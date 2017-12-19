Выступая на форуме Общероссийского народного фронта, президент нашей страны Владимир Путин заявил, что граждане России «должны достойно ответить на судьбоносные исторические вызовы». Эти вызовы, как считает президент, таковы: «сбережение и приумножение нашего народа, создание новой экономики, развитие Арктики, Дальнего Востока, Сибири, всех регионов нашей огромной страны, наконец, это вызов будущего, настоящего переворота в медицинских технологиях, в самих технологиях как таковых в широком смысле этого слова, в образовании».

Иван Шилов ИА REGNUM

Президент также сказал о необходимости преодоления бедности и неравенства в обществе и восстановления лидерства в знаниях, интеллекте, в социальном и культурном развитии. Всё это, по его словам, будет делаться при сохранении самобытности народов России, опоре на лучшие отечественные традиции.

Сказанное прозвучало привлекательно, но захотелось глубже разобраться не просто в стоящих перед нами «вызовах» (слишком абстрактно звучит это калькированное с английского слово), а в наших главнейших исторических целях, с одной стороны, и в способах их достижения, с другой. Этот более пристальный взгляд показал, что из всего выше перечисленного в качестве собственно исторических целей для такой державы, как Россия, может рассматриваться только одно: сбережение и приумножение народа. Да и это с натяжкой. Всё-таки, согласитесь, народы в этом мире появились и живут не только для того, чтобы становиться всё более многочисленными.

Kremlin.ru Владимир Путин выступил на Форуме действий Общероссийского народного фронта. 19 декабря 2017 года

Сегодня, конечно, как недавно отметил сам Владимир Путин, ситуация особенная: страна вынуждена преодолевать демографическую яму, вызванную последствиями так называемых «реформ» 1990-х годов, сопоставимую с демографическими последствиями, которые для народов СССР имела Великая Отечественная война. Но, вспомним, даже тогда, после 1945 года, задача вот так не ставилась. Да, надо было восстановиться численно, но это не формулировалось как самоцель. Между тем, всплеск рождаемости в 1950-е годы был впечатляющим.

Тот факт, что ни создание новой экономики, ни развитие регионов, ни освоение новых технологий и системы образования не может рассматриваться в качестве политической цели, а является лишь средствами для скорейшего достижения таковой или таковых, на мой взгляд, тоже очевидно. Для нынешней России, учитывая её реальное состояние, всё это, действительно, серьёзные вызовы. Вызовы в том смысле, что сделать это будет непросто. Но для любой стабильно развивающейся страны это неоригинальные задачи, стандартные средства осуществления национальной политической и шире — цивилизационной стратегии.

Если говорить об этом, о культурно-исторических, как говорил наш великий соотечественник Николай Данилевский, задачах, то, согласимся, оступаться, сбиваться с выбранного курса не надо. Но мы это в 1991 году, даже несколько ранее, к великому несчастью, уже сделали. И вернуться на курс по-настоящему самостоятельного развития всё никак не можем. Некоторые усилия предпринимаем, но пока остаёмся в рамках западной глобалистской парадигмы существования.

Находясь внутри этой чуждой нам культурно, но объективно поглотившей нас системы координат, мы пытаемся добиться, и порой небезуспешно, более уважительного отношения к себе, чем то, что мы наблюдали до конца 2010-х, мы политически акцентируем свою суверенность, мы предпринимаем шаги для восстановления своей экономической независимости и даже некой культурной самобытности… Но всё это лишь полушаги.

Александр Зиновьев

Их половинчатость является производной от того, что из трёх ключевых разрушительных явлений современного мира — «западнизации», «американизации» и «глобализации», — на которые ещё в 1999 году в своём исследовании «Великий эволюционный перелом» указал другой наш умнейший соотечественник Александр Зиновьев, Россия вступила в противостояние только с одним: с американизацией. Да и можно ли это назвать действительно противостоянием?

Что же касается западнизации нашей планеты и тем более глобализации, то их, как мне представляется, у нас в «верхах» продолжают воспринимать как данность. Во всяком случае, никто не то что последовательно бороться с ними, но даже просто дистанцироваться от них не собирается.

Между тем Александр Зиновьев подчёркивал:

«Все эти понятия обозначают один и тот же процесс, лишь рассматриваемый с различных точек зрения. Этот процесс является в реальности покорением всего человечества западным миром как единым целым. С этой точки зрения он может быть назван процессом западнизации человечества. Поскольку в западном мире доминируют США, …этот процесс может быть назван американизацией человечества. Поскольку над США и над всеми западными странами господствуют сверхобщественные явления, …этот процесс может быть назван глобализацией человечества. Этот процесс еще только начался… Похоже на то, что это будет история, которая по своей трагичности намного превзойдет все трагедии прошлого» (прошу извинить за сокращение — полную цитату легко найти в интернете).

Если мы не вступим в борьбу со всеми тремя аспектами покорения человечества западным миром и не возьмём в этой борьбе верх, наша страна и населяющие её народы не смогут ни восстановить свою самобытность, ни даже просто преодолеть такие вопиющие последствия западнизации, как бедность, имущественное неравенство, социальная сегрегация. Только так, только через возвращение на собственный культурно-исторический путь, возможно и восстановление лидерства России в мировом интеллектуальном, социальном и культурном развитии.

Таким мне видится настоящий культурно-исторический вызов для нашей страны. Всё остальное — средства.