Несколько дней назад, 18 декабря, президент США Дональд Трамп представил новую стратегию в сфере национальной безопасности, которая открыла новые горизонты для обеспечения защиты критически важной инфраструктуры США от «кибернитических, физических и электромагнитных атак», пишут Уильям Грэхем и Питер Прай в статье для The Hill.

Survivalblog.com Электромагнитная бомба

На протяжении восьми лет администрация предыдущего президента США Барака Обамы игнорировала экзистенциальную угрозу, которой могла быть подвержена инфраструктура США в случае использования электромагнитного импульса (ЭМИ). Граждане США должны выразить благодарность нынешнему президенту за то, что он впервые включил ЭМИ в новую стратегию в сфере национальной безопасности.

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Получается, что Трамп сдержал свое предвыборное обещание, которое прозвучало в 2016 году. В новой стратегии указано, что «уязвимость критической инфраструктуры США для кибернетических, физических и электромагнитных атак означает, что противники могут сорвать военные командно-контрольные, банковские и финансовые операции, повредить электрические сети и средства связи».

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

Признание того, что ЭМИ представляет угрозу для национальной безопасности может, наконец-то, мобилизовать усилия министерства национальной безопасности и оборонного ведомства для того, чтобы защитить критически важную гражданскую и военную инфраструктуру. Помимо всего, данные усилия должны также включать создание более надежной и многослойной противоракетной обороны.

Новая стратегия национальной безопасности Трампа знаменует собой отмену длительного пренебрежения и ослабления национальной противоракетной обороны со стороны администрации Обамы. В тексте стратегии говорится о развертывании «многоуровневой системы ПРО, ориентированной на защиту нашей родины от ракетных атак со стороны Северной Кореи и Ирана». Также говорится, что система «будет включать в себя возможность поражения ракетных угроз до момента запуска».

Можно надеяться, что, освободившись от разрушительного влияния противовесов, установленных Обамой, новая стратегия в сфере национальной обороны послужит толчком для развития космической противоракетной обороны, способной защитить США от всех потенциальных противников, включая Россию и Китай.

В отличие от своей администрации Трамп понимает, что «стратегическая стабильность» и «давние стратегические отношения с Россией и Китаем» лучше всего поддерживаются не за счет политики взаимной уязвимости, а за счет политики «мира с позиции силы». Защита США от всех видов ракетных угроз и возможного электромагнитного нападения должна стать краеугольным камнем политики «мира с позиции силы».

Wallpapersontheweb.net Ядерный взрыв

В целях защиты от электромагнитного нападения необходимо создать специализированное агентство, которое будет отвечать за обеспечение безопасности национальной инфраструктуры. Существующие возможности в данной сфере являются фрагментарными.

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В первую очередь Трампу необходимо позаботиться о предотвращении серии проступков, допущенных оборонным ведомством в сфере обеспечения безопасности от электромагнитной атаки. Во-первых, оборонное ведомство не смогло передать большую часть своих технических разработок в данной сфере другим ведомствам. Во-вторых, Пентагон не воспользовался своими знаниями в области электромагнитной защиты для оказания помощи другим ведомствам, включая разведывательное сообщество. В-третьих, военное руководство не смогло донести до сведения Конгресса и американской общественности осознание опасности, которую представляет электромагнитное оружие. В-четвертых, верные сторонники Обамы в министерстве обороны саботировали работу комиссии Конгресса по изучению воздействий ЭМИ на критически важную инфраструктуру США, что в конечном итоге привело к прекращению работы комиссии в сентябре 2017 года.

Comfreak Водородная бомба

Стоит напомнить, что именно в сентябре 2017 года Северная Корея провела испытания водородной бомбы, которую можно использовать для создания мощного электромагнитного излучения. В Северной Корее изучают возможность использования ядерной ракеты для мощной электромагнитной атаки.

Трамп весьма своевременно указал в своей новой стратегии на необходимость противодействия ЭМИ.