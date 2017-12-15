В 2017 году впервые за десять лет «Первый канал» не покажет 31 декабря фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», в новогоднем эфире появятся «Иван Васильевич меняет профессию» и «Кавказская пленница». Такое решение было принято руководством канала в связи с переходом прав на показ новогодней ленты к телеканалу «Россия 1».

Цитата к/ф «Ирония судьбы или С легким паром!». реж. Эльдар Рязанов. 1975. СССР Новый год

В пресс-службе «Первого канала» пояснили, что «Ирония судьбы» — это часть пакета «Мосфильма», который делится и ротируется между каналами. Если в 2016 году «Кавказская пленница» была на канале «Россия-1», то в этом — будет на «Первом».

Цитата к/ф «Ирония судьбы или С легким паром!». реж. Эльдар Рязанов. 1975. СССР Логотип киностудии «Мосфильм»

Телекритик Александр Горбунов заявил RT, что российскому зрителю важнее сам факт традиционного просмотра «Иронии судьбы», чем канал, на котором он его увидит. И ничего страшного не произойдет, если фильм в 2018 году, например, перейдет на другой федеральный канал — НТВ или ОТР.

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Актер Андрей Мягков, исполнивший в фильме роль Жени Лукашина, заявил, что новость для него не печальная. И в целом пришло время прервать традицию новогодних показов «Иронии судьбы», чтобы лента избежала участи «заезженной пластинки» и не превратилась в посмешище.

«Нужно иметь меру во всём, я так считаю», — приводит его слова газета «Известия».

Цитата к/ф «Ирония судьбы или С легким паром!». реж. Эльдар Рязанов. 1975. СССР На морозе

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Пользователи социальных сетей по-разному отреагировали на «переход» фильма на другой канал. Мнения разделились, кто-то огорчен, кто-то, наоборот, считает, как Мягков, что «пришло время».

«Еще майонез с зеленым горошком запретите и себе оставьте этот Новый год», — написал StalinGulag.

«Все, Новый год отменяется, ребята. Можете снимать гирлянды и елки выкидывать», — комментирует новость пользователь karashbadud.

Цитата к/ф «Ирония судьбы или С легким паром!». реж. Эльдар Рязанов. 1975. СССР Напряжение

Также предлагалось отменить майонез и зеленый горошек (ингредиенты салата оливье) и выбросить елку — все равно праздника не будет. Некоторые пользователи иронизируют, что мол, с «Первого канала» убежала даже «Ирония судьбы…», намекая на уход телеведущего Андрея Малахова. Помимо известного ведущего, «Первый канал» в 2017 году лишился передач «Пока все дома», «Жди меня» и «Наедине со всеми».

Впервые фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» режиссера Эльдара Рязанова был показан 1 января 1976 года по первой программе Центрального телевидения. Его посмотрели около 100 млн человек, и по просьбе зрителей показ повторили 7 февраля, а в кинотеатрах начался прокат киноверсии.

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В том же 1976 году комедия была признана лучшим фильмом года, а Мягков — лучшим актером по результатам опроса читателей журнала «Советский экран». В 1977 году фильм стал лауреатом Государственной премии СССР.

Цитата к/ф «Ирония судьбы или С легким паром!». реж. Эльдар Рязанов. 1975. СССР Женя Лукашин в исполнении Андрея Мягкова

«Ирония судьбы…» входит в золотой фонд советских и российских фильмов по версии Гильдии кинокритиков России. Ленту традиционно показывают накануне Нового года уже 40 лет. Фразы из фильма стали «крылатыми»: «Какая гадость эта ваша заливная рыба», «О, тепленькая пошла», «Ну, потрите мне спинку, пожалуйста, ну что вам, жалко, что ли?».

Фильм стал культовым, и новогодние праздники без него не представляются. Салат оливье, елка, мандарины — и «Ирония судьбы…» по телевизору создают атмосферу праздника. Несмотря на то, что есть и другие традиционные для праздника фильмы, «Иронию судьбы…» они вряд ли смогут заменить.

Цитата к/ф «Ирония судьбы или С легким паром!». реж. Эльдар Рязанов. 1975. СССР В бане

Даже на Украине, где российские и советские фильмы попадают под запрет согласно Закону «О кинематографии» от 2015 года. К показу запрещаются ленты, над которыми работали лица, включенные в украинский «черный список деятелей культуры», а также фильмы, которые были произведены гражданами России и выпущены после 1 января 2014 года.

«Иронию судьбы…» украинские телеканалы не показывали два года. Тем не менее лента не была внесена в список запрещенных, и в 2017 году ее вновь пустят в эфир.