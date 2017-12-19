



Иван Шилов ИА REGNUM Польская пресса

Ярослав Качиньский станет премьер-министром еще при нынешнем Сейме Польши. Так бывший член правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS) Павел Коваль прокомментировал Express Ilustrowany (Лодзь) смену главы правительства (его возглавил в итоге Матеуш Моравецкий). По словам политика, кабинет ушедшей в отставку Беаты Шидло можно назвать «социальным», который обращался к «серым гражданам». Это было правительство, задача которого состояла в том, чтобы провести социальные реформы и послать сигнал о том, что Польша больше не управляется истеблишментом. Шидло пыталась остаться в памяти как человек из народа, не забывшая вкус домашнего бульона, чье избрание премьер-министром ничего в ней не изменило. Теперь наступил второй этап — пришло технократическое правительство, целью которого будет показать иностранцам и всем полякам что-то еще, говоря языком политологии — легитимировать обещание успеха и, возможно, даже сам успех. Правительство попытается получить общественную поддержку, объяснив это двумя элементами: экономическим ростом в свете хорошей тенденции в ЕС и США как только «польским феноменом» и борьбой, например, с налоговым мошенничеством, а также давая больше обещаний. Премьер Моравецкий специализируется на больших обещаниях, которые граничат с экономическим футуризмом: мы будем слышать всё больше и больше о том, что все автомобили будут питаться электричеством, мы услышим о различных аппаратах, которые вылетят из Польши в космос, о центральном аэропорте — это, вероятно, станет иконой нынешнего правительства. Мы имеем дело с использованием модели довоенного вице-премьера Евгениуша Квятковского. И в этом случае центральный аэропорт станет тем, чем инвестиции в Гдыне или Центральный индустриальный регион были для довоенного правительства. «Третье правительство в этом сроке Сейма будет, на мой взгляд, правительством Качиньского, или — если по какой-то причине не состоится — кабинетом Иоахима Бруджиньского, то есть правительством начала нового избирательного цикла с подрезанными крыльями, фракциями и тому подобным», — констатировал Коваль.

Piotr Drabik Ярослав Качинский

Избрание Моравецкого главой Совета министров Польши изменит политический ландшафт Нижней Силезии, считает Gazeta Wrocławska (Вроцлав). Премьер пока министров не менял, но это не означает, что изменений не будет. С предыдущим главой кабинета Шидло были очень тесно связаны три женщины-министра из Нижней Силезии — Беата Кемпа (глава аппарата премьер-министра), Анна Залевская (министр образования) и Эльжбета Витек (глава политического кабинета премьер-министра). Эти дамы, особенно Витек и Залевскаяя, успешно ослабили позицию вице-председателя «Права и Справедливости» Адама Липиньского в партии, который на протяжении многих лет являлся ближайшим соратникам Качиньского. Он отвечал за выдвижение кандидатур на выборах. Нижняя Силезия была, несомненно, регионом, в котором, помимо самого председателя PiS, мнение Липиньского считалось самым важным. Однако Витек быстро воспользовалась своим положением в правительстве и начала укреплять свои позиции, что многим не нравилось. Однако Моравецкий может дать Липиньскому новый шанс, и тот, кажется, знает об этом. В течение нескольких дней вице-председатель публично очень хорошо отзывался о новом премьере и принимал участие в вечеринках в центральной штаб-квартире PiS. Что касается Кемпы, которая является одним из лидеров «Солидарной Польши», то у Моравецкого нет хороших контактов с главой этой партии, министром юстиции Збигневом Зёбро. Не исключено, что Кемпа отправится послом Польши в Ватикан, она этого хочет.

Издание также сообщает о поджоге депутатской приемной Беаты Кемпы в Сыцуве. Инцидент произошел в ночь с 11 на 12 декабря. Преступник бросил бутылку с легковоспламеняющимся веществом в дверь офиса, вызвав пожар. Полиция довольно быстро определили подозреваемого и задержала его. Известно, что это мужчина сорока лет, Себастиан К., постоянно проживающий в Олешнецком районе. Он уже дал признательные показания, объяснив свой поступок тем, что хотел так заставить правительство уйти в отставку из-за судебной реформы и внесения поправок в Избирательный кодекс. Вроцлавский прокурор Томаш Кшешевич квалифицировал его действия как «террористический акт». Себастиан К. арестован, ему также предстоит пройти проверку у психиатров.

kundl Коктейль молотова

Полицейские Жараховского района задержали 34-летнего мужчину за экстремистские записи в социальных сетях, информирует Gazeta Lubuska (Гожув-Велькопольский и Зелена-Гура). Подозреваемый разместил несколько постов, в которых призывал вместе с ним поехать в Варшаву для организации второго «майдана» и нападений на государственные учреждения. По его словам, он приготовил несколько «коктейлей Молотова». Следствие ведет районная прокуратура в Жарах.

Леваки из партии «Вместе» устроили акцию протеста под стенами Ягеллонского университета, рассказывает Dziennik Polski (Краков). Их негодование вызвало решение университета провести конференцию «Право детей на жизнь», организаторами которой выступили Университетская детская больница в Кракове и Институт педиатрии медицинского факультета Ягеллонского университета. На ней должен был выступить с лекцией «Защита жизни — свидетельство веры» доктор философии Антоний Жемба, президент Польской ассоциации защиты человеческой жизни. Леваки объявили конференцию «псевдонаучной», выступили против «религиозных фундаменталистов», которым Ягеллонский университет решил предоставить место, несмотря на то, что среди студентов и сотрудников хватает атеистов и последователей иных религий, нежели католическая. Опасаясь беспорядков, руководство Ягеллонского университета отменило проведение конференции.

По пути в Варшаву на конференцию «Патология еврозоны» Йорг Мюттен, профессор из Германии, депутат Европейского парламента и сопредседатель «Альтернативы для Германии» (AfD), должен был сделать остановку во Вроцлаве и выступить во Вроцлавской школе банковского дела с лекцией о будущем евро, пишет TUWROCLAW (Вроцлав). Однако местное отделение левацкой партии «Вместе» сорвало ее. Активисты не скрывают своего удовлетворения таким поворотом событий, заявляя, что «в Польше нет места для подобных взглядов». Организаторы выступления профессора Мюттена, редакция ежеквартального журнала «Опция на право» назвала попытки «стигматизации любого политического противника, неудобного для левых, как фашистов», имеющими «свои корни в коммунистической тоталитарной системе. Известно еще не сегодня — левые не терпят конкуренции. И если мы позволим им изменить наш мир, завтра проснемся в стране полиции, преследующей за мыслепреступления. В этом отношении с радостью перефразируем их любимый лозунг: «Левачество не пройдет!».

Массовые протесты охватили Верхнюю Силезию, где местные власти и общественность выступили против попыток Варшавы переименовать площадь Вильгельма Шевчика в площадь Леха и Марии Качиньских, сообщает Dziennik Zachodni (Катовицы и Верхняя Силезия). Открытое письмо в адрес главы Силезского воеводства Ярослава Вечорека опубликовал президент Катовиц Марчин Крупа. Распоряжение воеводы последовало 13 декабря. Спустя день президент города заявил, что будет обжаловать это решение в окружном административном суде в Гливицах. Он также передал проект резолюции по данному вопросу в Катовицкий городской совет. «Я не могу согласиться с решением воеводы, поскольку оно не учитывает мнение жителей Катовиц, что для меня важно», — заявил Крупа. Формально Шевчик «пострадал» из-за того, что являлся депутатом Сейма времен Польской Народной Республики и состоял в Польской объединенной рабочей партии. Это и стало поводом для властей Силезского воеводства бросить его под каток «декоммунизации». В субботу, 16 декабря, на площадь Шевчика на акции протеста вышли горожане. «Мы против этого переименования, Качиньские ничего не сделали для силезцев. И кого так беспокоит Шевчик? Он не был коммунистом, он был нашим, силезским», — заявила изданию пани Хенрика, которая живет в Катовице с 1963 года. Актер Бернард Кравчик рассказал, что знал Шевчика с 1950 года, он был его учителем, всегда говорил: «Постоянно помните, что вы родились в Силезии, и никогда не забывайте о ней». В ходе акции около 1400 человек поставили свою подпись под требованием не переименовывать площадь. При этом, как подчеркнул глава Катовицкого отделения партии «Гражданская платформа» Ярослав Маковский, протест не направлен против трагически погибшей президентской четы Качиньских.

Польский флаг

Активное и всеобщее неприятие вызвало и решение губернатора Поморского воеводства Дариуша Дрелиха переименовать улицу Домбровщаков в Гданьске в улицу Леха Качиньского, передает Dziennik Bałtycki (Гданьск и Трехградье). Действия воеводы вызвали волну возмущения среди местных властей, депутатов, жителей, активистов, политиков. «Мы выражаем нашу твердую оппозицию как способу переименования, которое происходит без каких-либо консультаций с жителями, так и направлению изменений, их глубоко политическому и идеологическому характеру. Мы ожидаем, что город Гданьск оспорит это в административном суде», — заявил Енджей Влодарчик из Ассоциации «Лучший Гданьск». Президент Гданьска Павел Адамович объявил о начале общественных консультаций по этому вопросу. «Дрелих снова оказался верным слугой своей партии. Эти изменения и их форма являются абсолютным скандалом», — говорит глава местного отделения «Гражданской платформы» Петр Боравский. Но даже депутат от «Права и Справедливости» Лукаш Хамадык критикует воеводу: «Новые покровители улиц определенно лучше, место коммунистов — в мусорной корзине истории. Однако иное дело — это способ изменений. Проведение их в спешке и без консультации, думаю, будет иметь свои последствия». Жители улицы Домбровщаков организовали пикет у офиса главы Поморского воеводства. «Мы хотим, чтобы наш голос был услышан, чтобы не присваивали нашей улице имя Леха Качиньского, — подчеркивает пани Божена Ятес. — Мы боимся расходов, связанных с изменением документов. И мне было жаль слышать от людей, которые живут здесь уже 60 лет, что им придется продать квартиру. Были даже те, кто сказал, что стоимость квартир благодаря переименованию упадет. Кто захочет купить квартиру на улице Качиньских?».