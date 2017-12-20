National Archives and Records Administration Михаил Горбачёв, Рональд Рейган и Джордж Буш

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Государственное управление является непростым искусством. К тем же, кто формулирует политику, благодаря которой усиливаются влияние и безопасность государства, применяются менее жесткие критерии. По сути, все сводится к тому, добились ли они успеха в своем курсе или нет. Однако преимущества ближнесрочные не всегда становятся долгосрочными победами, а по прошествии времени казавшийся когда-то умным гамбит может принести ядовитый урожай. Именно так и произошло с тем, как администрация Джорджа Буша — старшего поступила с концом холодной войны, пишет Эндрю Дж. Басевич в статье для The American Conservative.

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С геополитической точки зрения холодная война, отмечает автор, с самого начала вращалась прежде всего вокруг вопроса о Германии. Для завершения этого противостояния необходимо было решить проблему ненормального разделения страны на две половины, при котором Западная Германия является ключевым членом НАТО, а Восточная — Варшавского договора. Безусловно, такое решение было бы невозможно без согласия всех победителей во Второй мировой войне. Необходимые условия для этого создал Михаил Горбачев. Его «смелые усилия по реформированию, таким образом, спасению СССР» превратили пояс советских сателлитов в Восточной Европе из источника стратегических возможностей в тяжелое бремя. Когда Горбачев дал понять, что не будет использовать силу для поддержания советской империи, она почти сразу же развалилась. На этом фоне почти неизбежным стало стремление к объединению Германии.

К концу 1989 года вопрос был уже не в том, произойдет ли объединение ФРГ и ГДР, но куда новая единая страна будет после него встроена. Было ясно, что Германия неизбежно станет центром силы после включения ГДР, и никто, даже тогдашний канцлер ФРГ Гельмут Коль, не считал хорошей идеей делать из Германии страну вне блоков. Для Вашингтона, Лондона и Парижа решение было очевидным: нужно держать Германию в теплых, но жестких объятиях, поскольку благодаря сохранению единой Германии в НАТО сокращалась вероятность того, что Берлин в будущем пойдет независимым курсом.

Основной проблемой для Запада было убедить Горбачева увидеть мудрость в этом предложении. Все же Германия дважды вторгалась в Россию, принося с собой невообразимые разрушения и страдания. Поэтому то, что в Москве с тревогой относились к перспективам восстановления мощи Германии в рамках откровенно антисоветского альянса, было не паранойей, а осторожностью. Для того чтобы сделать такую перспективу более осязаемой, администрация Буша-старшего заверила Кремль, что Москве нечего бояться со стороны западного альянса, который включает в себя Германию. НАТО больше не рассматривало СССР в качестве противника. Помимо включения территории бывшей Восточной Германии, другие страны в альянс включены быть не должны были. Вашингтон же стал бы с вниманием относиться и соблюдать интересы России в области безопасности. По крайней мере так обещали официальные лица США.

Масштабы данных обещаний прекрасно видны в рассекреченных недавно документах. В частности, в беседе главы Государственного департамента США Джеймса Бейкера и Горбачева от 9 февраля 1990 года, в ходе которой центральным был вопрос Германии, американский дипломат напрямую заявил, что ни он, ни президент США «не намерены извлекать каких-либо односторонних преимуществ из текущего процесса» — объединения ФРГ и ГДР. Более того, когда речь зашла о том, какой вариант предпочтительнее для Москвы — независимая Германия без войск США или объединенная ФРГ в составе НАТО, но при условии, что альянс расширяться не будет — Горбачев заявил, что любое расширение блока неприемлемо. Бейкер, как выходит из документов, подчеркнул, что в Вашингтоне «согласны с этим».

Voice of America Джеймс Бейкер и Эдуард Шеварднадзе

Уже в том же году объединение Германии стало фактом. Еще через год Горбачев лишился своего поста, а затем развалился и Советский Союз, в США был избран президент Билл Клинтон — первый после окончания холодной войны. К тому моменту бывшие страны Варшавского договора уже стали изъявлять желание войти в НАТО, и глава Белого дома Клинтон оказался не глух к их призывам. В результате обещания, данные Горбачеву, оказались пустыми словами. Начался марш НАТО на восток, а в альянс со временем были включены не только бывшие советские сателлиты, но и бывшие республики. По сути, положительно отнесясь к устремлениям Эстонии, Латвии и Литвы, Вашингтон проигнорировал интересы России в области безопасности, по всей видимости, полагая, что у Кремля нет иного выхода, кроме как уступить.

Пока Россия оставалась слабой, это, возможно, так и было. Но, как будто желая в очередной раз показать свою силу, преемники Клинтона стали заигрывать с идей о включении в НАТО Грузии и Украины, что было бы равнозначно включению в Варшавской договор Кубы или Мексики. На этот момент официальные лица России стали меньше доверять Западу, чем Горбачев, и решили, что всему есть конец. Москва дала понять, что расширение НАТО на восток закончилось. «Вооруженное вмешательство» России в Грузию, «аннексия» Крыма и последующие «вторжения» на Украину стали причиной шумного негодования со стороны западных комментаторов, которые стали обвинять власти России в «попрании» международных норм, которые должны были лежать в основе миропорядка после холодной войны.

White House Photograph Office Билл Клинтон и Борис Ельцин

Однако Кремль не без основания стал замечать, что США с завидной постоянностью не соблюдают эти нормы, когда считают, что это в их национальных интересах. На протяжении почти четверти века США так и не заплатили за свое решение «провести» Горбачева. Безусловно, страны, которые прежде «страдали», находясь в советской сфере влияния, выиграли очень многое. НАТО превратилось в клуб, открытый для всех, кроме России. В Вашингтоне стало популярно называть Европу «целой и свободной». Теперь же начинают поступать «счета» за бездумную политику, и страны ЕС ждут, что платить по ним будут США.

На сегодняшний день НАТО состоит из 29 стран, что почти в два раза больше, чем когда Бейкер давал свои обещания Горбачеву. И мало кто из них платит за коллективную оборону столько же, сколько требуется. Союзники США думают, что основную ношу на себя возьмет Вашингтон. США, по сути, взяли на себя тяжелые обязательства, не получив взамен никаких преимуществ. Как и более 70 лет назад, после Второй мировой войны, США отправляют своих военнослужащих для защиты стран Европы, которые вполне способны защитить себя сами. Президент США Дональд Трамп не зря обвинил европейских союзников в том, что они держат Вашингтон за дураков. В сегодняшнем же Вашингтоне, где бурным цветом цветет русофобия, модно говорить о новой холодной войне, спровоцированной действиями российского руководства. Однако если и можно утверждать о том, что вновь мир стоит на грани войны, то следует искать причины в курсе США начала 1990-х годов, когда Вашингтон держал за дураков русских.