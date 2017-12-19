2017 год прошел под знаком поиска образа будущего. Обновление элит (с привлечением «молодых технократов» и не только), встречи президента с молодежью (от талантливых детей до участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов), ожидание от власти новых инициатив и проектов — вот лишь немногие примеры. «Единая Россия» уверенно вписалась в этот тренд, что сыграет свою роль и в ходе президентской кампании, и на более длительную перспективу.

XVII съезд «Единой России» станет важной вехой официально стартовавшей кампании Владимира Путина. Съезд должен обозначить новую, весьма важную роль партии в коалиции общественной поддержки президента. Путинскому большинству необходима перезагрузка — и «Единая Россия» готова стать основой этого процесса.

Съезд правящей партии — прекрасная возможность продемонстрировать консолидацию элит вокруг президента. Ведь делегатами станут представители самых разных сегментов элиты: федеральной и региональной, политической и экономической. При этом съезд «Единой России» никогда не был собранием «больших начальников». Это один из самых представительных форумов российских регионов. А Путин явно подчеркивает особое внимание к регионам в ходе нынешней кампании: недаром о намерении баллотироваться он объявил не в Москве, а в Нижнем Новгороде. Среди делегатов съезда традиционно немало людей, не занимающих больших административных постов, в том числе представителей рабочих. Поэтому съезд — еще одна возможность подчеркнуть роль Путина как народного кандидата.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Обновление «Единой России» — непрерывный процесс, представляющий собой не инертную реакцию на старые проблемы, а системную работу на перспективу. В этом смысле показательна история введения института внутрипартийных праймериз — «Единая Россия» до сих пор является единственной парламентской партией, использующей эту практику. Новые внутрипартийные инициативы, с которыми «Единая Россия» подходит к съезду, наверняка повлияют не только на ее работу в рамках президентской кампании, но и закрепят стратегическое лидерство в партийной системе на ближайшие годы.

Прямая поддержка президенту, которая будет заявлена на съезде, как и организационная роль региональных отделений партии для ведения кампании на местах очень важны. Но только к ним роль «Единой России» в президентской гонке явно не сведется. Например, в ходе большой пресс-конференции 14 декабря Путин дал понять, что идет активная работа по подготовке его предвыборной программы. «Единая Россия» за последние месяцы представила ряд важных документов, которые могут быть задействованы президентом в развернувшейся гонке за лидерство смыслов. Прежде всего доклады рабочих групп Высшего совета партии, демонстрирующие комплексный подход к ключевым для развития страны вопросам — от социальной сферы до внешней политики. Более точечный характер, привязанный к конкретным проблемам, носят и рекомендации внутрипартийных платформ.

Уже сейчас многие предвыборные шаги и заявления президента пересекаются с тематикой документов, подготовленных партией. Так, в ходе большой пресс-конференции Путин подчеркнул, как важно снижение количества проверок бизнеса. А именно эта тема активно продвигалась Платформой по поддержке предпринимательской инициативы. Важным событием для позиционирования президента в ходе кампании стало его выступление на Всероссийском форуме добровольцев, а ведь поддержка региональной сети «Волонтеры России» была названа в числе задач в докладе одной из рабочих групп Высшего совета «Единой России». Ценностная триада «Справедливость. Ответственность. Доверие», обозначенная в докладах Высшего совета, вполне пересекается с той повесткой, которую заявляет в начавшейся кампании Владимир Путин.

Er.ru И.о. секретаря Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак (слева)

Особое внимание президента к регионам очевидно. А работа с субъектами РФ — важнейший приоритет для исполняющего полномочия секретаря Генсовета партии Андрея Турчака. Его обещание «сместить «вектор партийной работы в сторону регионов» было реализовано с помощью серии важных инициатив. Так, укрупнение межрегиональных координационных советов означает куда большую их независимость от губернаторов и региональных элит — со встраиванием непосредственно в президентскую повестку. Курс на вхождение в Генсовет представителей первичных отделений партии — укрепление еще одного социального лифта для активистов. Важную роль в рекрутировании новых перспективных кадров для «Единой России» сыграет и сохранение наиболее открытой модели праймериз как единственно возможной. Заявление об укрупнении партийных проектов предполагает более жесткий контроль и больше шансов на их реализацию, что также должно повысить эффективность работы партии в регионах. Деятельность партийных платформ теперь будет проходить не только на федеральном, но и на окружном, и на региональном уровне. Таким образом, решается серьезная стратегическая задача, о которой уже говорил Андрей Турчак: формируется «вертикаль не только с точки зрения ведения партийной линии, сколько вертикаль обратной связи».

Всё это означает, что «Единая Россия» делает ставку не на экстенсивный, а на интенсивный рост. Расширение электоральной базы за счет работы с новыми группами избирателей. Опору на более широкий кадровый резерв — благодаря привлечению активных людей с мест. Внимание к конкретной региональной проблематике, что предельно сокращает дистанцию федеральных структур партии в работе с избирателем.

Всё это, несомненно, будет подтверждено на XVII съезде партии и в ходе президентской избирательной кампании. Но «Единая Россия» давно доказала, что ее горизонт планирования не ограничивается лишь ближайшими выборами. «Единая Россия» — важный политический институт, лидерство которой в политической системе носит стратегический характер. Сегодня партия активно участвует в формировании образа будущего для страны и общества, а завтра вместе с президентом и гражданами будет это будущее создавать.