Гирлянды снимаем, елку выкидываем: на «Первом» не покажут «Иронию судьбы»
В 2017 году впервые за десять лет «Первый канал» не покажет 31 декабря фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», в новогоднем эфире появятся «Иван Васильевич меняет профессию» и «Кавказская пленница». Такое решение было принято руководством канала в связи с переходом прав на показ новогодней ленты к телеканалу «Россия 1».
В пресс-службе «Первого канала» пояснили, что «Ирония судьбы» — это часть пакета «Мосфильма», который делится и ротируется между каналами. Если в 2016 году «Кавказская пленница» была на канале «Россия-1», то в этом — будет на «Первом».
Телекритик Александр Горбунов заявил RT, что российскому зрителю важнее сам факт традиционного просмотра «Иронии судьбы», чем канал, на котором он его увидит. И ничего страшного не произойдет, если фильм в 2018 году, например, перейдет на другой федеральный канал — НТВ или ОТР.
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Актер Андрей Мягков, исполнивший в фильме роль Жени Лукашина, заявил, что новость для него не печальная. И в целом пришло время прервать традицию новогодних показов «Иронии судьбы», чтобы лента избежала участи «заезженной пластинки» и не превратилась в посмешище.
«Нужно иметь меру во всём, я так считаю», — приводит его слова газета «Известия».
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Пользователи социальных сетей по-разному отреагировали на «переход» фильма на другой канал. Мнения разделились, кто-то огорчен, кто-то, наоборот, считает, как Мягков, что «пришло время».
«Еще майонез с зеленым горошком запретите и себе оставьте этот Новый год», — написал StalinGulag.
«Все, Новый год отменяется, ребята. Можете снимать гирлянды и елки выкидывать», — комментирует новость пользователь karashbadud.
Также предлагалось отменить майонез и зеленый горошек (ингредиенты салата оливье) и выбросить елку — все равно праздника не будет. Некоторые пользователи иронизируют, что мол, с «Первого канала» убежала даже «Ирония судьбы…», намекая на уход телеведущего Андрея Малахова. Помимо известного ведущего, «Первый канал» в 2017 году лишился передач «Пока все дома», «Жди меня» и «Наедине со всеми».
Впервые фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» режиссера Эльдара Рязанова был показан 1 января 1976 года по первой программе Центрального телевидения. Его посмотрели около 100 млн человек, и по просьбе зрителей показ повторили 7 февраля, а в кинотеатрах начался прокат киноверсии.
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В том же 1976 году комедия была признана лучшим фильмом года, а Мягков — лучшим актером по результатам опроса читателей журнала «Советский экран». В 1977 году фильм стал лауреатом Государственной премии СССР.
«Ирония судьбы…» входит в золотой фонд советских и российских фильмов по версии Гильдии кинокритиков России. Ленту традиционно показывают накануне Нового года уже 40 лет. Фразы из фильма стали «крылатыми»: «Какая гадость эта ваша заливная рыба», «О, тепленькая пошла», «Ну, потрите мне спинку, пожалуйста, ну что вам, жалко, что ли?».
Фильм стал культовым, и новогодние праздники без него не представляются. Салат оливье, елка, мандарины — и «Ирония судьбы…» по телевизору создают атмосферу праздника. Несмотря на то, что есть и другие традиционные для праздника фильмы, «Иронию судьбы…» они вряд ли смогут заменить.
Даже на Украине, где российские и советские фильмы попадают под запрет согласно Закону «О кинематографии» от 2015 года. К показу запрещаются ленты, над которыми работали лица, включенные в украинский «черный список деятелей культуры», а также фильмы, которые были произведены гражданами России и выпущены после 1 января 2014 года.
«Иронию судьбы…» украинские телеканалы не показывали два года. Тем не менее лента не была внесена в список запрещенных, и в 2017 году ее вновь пустят в эфир.