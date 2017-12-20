В декабре 2017 года заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман прибыл в Пхеньян, чтобы призвать северокорейское руководство к началу дипломатических переговоров. В КНДР отметили, что пока «слишком рано» говорить о шагах, которые могли бы снизить конфронтацию в отношении северокорейской ядерной программы, пишет Дэвид Игнатиус в статье для The Washington Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким Чен Ын

Как отметил источник, осведомленный о деталях поездки Фелтмана, проходившей с 5 по 9 декабря, среди северокорейских чиновников «не было никакого чувства тревоги». Визит заместителя Генерального секретаря ООН по политическим вопросам и бывшего высокопоставленного дипломата США не получил широкого освещения в прессе, несмотря на то, что данный визит представителя ООН в КНДР стал первым за последние шесть лет.

Darwinek Карта-флаг КНДР

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Нежелание Северной Кореи вступать в переговоры может поставить ее на путь потенциального военного столкновения с США. На этой неделе президент Соединенных Штатов заявил, что Вашингтон «и его союзники предпримут все необходимые шаги для достижения денуклеаризации» Корейского полуострова. Также Трамп пообещал, что США позаботятся о том, чтобы КНДР больше не смогла «угрожать миру».

Как сообщили источники, переговоры между Фелтманом и северокорейскими чиновниками продолжались в общей сложности 15 с половиной часов. Представитель ООН трижды призвал КНДР к началу дипломатических переговоров. Фелтман предложил установить с США связь по военным каналам, которая была прекращена в 2009 году. Это необходимо в первую очередь для снижения риска случайной войны. Также Фелтман призвал Северную Корею начать переговоры с США, после того как северокорейское руководство объявило 29 ноября о завершении работы над созданием ядерного оружия. Представитель ООН попросил Пхеньян выполнить резолюции Совета Безопасности ООН, осуждающие ядерную программу КНДР.

Фелтман привез с собой письмо от Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, адресованное северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, в котором говорилось, что попытки Пхеньяна завладеть средствами ядерного сдерживания могут привести к конфликту, которого он пытается избежать.

Эксперты интерпретировали реакцию Северной Кореи как указание на то, что Пхеньян планирует проведение дополнительных ракетных и ядерных испытаний, чтобы убедительно продемонстрировать свою способность нанести ядерный ракетный удар по материковой части США. «Они не уверены в том, что добились окончательного успеха», — заявил один из источников. Дополнительные северокорейские испытания могут спровоцировать реакцию США.

Представители КНДР явно хотят торговаться, но с позиции максимальной силы. Например, они согласились с тем, что восстановление военных контактов будет в какой-то момент необходимым, однако этот момент еще не настал. Они также согласились с тем, что денуклеаризация является конечной долгосрочной целью для Корейского полуострова, но пока об этом рано говорить. И они выразили заинтересованность в будущей встрече, но ничего конкретного не обещали.

Иван Шилов ИА REGNUM Парад в КНДР

Один из положительных признаков заключается в том, что после того как Фелтман призвал КНДР к более активному взаимодействию с Советом Безопасности ООН, постоянный представитель Корейской Народно-Демократической Республики при ООН Ча Сон Нам принял участие в совещании, на котором обсуждалась опасность случайной войны на Корейском полуострове.

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Через десять дней после поездки Фелтмана в Вашингтоне усилилась обеспокоенность в связи с растущей опасностью конфликта. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон на прошлой неделе подтвердил, что хочет провести переговоры с Пхеньяном:

«Мы готовы провести первую встречу без предварительных условий… если хотите, мы можем просто поговорить о погоде».

В Белом доме выразили недовольство относительно заявления Тиллерсона, и Государственному департаменту пришлось пойти на попятную. Помощники Тиллерсона заявили, что государственный секретарь просто хотел поговорить, а не начинать переговоры.

Руководство США не должно забывать, что, находясь на грани конфликта, никогда не знаешь наверняка, где находится обрыв в пропасть.