. Но надо отделять мух от котлет. Без заводов глубокой переработки с чистой технологией мы не справимся».

Анна Кумицкая ИА REGNUM «Мусорная» тема звучит во Владимирской области уже не первый месяц

Глава региона не преминула уточнить, что в мусорной теме тоже есть свои заинтересованные люди.

«Мусор здесь копился последние 20 лет. Сколько писали, что с Москвы везут. Мы всё перепроверили, но это не значит, что тема спадет, контролируйте. Но иногда у нас перевирают. Почему со свалкой в Гусь-Хрустальном не боролись, пока губернатор не дал всем по башке? Понятно, потому что там некоторые люди, которые в этом заинтересованы. И я вас предупреждала: мусор — тема криминальная, тронем мусор — это будет непросто. Но у нас выхода нет, мы будем трогать, территорию нам нельзя захламлять».

Стоит отметить, что на пресс-конференцию Светлана Орлова пришла хорошо подготовленной по этой теме. Пока журналисты спорили, кто задаст следующий вопрос, она взяла слово, чтобы зачитать статистику. Итак, в 2016 году в регионе образовалось более 190 тысяч тонн твердых бытовых отходов — примерно по 300 кг на каждого жителя. Ежегодно на территории области выявляется более 2000 несанкционированных свалок. Работает 10 полигонов, из них три находятся в районах, которые граничат с Московской областью: Петушинском, Киржачском и Кольчугинском. Одна свалка находится в приграничном Александровском районе. Полигоны в Киржачском и Кольчугинском районах были построены в 1990-е годы и по подсчетам уже в 2018 году должны быть полностью заполнены.

«Всё. Надо думать, что мы будем делать. Мы же на голову не вывалим с вами мусор», — подытожила Светлана Орлова.

Губернатор также напомнила, что уже сейчас в области работает 17 производств по переработке вторсырья, обезвреживающих около 374 тонн отходов. Идет переработка картона, макулатуры, пластика стекла. На территории области в четырех городах: Владимир, Ковров, Муром и Александров, организован раздельный сбор отходов.

«Если мы не начнем наводить порядок, не московским мусором — нашим завалит. Поэтому давайте сделаем серьезный журналистский пул. Если мы не будем этого делать, мы зарастем мусором. Его завозили сюда и без меня», — подытожила Светлана Юрьевна.

Правда, глава области не стала подробно останавливаться на схеме обращения с отходами, которая тоже вызвала вопросы активистов ОНФ. Напомним, ранее сообщалось, что она предусматривает строительство в области пяти полигонов и шести заводов, где будут перерабатывать мусор.

mermyhh Свалка

Опасная тема

Между тем эксперты отмечают, что тема мусорных полигонов и свалок — особенно важна для регионов, где положение губернаторов не совсем устойчивое. К примеру, об этом во время заседания Экспертного клуба «Регион» на тему «Эффективность региональной власти в 2017 году» в пресс-центре ИА REGNUM сообщил ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

«Тема мусорных полигонов входит сегодня в число наиболее интенсивно разворачивающихся вопросов акций протестов на местах. Нельзя сказать, что федеральная власть здесь не отреагировала заранее на появление такой темы. Мы видим у врио губернаторов, которые были назначены еще весной этого года, внимание к этой мусорной теме, видели быструю реакцию президента на ситуацию с мусорными полигонами в Подмосковье, то есть здесь намерение перехватить повестку, но вполне возможно сама эта тема определенно будет нарастать. Эта тема в самом широком смысле может войти в обсуждаемую повестку», — считает политолог.

На пресс-конференции Светлана Орлова явно показала, что в курсе проблем и активно реагирует на них. Но пока принятые решения приводят не улучшению ситуации, а к появлению новых оппонентов губернатора. Речь идет об активистах ОНФ, приближенного к президенту. Вряд ли в положении Светланы Орловой, которая и так погрязла в спорах с силовиками и «коммунальным спрутом», такие противники — позволительная роскошь.