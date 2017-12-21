Часть политической элиты Калининградской области не мытьём, так катаньем идёт к своей цели — восстановить в центре Калининграда орденский замок Кёнигсберг. Накануне министр культуры и туризма Андрей Ермак озвучил идею виртуального возрождения этого строения — через 3D-визуализацию.

Цитата из документального фильма «Штурм Кёнигсберга» Красноармейцы на фоне поверженного замка Кёнигсберг, апрель 1945 года

Итак, под шумок чемпионата мира по футболу туристам, преимущественно иностранным, будет предложено надевать специальные очки, в которых отобразится замок в своих реальных размерах.

«Королевский замок виртуально восстановлен», — почти торжественно заявил министр Ермак на заседании Калининградского экспертного клуба.

Выскажусь, чем политически опасна такая инициатива. Чиновники правительства Калининградской области упорно игнорируют общественно-политический консенсус относительно замка Кёнигсберг. В отличие от руин других орденских замков, разбросанных на территории российского эксклава (Бранденбург, Бальга и прочее), именно кёнигсбергская цитадель, отождествляемая с самим городом Кёнигсбергом, исторически является для нашей страны символом германского милитаризма.

Региональные компрадорские круги из кожи вон лезут, пытаясь вписать замок Кёнигсберг в культурное наследие России. Убеждён, что это политическая провокация. Из Кёнигсберга и с именем Königsberg шли на наши земли полчища врагов — сначала псы-рыцари, затем фашисты. Далёкая история немецких головорезов в латах, к сожалению, современное поколение русских уже не «цепляет», но о зверствах гитлеровских нелюдей, думаю, мы в веках не забудем.

Цитата из документального фильма «Штурм Кёнигсберга» Красноармейцы на фоне поверженного замка Кёнигсберг, апрель 1945 года

Советские люди хорошо помнили — а мы забыли? — что именно из Восточной Пруссии, военно-политическим центром которой был Кёнигсберг, фашистская Германия нанесла первый удар по группировке советских войск, дислоцированной в районе Белостока. В нашу страну страшная война пришла из Восточной Пруссии. Точка.

Глубоко символично, что спустя три года, в 1944 году, победоносная Красная армия, выбив фашистов с территории Советского Союза, начала наступление на Германию именно с границы Восточной Пруссии. В военно-историческом музее артиллерии Санкт-Петербурга хранится орудие, сделавшее первые выстрелы по Германии — конкретно по восточно-прусскому поселку Ширвиндт.

«Война вернулась на землю, её породившую», — передавал из Восточной Пруссии военный журналист «Известий» Евгений Кригер в статье «Твой час наступает, Германия!».

«Взятие Кёнигсберга и Берлина — это и есть конец войны», — констатировал в мемуарах маршал Александр Василевский.

Бойцы батареи капитана В.Лескова подвозят артиллерийские снаряды на подступах к г. Кёнигсбергу. 1945

Именно по вышеописанным причинам замковые руины были стёрты с лица земли отцами нашего нового города — Калининграда, рождённого победой над агрессорами. Так была восстановлена историческая справедливость. И ещё штрих — когда было принято решение о сносе замка «Кёнигсберг», «Радио Свобода» открыто назвало эту крепость «национальной святыней германского народа».

И вот теперь, спустя полвека после ликвидации материальной памяти об источнике нечеловеческих страданий русского народа, в Калининграде воссоздают — пока виртуально — эту преступную память.

…В начале 2017 года губернатор Калининградской области Антон Алиханов поставил точку в вопросе физического восстановления замка: «Королевского замка в Калининграде не будет». Но как пел Высоцкий, «ты их в дверь — они в окно». Вопрос решили тихой сапой, дьявольски технично да ещё за бюджетные деньги — по данным министра Ермака, на разработку виртуальной модели замка «Кёнигсберг» потрачено 800 тысяч рублей.

Виртуальный замок будет вечен, поэтому следует признать, что подобное очковтирательство есть идеологическое поражение России. Человек, надевший 3D очки, прежде всего, поразится размерами замка. Его башни достигали высоты 82 метров, тогда как высота Дома Советов, возведённого вместо взорванного замка, составляет 71,6 метра. Отсюда неизбежны охи и ахи туристов и местного населения о том, «какой же величественный был замок, а русские вандалы всё разрушили». На это «покаяние», на мой взгляд, и рассчитывают коллаборанты.