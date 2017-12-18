В Челябинске сегодня, 18 декабря, получили развитие темы, поднимавшиеся на прошедшей неделе (11 — 17 декабря). Также стало известно о назначении исполняющего обязанности государственного гуманитарно-педагогического университета, ни один из кандидатов которого не был утверждён на должность ректора вуза.

Греческая икона «Андрей Первозванный» (фрагмент)

С перевозчиком обещают разобраться

Резонансное ДТП на Свердловском проспекте, где маршрутка протаранила трамвай, получила новое развитие. Стало известно, что компания-перевозчик работает на городских маршрутах нелегально, а в августе уже попадала в поле зрения правоохранительных органов — одна из маршруток сбила ребёнка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ДТП случилось утром 13 декабря. По данным ГИБДД, водитель маршрутки пытался объехать автомобильную пробку. Итогом его «находчивости» стало столкновение с трамваем.

По счастью, трамвай был пустой. А вот восемь человек, находившихся в маршрутке, получили травмы. Среди них и водитель.

Сотрудники ГИБДД оперативно проверили ООО, маршрутка которой попала в ДТП. И выяснили, что документы по допуску водителя в рейс были оформлены с нарушениями.

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Alexander Sapozhnikov Челябинский трамвай

Делом заинтересовалась прокуратура, которая инициировала внеплановую проверку. А 18 декабря на аппаратном совещании в мэрии о произошедшем рассказал глава городского управления транспорта Роман Болотов. По его словам, фирма-перевозчик не имеет с муниципалитетом договора на перевозку пассажиров по маршрутам общественного транспорта.

Кроме того, стало известно, что «Челябинский городской электрический транспорт» из-за этого ДТП понёс убытки. Руководитель организации Александр Павлюченко оценил простой в 200 тыс. рублей. Эти деньги организация намерена взыскивать с владельца маршрутки.

Отметим, речь идёт об ООО «Автобусная компания». Как следует из картотеки дел на сайте арбитражного суда Челябинской области, от администрации города к ней подано три иска. В одном из них мэрия требует обязать компанию прекратить перевозки по маршруту №29, в другом — по маршруту №60. Есть и третий иск, где чиновники требуют обязать ООО «прекратить потенциально опасную деятельность для неопределенного круга лиц по оказанию услуг по перевозке пассажиров по внутримуниципальным маршрутам по маршрутной сети города Челябинска без договора с уполномоченным органом и не оказывать указанные услуги».

В самом ООО корреспонденту ИА REGNUM пока не прокомментировали ситуацию. В то же время отметим, что эта организация активно судится. Из той же картотеки арбитражных дел следует, что по нескольким делам ответчиками являются Территориальный отдел госавтодорожного надзора по Челябинской области и Управление госавтодорожного надзора по региону Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. К последней структуре два очередных заявления поступили буквально на днях и касаются оспаривания решений административных органов о привлечении данного ООО к административной ответственности.

Андрей Рублев. Икона «Андрей Первозванный» (фрагмент). 1408

За и против часовни

Ещё одна резонансная тема, которая получила развитие — строительство часовни Андрея Первозванного в сквере возле Южно-Уральского государственного университета. Сквер находится на улице Тернопольской. Строительство продвигает местная епархия, которая уже заручилась поддержкой со стороны чиновников. Впрочем, есть и те, кто против. Противники часовни объединились в интернете. А сегодня, 18 декабря, они подали в горизбирком документы о проведении местного референдума.

В инициативную группу референдума вошли 10 человек. Они просят вынести на плебисцит вопрос о том, чтобы запретить застройку территории сквера. В комиссии рассмотреть документы обещали к 1 января.

Отметим, строительство может начаться уже весной 2018 года. Проектная документация утверждена мэрией. А история началась ещё летом 2016-го. 25 августа того года на публичных слушаний было дано добро на строительство часовни.

Однако противники строительства собрали несколько тысяч подписей горожан. Они продолжают борьбу за сквер. По их мнению, площадку лучше благоустроить. От этого выиграют и студенты, и вообще жители города.

Anna Kudryavtseva Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет

Педвуз уводят под ЧелГУ?

18 декабря стало известно ещё об одном событии, в определённой мере знаковом для Челябинска. В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете сменилось руководство. Это произошло в связи с тем, что полномочия ректора Владимира Садырина истекли.

Причём смена власти произошла отнюдь не путём выборов ректора. Ещё летом документы для участия в борьбе за этот пост подали шесть человек. Но в Минобрнауки России не остановили выбор ни на ком из них. Сегодня стало известно о том, что исполняющей обязанности ректора станет доктор политических наук, профессор Татьяна Чумаченко, сообщают местные СМИ.

Примечательно, что она не является сотрудницей вуза, до назначения работала на кафедре политических наук и международных отношений Челябинского госуниверситета (ЧелГУ). Это обстоятельство уже вызвало у наблюдателей некоторые вопросы. Так, граждане не исключают, что гуманитарно-педагогический университет снова попытаются объединить с ЧелГУ. Напомним, такая попытка была предпринята ещё в 2015 году. Однако ректор Владимир Садырин отказался от слияния.

Как будет развиваться ситуация теперь, покажет время. А пока впереди выборы ректора педвуза.