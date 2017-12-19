Эксперты постоянно предупреждают о том, что президент США Дональд Трамп очень плохо разбирается в истории Ближнего Востока, если «отказывается» от руководящей роли США в регионе, создавая тем самым стратегический «вакуум». Это дает возможность другим государствам, таким как Франция, например, занимать более активную дипломатическую позицию в Леванте и Персидском заливе, пишет Леон Хадар в статье для The American Conservative.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

Разве Франция не является старым союзником США? Она стала первым иностранным партнером США, который оказывал поддержку стране в период Войны за независимость. США и Франция сражались плечом к плечу во время Первой мировой войны. Американские войска помогали освобождать Париж в период Второй мировой. После краха нацистской Германии Франция была союзником США в период холодной войны. В новейшей истории Франция принимала участие в антитеррористической операции на Ближнем Востоке в составе западной коалиции.

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Можно сказать, что нет ничего нового в дипломатической активности Франции на Ближнем Востоке и в странах Северной Африки. После Второй мировой войны Франция получила мандат на администрирование Сирии, Ливана и Алжира, который являлся французской колонией с 1839 по 1962 год.

Французская экономика, в отличие от американской, зависит от импорта нефти с Ближнего Востока, и то, что происходит в этом регионе мира, напрямую влияет на ее интересы и интересы европейских соседей Франции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

Хаос в Ираке и Сирии и последовавший за этим рост радикализации повлияли на сознание арабских мигрантов, проживающих во Франции и других европейских странах, что привело к терактам в странах ЕС. Дестабилизация ближневосточных государств привела к росту потока мусульманских мигрантов во Францию и другие европейские государства. В свою очередь, рост потока мигрантов привел к возникновению мощных антимиграционных сил, которые трансформируют политику в ЕС.

Поэтому вместо того, чтобы беспокоиться о попытках Франции внести свою лепту в стабилизацию Ближнего Востока, американская элита должна задаться одним-единственным вопросом: почему Франция и другие европейские страны не предприняли больше дипломатических и военных усилий для достижения своих интересов в регионе? В конце концов, деятельность по стабилизации Ирака и Сирии может стать самым эффективным способом для уменьшения потока мигрантов в страны ЕС.

Если Франция хочет обеспечить себе доступ к энергетическим ресурсам Персидского залива, ей стоило бы призвать все европейские правительства к созданию объединенных военных сил, которые обеспечили бы защиту арабских нефтедобывающих стран от угроз со стороны радикальных группировок.

Так почему же Париж не прикладывает больше усилий для защиты своих интересов в регионе? Почему во Франции ждут, когда эту работу за них сделает Вашингтон? США не стали бы ждать помощи от Франции, если бы возникла необходимость стабилизировать ситуацию в Мексике или обеспечить доступ к венесуэльской нефти.

Франция не предпринимает дополнительных усилий, потому что после окончания холодной войны на Ближнем Востоке установился определенный порядок. Несмотря на исчезновение советской угрозы, администрации бывших президентов США Джорджа Буша — старшего, Билла Клинтона, Джорджа Буша — младшего, Барака Обамы действовали, исходя из предположения, что США должны защищать баланс сил на Ближнем Востоке, т. е. сохранять свою гегемонию в регионе, одновременно сводя к минимуму роль европейских государств.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Проблема

Поэтому вместо того, чтобы заставить ЕС брать на себя военные и экономические издержки, Вашингтон позволил Франции и другим европейским странам пользоваться плодами американской гегемонии на Ближнем Востоке. США брали на себя обязательства по урегулированию ситуации в регионе, продвижению политических и экономических реформ, предотвращению возможных кризисов, которые могли бы вылиться в полномасштабную войну. США находились на водительском кресле, а страны ЕС только меняли масло и проверяли давление в шинах.

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После окончания холодной войны такой подход не только навредил интересам США и дестабилизировал Ближний Восток, он оказался несовместим с интересами Франции и других европейских государств. Это хорошо осознает президент Франции Эммануэль Макрон.

Макрон вряд ли считает, что Франция или ЕС в целом могут взять на себя ведущую роль в регионе вместо США. Франция, опасаясь разрушительных последствий, которые может иметь взрывоопасный военный конфликт между Саудовской Аравией и Ираном или Израилем и Палестиной, предприняла ряд дипломатических шагов, способствующих стабилизации положения в Ливане и Сирии, которые традиционно входили в орбиту влияния Парижа. Однако дальше дипломатических шагов дело не пошло. Франция не стала отправлять вооруженные силы, чтобы проконтролировать реализацию своих дипломатических решений.

Действительно, до недавнего времени европейцы могли прятаться за американскую дипломатию, проводимую в регионе, а потом критиковать Вашингтон, если, скажем, арабо-израильские переговоры потерпели неудачу, а на Ближнем Востоке разразился кризис. Теперь Вашингтон может предоставить Франции возможность попробовать собственные силы и подвергнуть Париж критике, если французская дипломатия потерпит неудачу, хотя всегда есть вероятность, что Париж может преуспеть в решении тех или иных вопросов.