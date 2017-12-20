Первая стратегия в сфере национальной безопасности, разработанная правительством президента США Дональда Трампа, целиком и полностью соответствует его принципу «America first» (Америка прежде всего) и указывает на необходимость восстановления американской мощи и глобального лидерства. Новый вариант стратегии значительно отличается от версии, предложенной администрацией бывшего президента США Барака Обамы в 2015 году, в которой делали ставку на принцип многосторонних отношений при решении основных политических, экономических и экологических проблем, а также вопросов безопасности, пишет Бенджамин Шреер в статье для The Strategist.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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Теперь стратегия в сфере национальной безопасности США основывается на «реализме, стоящем на твердых принципах», также в документе говорится, что США находятся в непрерывной конкуренции как с противниками, так и с партнерами. Несмотря на то, что в стратегии можно найти ряд положительных моментов, в целом она не предусматривает согласованного плана для подтверждения полномочий США как лидирующей мировой державы, в том числе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Vince Alongi Флаг США

В первую очередь нужно отметить, что в стратегии присутствуют явные противоречия. По словам американского военного историка Макса Бута, документ содержит в себе «конфликт между изоляционистскими импульсами президента и более традиционными убеждениями его старших помощников, которые являются сторонниками активного участия США в международной политике и мировой экономике». Трамп глубоко возмущен тем, что он называет нелиберальными торговыми практиками, к которым прибегают как партнеры, так и противники. Глава Белого дома также обеспокоен «несправедливым распределением бремени между союзниками». В своей вступительной речи Трамп указал, что «наиболее обеспеченные страны (союзники по НАТО) должны возместить США все расходы, связанные с их защитой». Но с другой стороны указано, что США необходимо сохранять свое присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе и других регионах мира, чтобы оказать противодействие амбициям «ревизионистских» держав, таких как Россия и Китай.

Последний аспект относительно Индо-Тихоокеанского региона, конечно, не может не радовать Австралию и другие региональные государства. К еще одному новшеству стратегии можно отнести обсуждение растущего влияния КНР и необходимость «предотвращения неблагоприятных изменений в Индо-Тихоокеанском регионе».

«Китай использует экономические стимулы и санкции, угрожает использованием военной силы, чтобы убедить другие государства прислушаться к своей политической повестке и повестке дня в области безопасности … Китай преподносит свои амбиции как взаимовыгодные, однако китайское господство может представлять угрозу суверенитету многих государств, расположенных в Индо-Тихоокеанском регионе. Региональные государства призывают США возглавить коллективные ответные действия, чтобы поддержать порядок в регионе, суверенитет стран и независимость», — говорится в документе.

В тексте стратегии также говорится, что США намерены «удвоить (приверженность Вашингтона) установлению альянсов и партнерских отношений», в том числе и с Австралией. США стремятся «увеличить четырехстороннее сотрудничество с Японией, Австралией и Индией».

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Удо Кеплер. Дядя Сэм спит после трудов. 1895

Самый главный недостаток новой стратегии заключается в том, что она не позволяет обеспечить ключевые компоненты мирового лидерства США. В тексте документа отмечается, что влияние в США в мире является позитивным, Соединенные Штаты должны стать «примером» для остальных. Тем не менее после инаугурации Трампа позиции США на международной арене ослабли. В то время как в стратегии не представлено убедительного плана по укреплению американских позиций. Когда в документе идет речь о международном сотрудничестве, подчеркивается необходимость защиты «суверенитета США», но ни разу не упоминается о роли ООН. США будут уделять приоритетное внимание «своим усилиям в тех организациях, которые служат интересам Америки», говорится в документе. Нельзя сказать, что данный имидж глобального лидерства является привлекательным.

Наконец, на экономическом фронте основным направлением стратегии является пересмотр «несправедливых экономических отношений для устранения торговых дисбалансов». Также говорилось о выходе США из «соглашений, уничтожающих рабочие места в стране, таких как соглашение о Транстихоокеанском партнерстве». Однако выход США из Транстихоокеанского партнерства является крупной стратегической ошибкой, которая подрывает лидерство США в Азии. Приоритетным направлением, согласно новой стратегии, станет заключение «двусторонних торговых соглашений на справедливой и взаимной основе». Но это направление также означает, что США, скорее всего, лишатся экономической и стратегической основы в Азиатско-Тихоокеанском регионе.