Для каждого гражданина США, возможно, было бы интересно узнать, что именно знаменует собой совещание на военной базе Джойнт Бейс Анакостия-Боллинг в Вашингтоне? Данное мероприятие, на котором также присутствовала постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, выглядело как брифинг военного руководства в преддверии новой войны на Ближнем Востоке, пишет Грэг Кили и Кайл Лэндри в статье для The American Conservative.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Флаг

Позади Хейли находился обломок, который якобы является частью иранской ракеты, запущенной в направлении аэропорта в Эр-Рияде. Хотя на ракете была указана иранская маркировка, она не была запущена с территории Ирана, а с территории Йемена. На протяжении нескольких лет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией использует самолеты, ракеты, бомбы и беспилотники американского производства в военной компании против хуситов в Йемене. Представители хуситов заявили, что ракета была запущена в направлении Саудовской Аравии в качестве ответа за то, что Эр-Рияд сделал против Йемена и его населения. Если это так, то данный ракетный запуск является закономерным следствием войны.

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Граждане Йемена действительно очень сильно пострадали от действий арабской коалиции, в стране не хватает пищи и медикаментов, некоторые районы охвачены эпидемиями. Даже президент США Дональд Трамп призвал руководство Саудовской Аравии облегчить условия воздушной, морской и наземной блокады Йемена.

Rod Waddington Таиз, Йемен

Нет каких-либо доказательств, указывающих на время и место, где хуситы приобрели иранскую ракету. Поэтому возникает вопрос: какие цели преследует Хейли, когда выдвигает обвинения в адрес Ирана? Являются ли ее заявления составной частью новой пропагандистской кампании, чтобы оправдать необходимость развязывания новой крупной войны на Ближнем Востоке? Ряд признаков указывают на то, что это именно так.

«На Ближнем Востоке нет ни одного конфликта или террористической организации, к которым Иран не приложил свою руку», — заявила Хейли.

Но постойте. Иран придерживается шиитского направления ислама, в то время как террористические группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и многие другие состоят из суннитов, а не из шиитов.

Что можно сказать о ближневосточных конфликтах, к которым Иран якобы приложил свою руку? Именно США развязали войны в Афганистане и Ираке. НАТО начало боевые действия в Ливии. США спровоцировали ужасную сирийскую войну, вооружив мятежников. Когда оказалось, что президент Сирии Башар Асад находится на грани краха, только тогда Россия и Иран вмешались, чтобы исправить ситуацию.

Что касается так называемого шиитского полумесяца, который протянулся от Тегерана через Багдад и Дамаск в Бейрут, сначала нужно ответить на вопрос о том, кто способствовал его созданию?

Когда бывший президент Ирака Саддам Хусейн находился у власти, в стране преобладало влияние суннитов. Именно Вашингтон способствовал свержению Хусейна, в результате чего в Багдаде возобладали шииты.

В Сирии США поддержали группы суннитов, некоторые из которых имели связи с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это привело к ответной реакции Ирана, который выступил на стороне Асада.

The U.S. Army Сухопутные войска США

Неужели США в очередной раз собираются развязать войну на Ближнем Востоке, только уже против более сильного противника в сравнении со всеми предыдущими? И все это ради того, чтобы покончить с кровопролитием в регионе, которое Вашингтон сам спровоцировал предыдущими военными вмешательствами?

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Прежде чем пускать в ход Хейли, Трампу следовало бы задуматься о тех последствиях, с которыми могут столкнуться США, если на Ближнем Востоке начнется новая война. В случае конфликта в Персидском заливе цены на нефть взлетят вверх, а фондовая биржа рухнет.

Конечно, вооруженные силы США будут преобладать в воздухе и на воде, только откуда возьмутся войска для оккупации Тегерана и дальнейшей «демократизации» иранской нации? В Вашингтоне думают, что с Ираном очень легко справиться? Разве в данной ситуации ливанское движение «Хезболла» не станет атаковать граждан США в Бейруте? Иракские шииты не станут совершать атаки против солдат США? Шиитское население в Бахрейне и в богатом нефтью северо-восточном регионе Саудовской Аравии не станет поднимать бунт?

И последний вопрос: кто станет великим арабским союзником США в будущей войне? Наверное, им станет новый друг советника президента США Джареда Кушнера 32-летний наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, который прославился тем, что потратил по $500 млн на покупку замка под Версалем, яхты и картины Леонардо да Винчи.