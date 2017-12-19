Правительство России выделило на доплаты к пенсиям неработающих пенсионеров 7 млрд рублей, средства пойдут в 13 регионов России в 2018 году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

Всего неработающие пенсионеры с доходами ниже региональных минимумов получат 7 млрд 85 млн рублей. Средства выделены Московской области (1,51 млрд рублей), Сахалину (198 млн), Камчатке (450 млн), Чукотке (96 млн), Коми (282 млн), Приморскому краю (990 млн), Якутии 1,46 млрд), а также Магаданской (155 млн), Архангельской (704 млн) и Мурманской областям (324 млн). Доплаты будут произведены в Ненецком автономном округе (43 млн) и в Еврейской автономной области (102 млн).

Эти доплаты к пенсиям в 2018 году получат 424 600 человек, средний размер доплат составит от 2351,4 до 8414,2 рублей, или от 196 до 701 рубля в месяц. Прожиточный минимум по России в среднем за третий квартал составил 10 328 рублей на душу населения, для пенсионеров — 8496 рублей.

Лука Джоржано. Слезы святого Петра. 1697

В настоящее время в России насчитывается 43 млн пенсионеров. Из них 14 млн человек работают, им с 2016 года не индексируются пенсии — государство таким образом нарушило свои социальные обязательства. Предположительно, эта мера будет действовать до 2019 года, но, видимо, будет продлена — вряд ли к этому времени отпадет необходимость сокращать социальные расходы.

Накануне Пенсионный фонд отчитался, что в России бедных пенсионеров нет. По данным ведомства, пенсионеры не живут за чертой бедности — то есть ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе проживания. Этот самый минимум фактически является уровнем физиологического выживания человека.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионеры

Кроме того, на сегодняшний день среди работающих пенсионеров абсолютное большинство работает на очень низких ставках — а им заморозили индексацию пенсий. Но заявления о том, что в России нет и не будет проблем с пенсиями, продолжаются — так 30 ноября в интервью журналистам федеральных СМИ высказался Дмитрий Медведев.

В 2017 году, напомним, пенсии индексируются на уровне инфляции 2016 года, а если вспомнить, что в 2017 году официальный индекс потребительских цен минимален, размеры индексации были чисто символическими. Получается, что прожить на пенсию практически невозможно — на эти деньги можно только существовать, и то весьма условно.

Пенсионеры в основном спасаются тем, что занимаются огородами, пока есть силы, и экономят на всём, на чем можно. Кому-то помогают семьи, но если вспомнить о катастрофической ситуации с работой на селе, то получится, что пенсии стариков — чуть ли не единственный фиксированный источник дохода таких семей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионер

При этом не прекращаются, а переходят уже в фазу само собой разумеющегося факта разговоры о повышении пенсионного возраста. В декабре глава МЭР Максим Орешкин заявил, что это повышение стратегически выгодно и пора уже принимать это решение. А на «прямой линии» Путин не стал накалять ситуацию, однако привел ряд аргументов «за». Подчеркивая, что решение ещё не принято, Путин сделал настораживающее заявление: «это не должно быть шоковым решением, — постепенно и мягко, или через полгода, или через год».

Много лет социальной целью российского правительства является сокращение пенсионных расходов, даже ценой вымирания пенсионеров. Сокращать государственные расходы будут любой ценой, даже если это приведет к социальной катастрофе. Получается, что правительство не только упорно борется против работающих пенсионеров, оно даже неработающим не дает шанса на достойное человеческое существование — а как еще назвать прожиточный минимум для пенсионера, как не нечеловеческим существованием?

Сокращая число и долю пенсионеров с помощью своей пенсионной реформы, российское правительство явно чувствует себя свободным и безнаказанным до тех пор, пока не наступит новый 1917 год. Похоже, что другого языка власть не понимает или не хочет слышать и понимать.