



ru.wikipedia.org «Четыре всадника апокалипсиса», Альбрехт Дюрер, 1496—1498 годы

Обсуждение вопроса о признании Иерусалима столицей Израиля, спровоцированное заявлением президента США Дональда Трампа, заиграло новыми старыми красками. Епископ Евангелическо-лютеранской церкви в Иордании и Святой земле Муниб Юнан на встрече религиозных лидеров с королем Иордании Абдуллой II выступил с резкой критикой американских евангелистов. Он назвал их взгляды на Иерусалим «апокалиптическими» и обвинил в том, что они живут в ожидании войны и разрушения Ближнего Востока, таким образом трактуя различные пророчества о втором пришествии Иисуса Христа. Обращаясь к иорданскому монарху, который является хранителем святых мест Иерусалима, епископ Юнан, в частности, сказал:

«Ваше величество! Христианские церкви всего мира поддерживают справедливость и мир в Иерусалиме. Все церкви, включая Ватикан, Всемирный совет церквей, Международный лютеранский совет и Совет церквей в США поднялись, чтобы поддержать справедливость в отношении Иерусалима. Однако, честно говоря, мы также сталкиваемся с некоторыми христианскими группами, которые рассматривают события на Ближнем Востоке и в Иерусалиме с узкой религиозной апокалиптической точки зрения. Некоторые из них могут оказывать влияние на лица, принимающие решения в США. Мы, арабские христиане, рассматриваем эти группы как представителей религиозного и политического экстремизма, а не истинного христианства. Как Ваше Величество не признает террористические группы, которые не представляют истинный ислам, называя их хариджитами (мятежниками), так и мы, арабы-христиане, дезавуируем эту группу христиан, не представляющих ни Библию, ни Христа. Для нас они хариджиты вне Церкви. Своим буквальным и ошибочным толкованием они злоупотребляют и Библией, и Христом, которые несут послание мира, достоинства и справедливости для всего человечества. Мы, арабские христиане, посвятили себя нашей родине и делу справедливости, мы являемся неотъемлемой частью арабского — в том числе иорданского и палестинского — общества. Мы утверждаем: суть наших арабских дел — палестинский вопрос и Иерусалим. Однако, возможно, от вреда придет добро. Решение США возродило интерес к роли Иерусалима больше, чем когда-либо. Сегодня мир понимает, что на Ближнем Востоке не может быть мира без справедливого мира в Иерусалиме и для Иерусалима».

Илья Репин. Плач пророка Иеремии на развалинах Иерусалима (фрагмент). 1870

Комментируя выступление иорданского епископа, американский портал The Christian Post замечает, что «евангелисты США поддержали спорный ход Трампа». Издание приводит заявление основателя Музея друзей Сиона Майкла Эванса, который сказал, что «ни один американский президент в истории не сделал больше для защиты еврейского народа в ООН, чем Трамп». В интервью CBN News он сообщил, что главу Белого дома можно сравнить с библейским царем Киром, который помогал Израилю в древние времена, и добавил, что человечество пришло в «пророческое движение». Как пояснил Эванс, «Он (Кир) спас еврейский народ. Он был использован как Божий инструмент для освобождения, и Бог имел этот несовершенный сосуд, несовершенное человеческое существо, чтобы удивительный образом исполнить Свои планы и цели». Сравнение Трампа с Киром, правда, выглядит немного двусмысленным. Ведь этот персидский царь, покорив в 539 году до н.э. Вавилон, предложил живущим там евреям вернуться на родину и восстановить храм, после чего примерно сорок тысяч человек приняли его предложение и восстановили в Иудее еврейское царство под персидским протекторатом. А в наше время президент США мечет громы и молнии в адрес Ирана, да и израильские лидеры не отстают.

Но дело в другом. Тема второго пришествия Христа в христианской традиции — как и в принципе любые толкования пророчеств — крайне сложная. Если обратиться к Евангелиям (например, от Матфея, глава 13), то там можно найти прямые слова Господа о грядущих бедствиях и катаклизмах. Христос, которому ученики показывают храм, выдает им: «Видите ли всё это? Истинно говорю вам: не останется здесь камня на камне; всё будет разрушено. Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет? и какой признак Твоего пришествия и кончины века?». И дальше Он перечисляет многочисленные приметы и признаки, среди которых войны, бедствия, восстания народов и царств друг на друга. Но после великого катаклизма, когда «солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются, тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою».

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Однако, во-первых, знать о предстоящих потрясениях для христиан совсем не означает провоцировать или стимулировать их приближение. И, во-вторых, святоотеческая традиция не связывает напрямую разрушение Иерусалима со вторым пришествием, иначе говоря, судьба святого города в те дни скрыта от нас. Христиане призваны к делу мира, а не войны. В этом контексте большинство христианских Церквей действительно стараются разрядить обстановку, сложившуюся после известного заявления Трампа. Что не исключает кооперации с политиками. Так, во вторник, 19 декабря, в Ватикане папа Римский Франциск принял иорданского короля, «сердечные беседы» с которым, по заявлению Зала печати Святого престола, «были сосредоточены прежде всего на теме содействия миру и стабильности на Ближнем Востоке с уделением особого внимания вопросу Иерусалима и роли Хашимитского суверена как хранителя святых мест». Религиозные лидеры и СМИ акцентируют внимание на рассмотрении возможности признания Иерусалима городом под международным суверенитетом, напоминая о сделанных ранее различных предложениях по сему поводу. И в любом случае от Библии здесь может быть только дух рассудительности и благоразумия. Без того, чтобы эту святую книгу использовать в качестве военно-топографического пособия.