На нечеловеческую жизнь: правительство РФ доплатит неработающим пенсионерам
Правительство России выделило на доплаты к пенсиям неработающих пенсионеров 7 млрд рублей, средства пойдут в 13 регионов России в 2018 году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Всего неработающие пенсионеры с доходами ниже региональных минимумов получат 7 млрд 85 млн рублей. Средства выделены Московской области (1,51 млрд рублей), Сахалину (198 млн), Камчатке (450 млн), Чукотке (96 млн), Коми (282 млн), Приморскому краю (990 млн), Якутии 1,46 млрд), а также Магаданской (155 млн), Архангельской (704 млн) и Мурманской областям (324 млн). Доплаты будут произведены в Ненецком автономном округе (43 млн) и в Еврейской автономной области (102 млн).
Эти доплаты к пенсиям в 2018 году получат 424 600 человек, средний размер доплат составит от 2351,4 до 8414,2 рублей, или от 196 до 701 рубля в месяц. Прожиточный минимум по России в среднем за третий квартал составил 10 328 рублей на душу населения, для пенсионеров — 8496 рублей.
В настоящее время в России насчитывается 43 млн пенсионеров. Из них 14 млн человек работают, им с 2016 года не индексируются пенсии — государство таким образом нарушило свои социальные обязательства. Предположительно, эта мера будет действовать до 2019 года, но, видимо, будет продлена — вряд ли к этому времени отпадет необходимость сокращать социальные расходы.
Накануне Пенсионный фонд отчитался, что в России бедных пенсионеров нет. По данным ведомства, пенсионеры не живут за чертой бедности — то есть ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе проживания. Этот самый минимум фактически является уровнем физиологического выживания человека.
Кроме того, на сегодняшний день среди работающих пенсионеров абсолютное большинство работает на очень низких ставках — а им заморозили индексацию пенсий. Но заявления о том, что в России нет и не будет проблем с пенсиями, продолжаются — так 30 ноября в интервью журналистам федеральных СМИ высказался Дмитрий Медведев.
В 2017 году, напомним, пенсии индексируются на уровне инфляции 2016 года, а если вспомнить, что в 2017 году официальный индекс потребительских цен минимален, размеры индексации были чисто символическими. Получается, что прожить на пенсию практически невозможно — на эти деньги можно только существовать, и то весьма условно.
Пенсионеры в основном спасаются тем, что занимаются огородами, пока есть силы, и экономят на всём, на чем можно. Кому-то помогают семьи, но если вспомнить о катастрофической ситуации с работой на селе, то получится, что пенсии стариков — чуть ли не единственный фиксированный источник дохода таких семей.
При этом не прекращаются, а переходят уже в фазу само собой разумеющегося факта разговоры о повышении пенсионного возраста. В декабре глава МЭР Максим Орешкин заявил, что это повышение стратегически выгодно и пора уже принимать это решение. А на «прямой линии» Путин не стал накалять ситуацию, однако привел ряд аргументов «за». Подчеркивая, что решение ещё не принято, Путин сделал настораживающее заявление: «это не должно быть шоковым решением, — постепенно и мягко, или через полгода, или через год».
Много лет социальной целью российского правительства является сокращение пенсионных расходов, даже ценой вымирания пенсионеров. Сокращать государственные расходы будут любой ценой, даже если это приведет к социальной катастрофе. Получается, что правительство не только упорно борется против работающих пенсионеров, оно даже неработающим не дает шанса на достойное человеческое существование — а как еще назвать прожиточный минимум для пенсионера, как не нечеловеческим существованием?
Сокращая число и долю пенсионеров с помощью своей пенсионной реформы, российское правительство явно чувствует себя свободным и безнаказанным до тех пор, пока не наступит новый 1917 год. Похоже, что другого языка власть не понимает или не хочет слышать и понимать.