Ровно пять лет назад, 22 декабря 2012 года, в YouTube появился канал популярного сегодня циника и критика Дмитрия Ларина. Многочисленные скандалы с другими представителями видеохостинга сделали имя блогера довольно громким и узнаваемым. ИА REGNUM решило разобраться, что именно повлияло на столь необычную славу.

Скриншот страницы YouTube-канал ЛАРИН YouTube-канал ЛАРИН

Изначально блогер позиционировал себя как стендапер, однако ролики с его комедийными выступлениями мало привлекали аудиторию. Всё поменяло шоу «Ларин против», в котором видеоблогер подвергает жесткой критике творчество своих коллег по цеху. Эта затея понравилась зрителю и совершенно не пришлась по вкусу героям нового проекта. Скандалы посыпались один за другим. Но что, как не они, способствует росту популярности?

Первый громкий конфликт случился с автором канала «Омское TV» Андреем Нефёдовым. Зрители до сих пор гадают, была ли это настоящая ссора или просто взаимный пиар. Но факт остается фактом: о Ларине услышали, а значит, его стратегия сработала. Правда, она же дала сбой в новом скандале с Сашей Спилберг, популярной среди подростков, и Пашей Микусом, известным своими вайнами (короткий юмористический ролик). Блогеры подали обращение о нарушении своих авторских прав, в результате чего канал Ларина заблокировали.

Дважды на одни грабли — это про Ларина, ведь вместе с шишками к нему приходят новые подписчики. Решив проблему с блокировкой, блогер продолжает высмеивать других ютуберов. Давно в поле зрения Ларина попал скандальный видеоблогер Юрий Хованский. Последний, в свою очередь, тоже не стал держать язык за зубами и так же нелестно высказывался в своих видео о Ларине. Конфликт не просто привлек внимание зрителей, а еще и стал неким YouTube-сериалом. Оба блогера делят одну и ту же аудиторию, а следовательно, скандалы между ними являются взаимной постоянной подпиткой. Кульминацией конфликта стал Versus Battle, в котором участники могли высказать всё накопившееся друг другу в глаза.

«Дефекты речи — вот что нас объединяет, и это не магия. Здесь картавый и шепелявый. Вот почему в видео-блогерской тусе мы сейчас центр внимания. Тебя тоже бесит слово версус. Да я и сам шепелявлю. Но не спишите меня считать подлецом. Ведь разница между нами в том, что я могу смотреть своим страхам в лицо», — зачитал Хованский.

«А то, что на версусе здесь я с тобою вместе, мне тоже, если честно, не делает чести. Но смысл в этом действии точно есть, ведь для тебя этот баттл — огромная честь», — ответил ему Ларин.

Победителем из словесной битвы вышел Юрий Хованский, однако зрители до сих пор обсуждают, кто был лучше. По их мнению, более серьезно к баттлу подошел Ларин, который высказал в своём тексте конкретные претензии к своему оппоненту. Для Хованского же эта битва стала обычным развлечением, в ходе которого он смог задеть Ларина и повеселить публику. Баттл вызвал небывалый ажиотаж — за сутки ролик набрал 5 млн просмотров, а на сегодняшний день их количество превышает 34 млн. Неудивительно, что битва принесла обоим блогерам тысячи новых подписчиков.

Скриншот страницы YouTube-канал versusbattleru Versus Battle между Юрием Хованским и Дмитрием Лариным

И хотя рост популярности не заставил себя ждать, Ларина не устроило разгромное поражение, и он обвинил Хованского в нечестной битве, так как текст для баттла принадлежит вовсе не его перу. Скандал заинтересовал видеоблогера Николая Соболева, для которого конфликты на YouTube — непосредственные источники новых видео. Блогер обвинил Ларина в том, что тот не умеет проигрывать, и это высказывание стало отправной точкой для еще более громкого скандала. Новые ролики обоих ютуберов поднимали градус конфликта, что в итоге вылилось в вызов Ларина на Versus Battle. Видимо, предыдущий опыт блогеру не понравился, и Соболев получил решительный отказ, а вместе с ним и клип Ларина под названием «Коляхейтер». В ответ на это Соболев записал клип «ДимаНеСсы», который поставил в конфликте блогеров если не точку, то хотя бы троеточие.

Скриншот страницы YouTube-канал SOBOLEV Клип Николая Соболева «ДимаНеСсы»

Скриншот страницы YouTube-канал ЛАРИН Клип Дмитрия Ларина «Коляхейтер»

Казалось бы, своим ответом Соболеву Ларин продемонстрировал, что завязал с Versus Battle, однако спустя какое-то время в сети появляется новая битва — с Эльдаром Джараховым. Конфликт между видеоблогерами разгорелся за несколько месяцев до этого, и причиной тому стали записи Джарахова в Twitter, где он нелестно отзывался о Ларине. Ответ не заставил себя ждать, и Ларин записал видео с критикой оппонента. В итоге Джарахов вызвал Ларина на словесную битву, на этот раз блогер согласился. То ли чтобы задеть друг друга, то ли для подогрева интереса публики перед тем, как состоялся баттл, ютуберы постоянно записывали провокационные ролики на тему своего конфликта. Исходя из их содержания, все были уверены, что победу одержит Джарахов. И не ошиблись — Ларин вновь вышел из битвы проигравшим.

Скриншот страницы YouTube-канал versusbattleru Versus Battle между Эльдаром Джараховым и Дмитрием Лариным

Естественно, одними конфликтами канал в YouTube не наполнишь, но именно благодаря им и скандальному поведению Ларин смог заявить о себе как о видеоблогере, пусть и не с лучшей репутацией. Сейчас выпуски «Ларин против» выходят всё реже, однако это не значит, что остальные ролики блогера не наполнены критикой. И всё же по количеству просмотров последних видео заметно, что жанр, которым Ларин зацепил зрителя, оказался едва ли не единственным крючком в творчестве блогера. Если раньше ролики стабильно набирали около 1 млн просмотров, а то и больше, то сейчас едва доходят до отметки в 500 тысяч.

«Ларин думает, что у него падают просмотры из-за багов, заговоров и каких-то подлецов. Ларин, ты глянь на свои последние видео, что ты выпускаешь? Блокчейн, биткоин… Тебя смотрят школьники, которым это ну совсем не интересно, им подавай конфликты, версусы и скандалы с Хованским», — прокомментировал одно из последних видео блогера Арыч Ф.

Однако подобного мнения придерживаются не все.

«Дима, в последнее время ты меняешься в хорошую сторону. Ты стал более добрым, твои видео стали интересней. Я как человек, который смотрит тебя очень давно, могу тебе сказать, чтобы ты продолжал в том же духе», — отметил Leon.

В то же время Ларин доказывает, что количество зрителей — не главная цель его творчества, по крайней мере публично он демонстрировал пренебрежительное отношение к наградам — к кнопкам YouTube, причисляемым за определённое количество подписчиков. Так, серебряную кнопку за 100 тыс. зрителей он прикрутил к бачку своего унитаза. А золотая награда за 1 млн подписчиков отправилась в Москву-реку, после чего Ларин запустил так называемый «Водолаз-challenge», предложив всем желающим нырнуть за кнопкой и присвоить её себе. Желающие действительно нашлись, и тогда блогер открестился от своих слов и обратился уже с новым призывом — не нырять в реку в поисках награды.

На сегодняшний день в подписчиках у Дмитрия Ларина более 2 млн человек. Провокационное поведение подогревает интерес публики, и блогер этим активно пользуется даже в тех видео, которые, по идее, рассказывают о совершенно мирных вещах. Можно даже запустить challenge по поиску скрытых язвительных фраз в отношении других видеоблогеров в роликах Ларина. Но стоит ли? Статус циника и критика уже давно закрепился за ним, и доказательства тому даже не требуются. Однако то ли цинизм блогера стал постепенно сдуваться, то ли однотипные критические замечания больше не интересны его аудитории. Так или иначе, падение популярности Ларина заметно невооруженным глазом. И, вероятно, спасти сложившееся положение сможет только очередной громкий конфликт с блогером по типу Хованского.