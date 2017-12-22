



Sigar.mil Солдат армии Афганистана

Директор ФСБ Александр Бортников, выступая на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств СНГ, заявил, что, «потерпев военное поражение в Сирии и Ираке, международные террористические организации перегруппировывают силы и средства и направляют их за пределы Ближнего Востока». Это с одной стороны. С другой, по его данным, «основным центром сосредоточения бандитов становится Афганистан, где уже имеются позиции так называемого «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В свою очередь президент России Владимир Путин уточнил, что «на данный момент ситуация с безопасностью в Афганистане усугубляется». Наблюдается повышение активности радикальных группировок в северной части страны, в том числе на границах с бывшими советскими республиками.

Sallat.gger.jp Террористы

Эти данные подтверждаются и другими источниками и сопровождаются важными уточнениями. Так, лица, близкие к генералу Дустуму, возвращение которого в Афганистан ожидается в ближайшее время, сообщили, что боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проводят передислокацию своих сил на север Афганистана. Дело в том, что, как отмечала эксперт Центра изучения современного Афганистана Самеулла Пойя, появление в Афганистане джихадистов фиксировалось уже давно. По сведениям, относящимся к 2015 году, тогда ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) базировалось на территории пуштунских племен вдоль афгано-пакистанской границы и все свои листовки печатало на языке пушту. Это наводило на мысль, что к нему примкнули некоторые группировки, ранее состоявшие в «Талибане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Вместе с радикалами из «Исламского движения Узбекистана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другими иностранными группировками они — в отличие от «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — ставили перед собой задачу расширения своего влияния на среднеазиатские республики и Кавказ, создав в Афганистане Вилайят Хорасан. При этом афганская хроника не раз отмечала боевые столкновения между этими группировками.

Тут не все просто, как может показаться на первый взгляд. Потенциально «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане могли объединиться. Сейчас они фактически воссоздают в стране геополитические контуры, которые были оформлены после вывода советских войск — «Исламский Эмират Афганистана» в пуштунском обрамлении, состоящий в основном из мусульман-суннитов, и так называемый «Северный Альянс», который включал в себя афганских шиитов и исмаилитов таджиков, хазарейцев, узбеков и туркмен. При этом ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ставит в Афганистане две главные задачи: вернуть шиитов к суннизму и воссоздать государство в границах чуть ли эпохи Сефевидов, включая, конечно, помимо самого Афганистана еще и Пакистан, нынешний Иран, Кавказ, Среднюю Азию и так далее. Не случайно Тегеран, заметив появление в Афганистане ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявлял о готовности провести военную операцию на территории Афганистана и Пакистана. Следует отметить, что Иран довольно успешно содействовал противостоящим ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) силам в Ираке и Сирии. Но теперь ситуация претерпевает определенные изменения.

Карта империи Сефевидов. 1501-1736 года

Согласно данным источников генерала Достума, на севере Афганистана замечено появление боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) алжирского и французского происхождения, которые занимаются вербовкой и военной подготовкой несовершеннолетних в провинции Джаузджан. Также можно добавить, что провинция Джаузджан стала просто недосягаемой, так как все дороги из других провинций были заблокированы, и фактически эта провинция просто оказалась в руках боевиков. Вряд ли иностранные боевики «приживутся» на месте. Похоже, их будут ориентировать на террористическую деятельность в сопредельных странах, включая, конечно, Среднюю Азию. Это первое. И второе: согласно существующей информации, эти джихадисты обладают чуть ли не самым современным вооружением и амуницией, оказывают жесткое сопротивление местным властям. В этой связи командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин заявил следующее: «Говорить о завершении борьбы с международной террористической угрозой рано. Боевики, получив отпор в Сирии, наращивают присутствие в Афганистане. Это подготовленный, хорошо оснащенный и мотивированный противник, которого нельзя недооценивать».

Постараемся определить, о каком количестве боевиков на севере Афганистана следует вести речь. На сей счет точных данных не существует. Называются разные цифры — от 800 до 5 тысяч человек. В основном они сосредоточены в провинциях Джаузджан, Сари-Пуль, Фарьяб, Кундуз и Бадахшан и в обозримой перспективе представляют с военной точки зрения сугубо только местную, локальную угрозу. Но, как считает киргизский эксперт, руководитель Центра перспективных исследований Сергей Масаулов, «самое неприятное это то, что боевики появились в провинции Балх (столица — Мазари-Шариф)». По его же словам, в Средней Азии наблюдается «рост количества прихожан, имамов, которые непонятно где учились и пропагандируют идеи, далекие от ислама». О другой опасности говорил Бортников, заявляя, что «боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) решили перейти к новой тактике, которая называется «автономный джихад». При этом он подчеркнул, что из Афганистана боевики могут направляться в страны СНГ.

Steve Evans Голубая мечеть. Мазари-Шариф. Афганистан

И еще. В ходе ежегодной пресс-конференции Путин заявил, что «Россия и другие страны, включая США, могли бы добиться успехов в рамках совместных усилий по противодействию существующим вызовам, исходящим с территории Афганистана». В свою очередь спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов отметил, что Москва «готова сотрудничать с США в Афганистане и ждет от американской стороны конкретных предложений». Пока на это отреагировал только глава Пентагона Джеймс Мэттис, который выразил надежду на сотрудничество Вашингтона и Москвы в Афганистане. Но будет ли вписываться обозначенная тенденция в озвученную в августе президентом США Дональдом Трампом новую стратегию на афганском направлении? Сказать сложно. Пока Белый дом довольствуется получаемыми из Афганистане победоносными реляциями, хотя 16 лет многотысячного военного присутствия в этой древней стране должны были бы многому научить американцев. В Афганистане зарождается новый вызов миру, на который нужно реагировать.