Украинские политики очень любят современные средства коммуникации, но в последние недели самовыражаются преимущественно в эпистолярном жанре. Бывший грузинский президент и одесский губернатор Михаил Саакашвили, играющий ныне в главного борца с режимом, написал Петру Порошенко сначала личное, а потом открытое письмо. Письма отличаются друг от друга так сильно, что само их сравнение может многое рассказать и о подлинных целях Саакашвили, и о том, в какую игру он намерен играть.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко и Михаил Саакашвили

Первый документ не предназначался для чужих глаз и был, по позднейшему признанию автора, подготовлен по рекомендации западных послов. Вероятно, послы сообщили Саакашвили, что новый майдан им сейчас не нужен, и призвали договориться с Порошенко по-хорошему. В написанной от руки на блокнотном листе на русском языке записке из пяти предложений Саакашвили сделал десять ошибок, преимущественно пунктуационных, но самое интересное не в этом.

Письмо показывает, что на самом деле является предметом обсуждения между ними. Сразу после приветствия Саакашвили начинает оправдываться и утверждает, что у него «нет никаких агрессивных намерений». Далее он просит не обвинять его в работе на ФСБ (это «очень радует врага Украины»). Признает, что допускал и продолжает допускать «много политических ошибок». Без всякого перехода призывает к «деэскалации ситуации» — и выражает готовность «встретиться с полномочным представителем и все обговорить». Другими словами, Саакашвили выражает готовность снизить уровень агрессии и эскалации в обмен на торги и обещание какой-нибудь должности.

Https://www.facebook.com/ Первое открытое письмо Саакашвили

В любой из тех стран, чьи послы призывали Саакашвили написать письмо, такие заявления поставили бы крест на карьере любого оппозиционера. Что это за оппозиционер, который одновременно призывает к импичменту — и вступает с «кровавым тираном» в кулуарную переписку, прося о кулуарной «встрече с полномочным представителем»? Что это за политик, который совершал и продолжает совершать «политические ошибки», но при этом претендует на какие-то посты?

Западные послы, несомненно, считают Украину чем-то вроде Зимбабве, потому их и не смущает в украинской политике то, что было бы немыслимым в политике в их собственных странах. В свою очередь Петр Порошенко дал санкцию на публикацию письма для того, чтобы все — вновь — убедились, что «оппозиционер — не настоящий».

Пропустив этот сокрушительный удар по имиджу, Саакашвили в ночь со вторника на среду, 20 декабря, опубликовал еще одно, на этот раз — открытое письмо. Это уже серьезный, полноценный документ, явно подготовленный помощниками и политтехнологами. Разумеется, этот документ написан уже не на том языке, на котором они оба разговаривают и думают, а на «правильном», украинском.

Https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/ Видеообращение и второе открытое письмо Саакашвили

В этом письме Саакашвили призывает Порошенко добровольно уйти в отставку. Констатирует, что Порошенко не стал лидером «новой Украины», что он вместо этого укреплял коррупцию и заботился исключительно о собственных капиталах, в том числе с помощью офшоров и торговли своими конфетами в «стране-агрессоре». Констатирует, что народ не поддерживает Порошенко, а силовики не обязательно будут его защищать. Пишет, что, в отличие от Януковича, бежать Порошенко некуда, а потому лучше сдаться.

Иными словами, если подлинной целью Саакашвили, как следует из его личной записки, является торг — то «игровой» его целью будет имидж разоблачителя Порошенко и претендента на ту роль, которую Порошенко не смог исполнить: «лидера новой Украины».

В письме много пустословия и много пиара, но вполне достаточно и разумных обвинений. Действительно, Порошенко — это торговец, использующий и власть, и русофобию, и «евроинтеграцию» исключительно ради сверхприбыли. Вот только не Саакашвили обо всем этом говорить. Он раскрылся в полный рост еще в Грузии, внес дополнительные штрихи в свой портрет одесскими пиар-глупостями и завершил выстраивание образа цирком с прорывом границы, беготней по крышам и тайными записками с просьбами «все обговорить».

Переписка Саакашвили с Порошенко — в которой мы, к сожалению, видим записи только одной стороны, но и этого достаточно — ставит крест на карьерах их обоих. Где-то в углу стоит Юлия Владимировна Тимошенко и с чувством глубокого морального удовлетворения смотрит на эту свару. На фоне ее участников она выглядит настоящим титаном, мощнейшим политиком, «единственным мужчиной в украинской политике».

Nbnews.com.ua Тимошенко

В свою очередь региональные элиты, а также жители Львова, Одессы, Харькова и всех остальных городов в очередной раз задумываются о том, нужно ли им продолжение этого цирка. Под мудрым руководством Порошенко ведущая гражданскую войну страна берет новые кредиты на уплату процентов по старым кредитам, но не может отапливать здания школ и убрать снег с киевских улиц. Не состоящие ни в какой связи с народом украинские олигархи и западные послы продолжают играть в политические игры, предлагая гражданам выбирать между тремя явными жуликами. Терпение людей, населяющих Украину, велико, но не беспредельно. Саакашвили и Порошенко явно об этом забыли.