Около двух месяцев назад, 23 октября, министр обороны Филиппин Дельфин Лоренцана объявил о прекращении пятимесячной битвы за город Марави после того, как вооруженные силы страны освободили город от боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пишет Симон Нортон в статье для The Strategist.

U.S. Department of Defense Малайзийские солдаты

Власти Филиппин установили, что руководство ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) направило боевикам, захватившим город, более $1,5 млн для организации нападения. Денежные средства были переправлены через Индонезию компанией Western Union. Также крупные суммы денег оказались в руках боевиков после разграбления местных банков и частных домов. Пачки денег находили в домах по всему городу. В одном из домов обнаружили $15 тыс., в другом — $6 тыс. и сумку с драгоценностями. В июне в доме, ранее занятом террористами, изъяли $997 тыс.

U.S. Department of Defense Филиппинские солдаты

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Данное обстоятельство указывает на необходимость более активной деятельности по организации регионального сотрудничества между Австралией и странами Юго-Восточной Азии и пресечению финансирования терроризма. За последние два года уже удалось расширить сотрудничество в противодействии финансированию терроризма на региональном уровне. Австралия занимает ведущую роль в этой борьбе.

После освобождения Марави в ноябре 2017 года в столице Малайзии состоялся третий саммит правоохранительных органов, противодействующих финансированию терроризма. Мероприятие было организовано подразделением финансовой разведки Австралии (AUSTRAC) совместно с коллегами из Индонезии (PPATK) и Малайзии (Bank Negara Malaysia).

Austrac.gov.au Руководство AUSTRAC

Предыдущие саммиты проводились в Сиднее в 2015 году и на Бали в 2016 году. Число участников мероприятия возросло, если в Сидней прибыли представители из 19 стран, а на Бали — из 26 стран, то в Куала-Лумпур собрались представители уже из 32 стран. На саммите в Куала-Лумпуре представили новый отчет, содержащий оценку рисков финансировании террористической деятельности в некоммерческом секторе. Оценка риска понизилась с высокого до среднего уровня по сравнению с предыдущими отчетами. Более детальный отчет выявил меньшее количество случаев финансирования терроризма через НКО, чем ожидалось. Однако снижение рисков не означает, что правоохранительные органы должны останавливаться на достигнутом.

На саммите министр юстиции Австралии Майкл Кинан объявил о создании рабочей группы по противодействию финансированию террористической деятельности в Юго-Восточной Азии (SEF CTFWG). Эту группу возглавит подразделение финансовой разведки Австралии и филиппинский совет по борьбе с отмыванием денег. К работе группы также будут привлечены подразделения финансовой разведки из Брунея, Индонезии, Малайзии, Новой Зеландии, Сингапура и Таиланда.

U.S. Department of Defense Индонезийские и американские солдаты

Кинан отметил, что создание рабочей группы SEA CTFWG является первой из серии инициатив, призванных способствовать деятельности AUSTRAC и региональных партнеров по борьбе с финансированием группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других террористических групп в Юго-Восточной Азии. В сентябре 2017 года правительство Австралии приняло решение направить в течение трех лет $4,6 млн на реализацию данных инициатив.

Рабочая группа SEA CTFWG будет стремиться к расширению обмена разведданными между государствами Юго-Восточной Азии, поскольку более полные разведданные помогут эффективно выявлять подозрительные денежные переводы и террористические ячейки.

В период между третьим и четвертым саммитом подразделений финансовой разведки, который состоится в Таиланде в 2018 году, необходимо добиться прогресса в двух ключевых областях: эффективное использование современных технологий и создание партнерских связей между государственными и частными секторами.

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К современным технологиям относятся такие, как blockchain и искусственный интеллект, которые позволяют выявлять противозаконные денежные операции среди огромного потока данных, доступных для правительственных организаций и частного сектора. Однако еще предстоит внедрить эти технологии в практику и преодолеть ряд трудностей, поскольку финансовые технологии быстро развиваются, появляются новые платежные системы и виртуальные валюты, которые предоставляют сторонникам террористов новые возможности.

Rizuan Малайзийский спецназ

Партнерские отношения между государственным и частным секторами в сфере борьбы с финансированием терроризма и другими финансовыми преступлениями пока находятся в зачаточном состоянии. В этом направлении также предстоит проделать много работы.

Усилия подразделений финансовой разведки стран Юго-Восточной Азии могут оказать эффективное противодействие растущей террористической угрозе в регионе. Прошедший саммит и новая рабочая группа SEA CTFWG являются отличными площадками для дальнейшего налаживания сотрудничества между странами региона. Тем не менее правительствам стран Юго-Восточной Азии еще предстоит проделать много работы.