18 и 19 декабря в Подмосковье прошла конференция региональных менеджеров, организованная корпорацией развития Внешэкономбанк. Представители 52 регионов собрались, чтобы рассказать о самых перспективных направлениях регионального бизнеса, которым необходимы инвестиции. Напомним, что в феврале этого года ВЭБ объявил о начале уникального управленческого проекта, который поможет регионам расширить или модернизировать местные производства, создать новые рабочие места. Это проект нового формата, которому только предстоит доказать свою эффективность. Но его популярность и прозрачность уже сейчас дали первые результаты — в Москве узнали, чем живут регионы.

Ирина Сафронова Институт развития ВЭБ взглянул на регионы не из Москвы

До недавнего времени Внешэкономбанк использовал свои региональные представительства для поиска проектов. Как признаются в ВЭБ, такой подход был крайне неэффективен. ВЭБ закрыл физические представительства в регионах, которые зачастую выполняли лишь представительские функции, но не приносили новых качественных проектов в пайплайн. Была предложена новая модель — привлекать региональных представителей, менеджеров, которые не просто живут в регионах, но и хорошо знакомы с экосистемой, экономикой, органам власти, бизнесом и нуждами своего города/области. Которые активно участвуют в жизни региона и обладают безупречной репутацией.

Конкурс состоял из пяти этапов. Например, будущим «регменам», а именно так называют их в ВЭБе, предлагалось пройти несколько психологических тестов на выявление не только лидерских и управленческих навыков, но и на умение увлечь, вдохновить, повести людей за собой. Похожим образом крупные компании тестируют топ-менеджеров при приёме на работу. Кроме того, менеджеры должны были прислать подробное резюме и пройти личное собеседование.

«Мы для себя сразу определили, какого человека мы ищем, — говорит куратор проекта и заместитель председателя Внешэкономбанка — член правления Алексей Иванченко. — если раньше мы просто обрабатывали заявки, даже те, которые не имели к нам прямого отношения, то в этот раз мы перешли к активному поиску, то есть, искали не из кабинета в Москве, а непосредственно в регионах. Так как это будет не просто менеджер, а представитель ВЭБ, он должен быть человеком, который живет и работает в данном регионе, имеет деловые связи, репутацию в регионе, и разделяет ценности, которые мы несём — открытость и прозрачность».

«Ключевой момент — регмен не состоит в штате ВЭБа, он работает по соглашению о сотрудничестве», — резюмирует Иванченко.

Всего в конкурсе ВЭБа приняло участие более 770 кандидатов. По итогам отобрано 84 финалиста. В Москву финалисты приехали, чтобы обменяться опытом, поговорить о стратегических направлениях инвестирования с топ-менеджерами ВЭБа, а также представить свои первые региональные проекты, которые нуждаются в развитии и инвестициях. Тут тоже нужен дар убеждения. Но есть одно условие — проект должен быть крупным, на его развитие должно требоваться не менее 1 млрд рублей, а на реализацию — от пяти лет.

«Я представляю Пензенскую область, в нашем регионе развиты IT-технологии, мы проводим региональный форум среди программистов. Но, к сожалению, даже не все жители Пензы об этом знают. А, между тем, мобильное приложение наших пензенских ребят входит в топ-10 самых популярных в США», — рассказала участница конкурса, исполнительный директор НКО «Фонд развития и поддержки социальных и творческих инициатив «Взрослые и дети» Ирина Муравьева.

Ирина — банковский работник, возглавляя детские общественные организации, часто общалась с местными бизнесменами и следила за всеми инициативами Агентства стратегических инициатив. Увидев на платформе АСИ объявление о конкурсе, тут же подала заявку и, пройдя все этапы конкурса, стала финалистом.

«В нашей области было развито станкостроение, пока в 90-х все не разрушилось. Сегодня мы почти все станки закупаем в других странах. При этом сами делаем станки гораздо качественнее китайских. В нашей области есть предприниматель, который возродил завод и хочет снова поднять эту отрасль — расширить литейное производство, дать людям рабочие места. Проблема безработицы в регионе остро актуальна. Вот на это производство, на обучение персонала и нужны инвестиции. Этот проект я и представляю сегодня здесь в рамках второй встречи региональных менеджеров», — продолжает Ирина.

Не всем участникам этапы отборы менеджеров дались легко, как Ирине. Представителю Ленинградской области особенно запомнились психологические тесты.

«Конкурс серьёзный — девять человек на место, вот и отбор сложный. Были и серьёзные математические задачи. Плюс — надо было написать эссе, и принести рекомендации (у нас их было более 10 — от бизнес-сообществ и от исполнительных органов), — рассказал генеральный директор ООО «Профессиональные комплексные решения» Даниил Новицкий. — Сегодня мы ведём 52 инвестиционных проекта. Сейчас проведем ротацию, посмотрим, какие из них больше всего подходят для ВЭБ. Уже точно могу сказать, что это будут промышленные проекты. У нас есть также проект онкологического диспансера в Санкт-Петербурге. У города нет денег на его расширение, а он уже не справляется с объёмом работы. Мы хотим построить новый корпус, оснастить его новейшим оборудованием».

Во время конференции регмены смогли пообщаться с руководителями и менеджерами госкорпорации, прослушать выступления топ-менеджеров и представителей бизнеса и власти, поучаствовать в деловой игре, во время которой необходимо сформировать успешную бизнес-модель на реальном кейсе.

Те, кто не успел принять участие в конкурсе ВЭБа, могут попытать счастья в следующем году — в 2018 отбор региональных менеджеров продолжится.