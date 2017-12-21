



launedekeg.wordpress.com Выборы

Результат парламентских и президентских выборов 2019 года будет коваться уже в 2018 году, считает Zaxid.net (Львов). От того, с какими политическими итогами окончат следующий год основные претенденты на булаву и мандаты, будет зависеть будущая конфигурация власти. И текущий политический кризис вкупе с низкими рейтингами поддержки национально-демократических сил заставляет задумываться о худшем сценарии, в том числе реванше пророссийских сил. Следует учитывать, что выборы 2019 года будут соревнованием мизерных цифр. Сейчас лидерами является Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, а также Святослав Вакарчук. Однако по факту их рейтинги абсолютно ничтожны. Последнее не означает, что бывшие «регионалы» имеют реальный шанс получить в парламенте большинство, однако размер их «пакета акций» может оказаться большим, чем хотелось бы. Следовательно, больше будут и их возможности влиять на власть, которая, как мы уже убедились, не в силах сформировать устойчивую коалицию национально-демократических сил и вынуждена «одалживать» голоса у своих идеологических врагов. Кроме того, вопрос власти решается не только в Киеве, но и в регионах. А на Юго-Востоке бывшие «регионалы» имеют более прочные позиции, чем кажется. О том, сколько должностей занимают в Донбассе вчерашние «коллаборационисты» и «соратники Януковича», написана не одна аналитическая статья. Подсчитать, сколько из них сохранили свое влияние, изменив палитру партийных цветов, еще сложнее. Вспомним данные 2015 года о местных выборах. Тогда только под флагами «Блока Петра Порошенко» в областные советы двинулись 120 экс-регионалов. И пренебрегать этим нельзя, поскольку свой политический успех в 2010 и 2012 годах регионалы ковали именно на местах. Опираясь на личный авторитет местных «начальников», которые концентрировали в своих руках локальные политические, экономические и административные рычаги, «регионалы» выстраивали жесткую структуру, на которую опирались их лидеры. Именно отсюда они запрыгивали в кресла в киевских кабинетах и вполне успешно выстраивали авторитарно-клановую вертикаль своей власти. Благодаря майдану довести дело до конца им не удалось, однако методы остались неизменными. Вполне вероятно, что сейчас экс-«регионалы» заняты подготовкой региональных плацдармов — в том числе используя новые возможности, данные децентрализацией. Так что ставить крест на политическом будущем пророссийских сил, к сожалению, рано. Однако сейчас наиболее вероятная угроза реванша идет не со стороны лиц и групп, а методов, которыми пользовались «регионалы», а теперь под давлением объективных и субъективных обстоятельств могут вооружиться и национально-демократические силы. Клановый принцип в кадровой политике, использование государственных институтов в ручном режиме, выборочное правосудие и другие сомнительные прелести режима Януковича могут вернуться в украинскую реальность не только под флагами «Оппозиционного блока» или еще какого-то пророссийского проекта. Пока «регионалы» только мечтают о реванше, действующее руководство страны испытывает огромный соблазн использовать управленческий арсенал предшественников для сохранения управляемости страны и проевропейского курса.

Arune3 Флажки Евросоюза

Острый спор с Украиной, изоляция в Европейском cоюзе, уход от верховенства права и независимости судов, атака на неправительственный сектор и свободные СМИ — это стратегия правящей польской партии «Право и Справедливости» (PiS) или план Кремля, задается вопросом «Панорама» (Сумы). «Слишком похоже, нельзя спать спокойно», — так охарактеризовал внешнюю политику нынешней польской власти Дональд Туск, председатель Европейского cовета, высшего консультативного органа Евросоюза. Конечно, на высказывание Туска не могло не повлиять то, что в прошлом он возглавлял партию «Гражданская платформа», оппозиционную к нынешней правящей в Польше партии «Право и Справедливость». Тем не менее его обеспокоенность украинцы могут понять — отношения между Польшей и Украиной достигли, наверное, наихудшей точки за последние 25 лет. В середине ноября в Польшу на основе анонимного «черного списка» не пустили ответственного секретаря Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий Святослава Шеремета. Этому предшествовала целая кампания неоднозначных действий и высказываний об Украине министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского. Директор Варшавского центра восточных исследований Адам Эберхарт попытался обозначить нынешний конфликт между этими странами как «конфликт исторической памяти». Однако на самом деле все проще и одновременно сложнее. У всех европейских народов сложное историческое прошлое, наполненное взаимными конфликтами. Но если бы европейские политики ставили выяснение призрачной «исторической справедливости» во главу угла реальной нынешней политики, сейчас вместо ЕС Европа представляла бы собой группу разрозненных, бесконечно конфликтующих между собой стран. Усиление угрозы со стороны России, присутствие в Польше около 1 млн украинских трудовых мигрантов, совместные коммерческие проекты, казалось бы, должны диктовать нынешним польским политикам во главе с Ярославом Качиньским строго прагматичную союзническую политику по отношению к Украине. Дискуссии же об прошлых конфликтах и памятниках погибшим должны быть отданы историкам и проходить в недрах профессиональных форумов. Тем более что такие дискуссии уже прошли в 1990-х годах и в первой половине 2000-х, закончившись взаимными просьбами о прощении на уровне тогдашних президентов Украины и Польши. Вместо этого нынешние лидеры «Права и Справедливости» вновь принялись публично бередить старые исторические раны. Трудно понять, что подтолкнуло их к этому — желание понравиться избирателю в непростой политической обстановке в Польше или нечто иное.

В Харькове издали календарь «Выдающиеся поляки и Харьков», сообщает «Главное» (Харьков). Презентация состоялась 18 декабря в Харьковском национальном университете городского хозяйства имени А. Н. Бекетова (ХНУГХ). Следующий, 2018 год станет юбилейным годом провозглашения независимости Республики Польша, поэтому в календаре собраны истории людей, которых считают творцами Польского государства, выдающимися личностями, принесшими славу своей Родине. Имена многих из них увековечены на мемориальных досках в Харькове — это основатель польского государства, верховный главнокомандующий Юзеф Пилсудский, который обучался в Харьковском университете (1885−1886), руководитель Январского восстания (военная служба в Харькове в 1856—1857) Траугутт Ромуальд, уроженка Харькова, военный пилот, дочь генерала Иосифа Довбор-Мусницкого, замученная в Катыни Янина Левандовская, фотограф, один из первых кинематографистов Альфред Федецкий, который жил в Харькове 16 лет, художник и скульптор Цибис Болеслав, который учился в Харькове, и другие выдающиеся личности. С инициативой издать такой календарь выступило генеральное консульство Польши в Харькове, руководителем проекта выступила Любовь Жванко, профессор, директор Украинско-польского культурно­образовательного центра ХНУГХ. Генеральный консул Польши Януш Яблонский и ректор университета Владимир Бабаев поблагодарили участников за реализацию проекта.

Michał Józefaciuk Анджей Дуда

В Ровно около месяца от ночных вандалов оберегали тринадцать объектов культуры из-за визита президента Польши Анджея Дуды в Харьков, передает «Рівне Вечірнє» (Ровно). Как рассказал руководитель общественного формирования «СОМ» Андрей Маркевич, у них была информация о возможных провокациях, чтобы ухудшить украинско-польские отношения. «Наши члены общественного формирования по двенадцать часов дежурили, чтобы этого не произошло», — сказал Маркевич. Президент Польши посещал Харьков 13 декабря.

23 декабря в Польше вступают в силу изменения в закон «О Карте поляка», затрудняющих поиск документов для доказательства принадлежности к польскому народу, информирует «Збруч» (Галичина). Претендентам теперь надо доказать, что их предки имели польскую национальность. Доказательства о польском гражданстве предков не принимают во внимание. Больше всего от этого потеряют жители Западной Украины (и Западной Белоруссии), предки которых были гражданами II Речи Посполитой. Доказать их польское гражданство было проще, чем польскую национальность. А для остальных жителей Украины с польским происхождением ничего не изменится. Найти доказательства того, что их предки имели польскую национальность, особенно если ее «исправили» на другую в СССР, было довольно сложно и раньше. Всего подали на Карту поляка более 226 тыс. заявлений, из них более 90% приходится на Белоруссию и Украину. На втором месте на Украине по количество заявлений после консульства во Львове — консульство в Виннице (Хмельницкая, Винницкая, Житомирская, Черновицкая области), на третьем — в Луцке (Ровенская, Волынская, Тернопольская области).

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил срыв неизвестными флагов со здания румынского культурного центра в Черновцах, пишут BukNews (Черновцы). Четверо неизвестных молодых людей 16 декабря сняли и похитили флаги Румынии и ЕС с флагштоков, установленных на здании румынского культурного центра имени Евдоксия Гурмузакы на улице Кобылянской. Акт вандализма был зафиксирован камерами видеонаблюдения. Президент культурного центра Василе Терицану заявил, что это сделали представители украинских националистических сил. В полиции утверждают, что вандалы являются жителями Глыбоцкого района, которые флаги сняли на спор, и политического мотива в их действиях не имеется.

Torange.biz Постмайданная Украина

Конференция Закарпатского общества венгерских учителей (KMPSZ) резко осудила возможные изменения в сфере образования по новому закону Украины «Об образовании», рассказывает Mukachevo.net (Мукачево). «Мы настаиваем на сохранении венгерских учебных заведений в Закарпатье на всех уровнях образования», — отметила Илдика Орос, председатель общества. Она подчеркнула, что основной целью является сохранение венгерского языка в Закарпатье. По ее словам, новый закон значительно сузил права меньшинств, в частности в статье 7, где говорится о языке образования на Украине. Было также отмечено, что в последние три года в центральных украинских СМИ поднимаются темы, которые провоцируют негативные настроения против закарпатской венгерской общины. Орос считает, что осквернение венгерских национальных символов и памятников, марши националистов, которые регулярно происходят в Ужгороде и Берегово, являются не случайными, но специально организованными провокациями. Председатель Закарпатского общества венгерских педагогов, которое насчитывает более 2700 членов, поблагодарила правительство Венгрии за твердую позицию в отношении закарпатских венгров и поддержку венгерских учебных заведений. По словам народного депутата Украины Василия Брензовича, разработка нового закона об образовании была задумана законодателями не для развития украинского языка, а для того, чтобы искоренить образование на языках национальных меньшинств. Из-за этих амбиций больше всего пострадали именно закарпатские венгры. На конференции также присутствовал Янош Арпад Потап, государственный секретарь по вопросам национальной политики Венгрии, который отметил, что Будапешт считает важным поддерживать и развивать систему образования для закарпатских венгров.

Компания «МЕТРО» проводит внутреннее расследование относительно ситуации с наличием в торговом зале тетрадей с символами «государства-агрессора», сообщает «Дніпроград» (Днепропетровск). Об этом сообщила официальный представитель пресс-службы компании Татьяна Филоненко. Несколько дней назад фото тетради, на которой изображены российские рубли, герб, флаг Российской Федерации, а также известные архитектурные «изюминки» ее столицы, заметил в продаже в торговом центре на Запорожском шоссе житель Днепропетровска Игорь Сиренков. Компания проводит внутреннее расследование относительно деталей данной ситуации, по результатам которого лица, причастные к этому случаю, понесут дисциплинарную ответственность. «От имени компании «МЕТРО» приносим официальные извинения за моральный вред, причиненный этим инцидентом». «Днепр Вечерний» (Днепропетровск) допускает, что тетрадь «страны-агрессора» в магазин могли подбросить. Вот что сказал по этому поводу заместитель директора торгового центра Андрей Мухин: «Мы разобрались, провели проверку. Этот товар мы не закупали. Последняя поставка таких тетрадок осуществлялась в апреле 2014 года. Сейчас такой товар мы не получаем. Мы не будем говорить, что тетрадку кто-то подложил, потому что для этого у нас нет оснований, но фактически мы не торгуем этим товаром. Конечно же, мы усилим контроль и будем следить за всем этим»

mricon Учебник русского языка

Можно ли избавиться от русского языка в Херсоне, задаются вопросом «Херсонцы» (Херсон). Теоретически можно. Но за какой срок, какой ценой и, главное, зачем? Для Херсона, в котором всегда доминировали русскоязычные жители, языковая тема никогда не была острой, но, к сожалению, в настоящее время она начинает приобретать актуальность. И к этому ее неумолимо подталкивает новый Закон об образовании, вступивший в силу в сентябре текущего года. Не все горожане поняли, почему с 1 сентября 2018 года школьники с пятого класса начнут изучать предметы только на украинском, русский язык, как язык нацменьшинства, будут изучать только отдельной дисциплиной. А с 2020 года обучение вообще станет полностью проводиться на украинском языке. Никто, практически, не отрицает ведущую роль украинского языка как единственного государственного языка в стране. Вместе с тем зачем «загонять в угол» русскоязычную часть населения, не поинтересовавшись его мнением? Для чего декларировать положения, которые воспринимаются как очередное наступление на русский язык и языки нацменьшинств? Это вызывают не просто недоумение, но и откровенное неприятие значительной частью населения целесообразности такой «языковой политики». В Херсоне, как и на всем юго-востоке страны, в отличие от западных и центральных областей, пока довольно значительная часть населения не готова полностью отказаться от русского языка, по крайней мере, в ближайшее время. Ее откровенно раздражает нежелание властных структур провести по этому поводу хотя бы какой-нибудь опрос или референдум. А наличие нескольких миллионов «русскоязычных» в Крыму (95%) и на Донбассе (до 80%) вызывает вопрос, а что произойдет после их возвращения в состав Украины. Каким образом удастся перевести население, пребывающее в «оккупации», на государственный язык, который там уже начали «подзабывать». Следует признать, что пока за последнее время на языковой почве в городе практически не было неприятных инцидентов. Зато по стране таких примеров более чем достаточно. Появились единичные факты, когда в некоторых ресторанах начали штрафовать за русский язык. Недавно писательница Ницой устроила скандал с кассиром в киевском магазине из-за того, что ее не обслужили на украинском языке. Ей, видимо, неизвестно, что многие из «защитников» Донецкого аэропорта и погибших в Иловайском котле были русскоязычными. Подавляющее большинство этнических русских и русскоязычных, проживающих на территории Украины, являются ее законопослушными гражданами и преданными патриотами, которые никогда не поддерживали идею сепаратизма. А вот те, кто считает их «пятой колонной», по сути, наносят непоправимый вред единству государства.

Новое Украинское слово 1 мая 1942. Люди издававшие эту газету теперь герои Украины, их именами называют улицы

Мукачевский горсовет окончательно проиграл — улицы Бандеры и Шухевича официально закреплены, передают «Новини Закарпаття» (Ужгород). Львовский апелляционный административный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Мукачевского горсовета на постановление Мукачевского суда от 7 сентября этого года о переименовании улиц. Никто из представителей горсовета на суд не явился, определение вступило в законную силу. Напомним, что в апреле 2016 года глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль в рамках закона «о декоммунизации» своим распоряжением переименовал в Мукачево улицу Ярослава Галана (коммунистический публицист) и Ивана Туряницы (секретарь Закарпатского обкома КПУ, член ЦК) на улицу героев Украины Степана Бандеры и Романа Шухевича. В июле этого года Мукачевский горсовет переименовал «декоммунизованные» улицы, дав им покровителями Любомира Гузар и Андрея Шептицкого, а также присвоил ответвлению улицы Трудовая имя тупика Геннадия Москаля. «Степан Бандера родился 1 января, поэтому рекомендую юридически «неподкованному» мэру Мукачево как следует подготовиться к этой дате и заказать таблички с именем героя Украины для улицы Степана Бандеры, — заявил Москаль. — Пусть хотя бы таким образом попытается убедить людей, что он уважает украинских патриотов, погибших за Украину, а не оспаривает в суде названные их именами улицы».

13 декабря ректор Почаевской духовной семинарии епископ Шуйский Серафим (Зализницкий) принял участие в праздновании 179-летия со дня создания Одесской духовной семинарии Украинской православной церкви Московского патриархата, информирует «За Збручем» (Тернополь). Изюминкой стал традиционный концерт хора студентов Одесской духовной семинарии под руководством протоиерея Василия Петручка и певческого коллектива воспитанниц регентского отделения под руководством монахини Дарьи (Островской), которые раз за разом исполняли российские песни «Малиновый звон», «Поклонимся великим тем годам» и другие. «Несмотря на «агрессию» России, тысячи погибших героев на Востоке Украины, в УПЦ МП и дальше героизируют советско-русскую армию и подвиги чуть не канонизированного в России «вождя народов», — пышет негодованием издание. — «Но выстоял великий наш солдат, но выстоял бессмертный Сталинград». Это пели в Одесской духовной семинарии под овации иереев промосковской церкви. Видео вызвало бурное обсуждение в соцсетях. «Русиш фантастиш», — так прокомментировал видео отец Олег Кобель из Украинской греко-католической церкви».