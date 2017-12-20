Администрация президента США Дональда Трампа разработала сильную и всеобъемлющую новую стратегию национальной безопасности. Самое главное заключается в том, что новая стратегия признает основной движущей силой современной геополитики китайско-американское соперничество и то, что Вашингтон должен более энергично конкурировать с Пекином, пишет Дэн Блюменталь в статье для The Hill.

Gage Skidmore Дональд Трамп

На самом деле, Соединенные Штаты немного опоздали с данным признанием: Китай рассматривал США в качестве своего главного конкурента с момента окончания холодной войны.

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Администрация Трампа правильно полагает, что Китай стремится подорвать влияние США в Азии. КНР также все чаще начинает заявлять о себе и в других важных регионах мира. В тексте стратегии указано, что под руководством Коммунистической партии Китай никогда не станет ответственной стороной в создаваемом США либеральном мировом порядке. Скорее всего, Китай предпримет попытку стать единственным мировым лидером в рамках своего собственного проекта.

The U.S. Army Военные США

Новая стратегия включает в себя «дорожную карту» для более решительного противодействия КНР в военной, экономической, дипломатической и информационной сферах. Ранее Трамп уже распорядился изучить хищения американской интеллектуальной собственности со стороны Китая. Администрация Трампа также рассматривает Индию как крупного игрока для обеспечения безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. США уже предложили Индии передовое вооружение и намерены укреплять отношения с другими региональными державами, такими как Австралия и Япония.

На самом деле стратегия, предусматривающая более решительные меры в отношении КНР, была предсказуема. Трамп всегда считал, что в китайско-американских отношениях что-то не так. Во время предвыборной кампании 2016 года он много говорил о китайских экономических преступлениях. Новая администрация США лишь развила предыдущие заявления Трампа.

Новая стратегия национальной безопасности должна ориентировать остальную часть правительства на подготовку к долгосрочной конкуренции. Министерство обороны работает над созданием национальной стратегией обороны. Скорее всего, главной целью станет сохранение доминирования США в Азии. Действительно, в оборонительной сфере США было бы проще всего добиться необходимых целей.

(сс) UpstateNYer Здание Конгресса США

Президенту придется поработать с Конгрессом, чтобы больше не допускать сокращения расходов на оборону из-за секвестра бюджета. Эффективность конкуренции в оборонительной сфере также будет определяться пересмотром программ экспорта вооружений и военной помощи. Государства Азии должны располагать возможностью создавать крупные коалиции против КНР.

Гораздо сложнее будет организовать противодействие в экономической, дипломатической и информационной сферах. Экономическая конкуренция требует готовности США предпринять жесткие меры против китайских организаций, получающих выгоду от хищения американской интеллектуальной собственности. Также необходимо предпринять меры в отношении государственных китайских предприятий, которые блокируют конкуренцию.

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Администрация США должна отказаться от идеи о том, что только торговый дефицит имеет значение. Торговый дефицит является лишь одним из показателей международного экономического успеха. Не менее важно и то, что можно назвать «балансом движения капитала», т. е. насколько страна привлекательна для инвесторов. Трамп не учитывает этот момент в своей торговой политике.

Freedesignfile.com Угрозы в киберпространстве

Противостояние в информационной сфере предполагает создание новых информационных агентств, схожих с теми, которые существовали в период холодной войны. Данные информационные агентства должны подорвать пропагандистские кампании КНР и укрепить позиции США в Азии. Новые информационные агентства должны сосредоточить внимание общественности на многочисленных слабых сторонах КНР, включая нарушения в сфере прав человека.

В целом команда Трампа изложила четкую и последовательную стратегическую концепцию борьбы с Китаем. Новая стратегия потребует серьезных бюрократических изменений. После «открытия Китая» президентом США Ричардом Никсоном в 1972 году правительство Соединенных Штатов стремилось включить КНР в «семью наций». Теперь правительство США должно проследить за тем, чтобы Коммунистическая партия Китая не внесла раскол в эту «семью».