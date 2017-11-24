Каждое заседание правительства Санкт-Петербурга завершается рассмотрением новых инвестиционных проектов и проектов планировки и межевания территорий. Обычно к этому времени ни сил, ни желания что-либо обсуждать у чиновников уже нет. И новые проекты, в том числе по застройке охраняемого ЮНЕСКО исторического центра многоэтажными стеклобетонными офисными и жилыми зданиями, чаще всего утверждаются без обсуждений.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

A.Savin Панорама на центр Санкт-Петербурга с Исаакиевского собора

Так было и на заседании правительства во вторник, 19 декабря, отмечает корреспондент ИА REGNUM. Чиновники быстро согласовали целый ряд новых проектов, в том числе, например, застройку 8-этажными домами участка неподалеку от аэропорта, на пересечении Пулковского и Волхонского шоссе. Утвердили снос существующих зданий и новое строительство (также жилое и многоэтажное) в районе железнодорожной платформы «Ланская».

Единственным участником заседания, который заинтересовался тем, «что было на этом месте раньше», оказался губернатор Георгий Полтавченко. Ни архитектурный блок правительства, ни комитет по охране памятников (КГИОП) не взволновало ни многоэтажное строительство в пулковских полях, ни аналогичное строительство на Петроградской стороне.

Ответы на вопросы губернатора были, мягко говоря, уклончивыми. Так, чиновники сообщили, что сносимые в районе «Ланской» здания являются «малоценными», при этом фотографии этих зданий к заседанию правительства, на котором решалась судьба участка, никто не подготовил. Такой вот «тихий» стиль работы, доказывающий свою эффективность. Несмотря на отсутствие пояснений и фотографий, проект был утвержден.

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Ключевой момент обсуждения: чиновники представили проект строительства 9-этажного жилого дома на пересечении Пионерской улицы и набережной Малой Невки. На соседнем участке уже построен стеклобетонный бизнес-центр, настоящий памятник безобразной (ударение на второй слог) архитектуры. Георгий Полтавченко (не без оснований) предположил, что нечто похожее построят и рядом, к тому же ему представляется, что раньше на этом месте был сквер.

Florstein Сфинкс на Набережной Малой Невки в Санкт-Петербурге

Глава администрации Петроградского района Иван Громов сообщил, что о сквере ему ничего не известно. Глава комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) Владимир Григорьев заявил, что там не сквер, а стройплощадка. Тем не менее губернатор устроил подчиненным разнос, который следовало бы назвать серьезным, если бы его пламенная речь не завершилась… утверждением проекта.

«Давайте заканчивать с застройкой Петроградской стороны. Она уже почти потеряла свой исторический облик, — заявил Полтавченко. — Понятно, что есть «серые пятна», которые надо осваивать. Но категорически нельзя видоизменять исторические сложившиеся территории. Особенно — набережные, острова. Вы же сами ленинградцы, петербуржцы! Вы же помните, какие были виды раньше и какие — сейчас».

«Прошу архитектурный блок и КГИОП взвешенно подходить к проектам, внимательнее следить за тем, что творят застройщики, — продолжил губернатор. — Они втихаря сносят, а потом говорят, что здесь пустое место, и можно построить 20—30-этажное здание из стекла и бетона. Но это не петербургский стиль».

Ни архитектурный блок, ни КГИОП никак не прокомментировали заявление губернатора. По всей видимости, их всё устраивает. Позже в кулуарах глава КГА заявил журналистам, что в новой архитектуре его волнует только вопрос, будет ли эта архитектура хорошей. А у КГИОП претензий нет, вероятно, потому, что в процессе возведения новодела не сносят (в данном случае) исторических зданий.

Никто не виноват. Как говаривал бывший хозяин Смольного — формально верно, по существу — издевательство.

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Процесс, о котором говорит губернатор, в Петербурге идет уже много лет. Вмешательство новых строек в исторические виды — лишь самая заметная часть проблемы. Менее заметная, но самая серьезная трудность — это систематическое разрушение рядовой застройки и возведение в окрестностях Смольного, на Петроградской стороне и в других исторических районах стеклобетонных конструкций, не имеющих никаких признаков вкуса и стиля.

Архитектурному облику Петербурга не то что «грозит уничтожение» — процесс его уничтожения уже идет, давно и активно. По большому счету, такой способ ведения градостроительной работы следовало бы назвать вандализмом. Ответственные за эту сферу чиновники не видят проблемы в строительстве одного, второго, сотого, тысячного новодела, не требуют «строить пониже» или тем более сохранять хотя бы внешние фасады.

Стекло и бетон

Они не понимают или не хотят понимать, что архитектурное и культурное наследие — это не только и не столько Зимний дворец и Петропавловская крепость, сколько рядовая застройка улиц, которая как раз и несет (несла) в себе то, чем ценен Петербург — целостность стиля. При сохранении нынешней политики мы довольно скоро сможем увидеть, к примеру, Дворцовую площадь в окружении стеклобетонных коробок. Тем, кому такое утверждение покажется преувеличением, можно предложить прогуляться в окрестностях Смольного.

И у профильных чиновников не будет никаких вопросов. Только губернатор посетует на непетербургскость стиля, заявит, что «таких зданий в центре Петербурга вообще не должно быть», попросит больше так не делать — после чего скажет: «Постановление принимается».

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Добавим, что в конце октября в интервью «Российской газете» Георгий Полтавченко говорил, что не может позволить инвесторам делать в Петербурге всё, что им заблагорассудится.

«Например, есть инвесторы, всерьез предлагающие чуть ли не на Дворцовой набережной поставить супермегаделовой центр из стекла и бетона. <…> Может, в других городах и странах это допустимо. Вот пусть у себя и строят. А мы слишком любим свой город, чтобы на такое соглашаться», — заверял губернатор.