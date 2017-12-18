Политические новости за прошлую и начало новой недели отошли на задний план. Центральной темой стало противостояние «Системы» и «Роснефти», так как предполагается, что в случае победы последней Башкирия может получить гипотетические дополнительные выплаты от «Роснефти», в чью собственность перешла «Башнефть», приватизированная «Системой» у республики. С интересом отслеживаются перемещения «беглого депутата» Андрея Носкова, заочно взятого под арест. Как и прежде, резонанс вызывает детская тема. Кроме того, появились острые публикации о ппредстоящем праздновании Нового года: мэрия Уфы просит бизнесменов скинуться на новогодний салют, на горки не хватает снега, вандалы крушат недостроенные ледовые городки.

Rnsmng.rosneft.ru Роснефть

Политика: башкир с белорусом братья навек

ИА Башинформ сообщило, что 2018 год в Башкирии объявлен Годом семьи. Об этом заявил глава республики Рустэм Хамитов на заседании правительства региона. Руководитель республики отметил, что в Башкирии проживают более полумиллиона семей с детьми. Ежегодно на их поддержку из республиканского бюджета направляется порядка 10 млрд рублей. Опыт республики в этой части отмечен и на федеральном уровне. Правительству будет поручено подготовить план основных мероприятий Года семьи, подключить к его реализации соответствующие министерства и ведомства, администрации районов и городов, предприятия, общественные объединения. Напомним, что в России 2018 год объявлен Годом добровольца и волонтёра. По словам Рустэма Хамитова, эти два направления — волонтёрство и семейная политика — будут хорошо сочетаться и дополнять друг друга.

Resbash.ru Ирек Ялалов

18 декабря во время визита в столицу Белоруссии уфимский мэр Ирек Ялалов подписал Меморандум о побратимстве Уфы и Минска, рассказала «Комсомольская правда в Уфе». С белорусской стороны документ подписал председатель Минского городского исполнительного комитета Андрей Шорец.

«В Минске мы видим для себя много интересных решений в области градостроительства, архитектуры, в вопросах ЖКХ. Также предусматривается сотрудничество в экономической сфере между промышленными предприятиями Уфы и Минска», — заявил Ирек Ялалов.

Минск стал уже девятым побратимом Уфы. Сейчас такими городами являются Анкара, Астана, Бишкек, Галле и китайские Наньчан, Цицикар, Хэфэй и Шэньен. Уфа для Минска 22-й город-побратим.

Экономика

Главной новостью начала недели стала опубликованная рядом СМИ информация о том, что 18-й арбитражный суд в Челябинске оставил в силе решение Арбитражного суда Башкирии, в августе обязавшего АФК «Система» выплатить «Роснефти» 136,3 млрд рублей за неэффективное управление «Башнефтью». Напомним, истец просил компенсацию в 170,6 млрд рублей. В обеспечение уплаты суммы иска суд арестовал активы «Системы», в том числе акции МТС, БЭСК, московского «Детского мира». Как сообщало ИА REGNUM, сегодняшние торги на «Московской бирже» оказались не слишком удачными для АФК «Система». Акции АФК «Система» подешевели на 9% в начале торгов.

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«Горобзор» и ряд СМИ отметили, у Магнитогорского металлургического комбината республикой куплен дом отдыха «Березки» на озере Банном. 100% уставного капитала дома отдыха передано башкирскому ГУП «Санаторий Якты-куль». Все расходы по покупке «Березок» взял на себя республиканский бюджет, из которого на эти цели выделено 130 млн руб. субсидий. В кабинете министров объясняли намерение выкупить актив у ММК тем, что хотят развивать в санатории «Якты-куль» отдых экономкласса: размещение в «Березках» стоит дешевле, чем в башкирском санатории, что может увеличить поток отдыхающих.

Mmk.ru Магнитогорский металлургический комбинат

Дом отдыха «Березки» в 2016 году при выручке 159 млн руб. получил чистую прибыль в размере 2 млн руб. Таким образом при сохранении тех же финансовых показателей срок окупаемости вложений бюджета Башкирии в этот актив составит 65 лет.

«Коммерсантъ в Уфе» сообщил, что власти Башкирии готовы предложить налоговые льготы новому заводу группы Lasselsberger. Министерство экономического развития Башкирии включило в перечень приоритетных для республики инвестпроект компании «Цемикс» (входит в международную группу Lasselsberger), предусматривающий строительство в Абзелиловском районе завода по производству белого цемента и сухих строительных смесей. Таким проектам после их занесения в реестр предоставляются налоговые льготы и другие формы господдержки. Заявленные мощности производства — 424 тыс. тонн в год, срок строительства — до 2019 года.

Стоимость проекта ранее оценивалась в €200 млн. Сообщалось, что площадкой для строительства выбран поселок Красная Башкирия. Летом против этого выступили жители соседнего Магнитогорска, обеспокоенные тем, что появление нового производства на юго-западе, пока свободном от промвыбросов, ухудшит состояние атмосферного воздуха в городе.

(сс) MichaelGaida Строительство

ИА Башинформ проинформировало, что в республике за 11 месяцев текущего года за счет всех источников финансирования введено в действие 25,6 тысячи квартир общей площадью 1977,1 тысячи квадратных метров. Это 85,9% к январю-ноябрю 2016 года. На каждую тысячу человек населения в регионе построено 486 квадратных метров жилья. Среди регионов Приволжского федерального округа по итогам 11 месяцев по вводу в действие жилых домов Башкирия занимает второе место, по вводу жилья на душу населения — пятое место. В структуре жилищного строительства доля жилья, построенного населением за свой счет и с помощью кредитов, составила 70,6%. Ими построено 13,8 тысячи собственных жилых домов площадью 1395,2 тыс. квадратных метров, или 86,6% от объема жилья, построенного за аналогичный период 2016 года.

Социум: предприниматели, рутений, деревня на два региона

«Горобзор» сообщил, что в Башкирии с начала года стало на 4 тысячи больше предпринимателей.

«Сегодня малый бизнес обеспечивает почти половину общереспубликанского оборота продукции и уже около трети валового регионального продукта. Четверть из числа занятых трудится в этой сфере. С начала года численность субъектов малого бизнеса выросла на 4 тысячи — до 140 тысяч. Этот устойчивый тренд наметился ещё в 2015 году, каждый год прибавляем по 4−5 тысяч новых малых компаний», — сказал глава республики Рустэм Хамитов на заседании правительства региона.

Kremlin.ru Рустэм Хамитов

Также сообщалось об утверждении стратегии развития малого и среднего предпринимательства в регионе на период до 2030 года, которая предусматривает увеличение количества субъектов предпринимательства и их оборота, а также рост населения, занятого в этом секторе экономики.

ИА Башинформ проинформировало, что Госсобрание республики намерено на предновогоднем заседании заслушать доклад минэкологии о последствиях выброса рутения. Официально доклад будет посвящен исполнению программы «Экология и природные ресурсы», но депутаты намерены расспросить министра и о последствиях прохождения в сентябре над регионом радиоактивного облака, содержавшего изотоп рутений-106. О появлении радиоактивного вещества в атмосфере первыми сообщили западные СМИ. По данным МАГАТЭ, в конце сентября — начале октября рутений-106 был обнаружен в атмосфере ряда стран Европы. Немецкое ведомство по радиационной защите предположило, что источник выброса мог находиться на Южном Урале, где расположено предприятие Росатома «Маяк». Комбинат причастность к выбросам опроверг. По другой версии, источником загрязнения мог быть искусственный спутник или его фрагмент. В минэкологии Башкирии, опираясь на данные Росгидромета, сообщили, что концентрация изотопа в воздухе была далека от предельно допустимой.

Pxhere.com Особые тучи

Ряд СМИ сообщил, что глава Башкирии Рустэм Хамитов поручил правительству совместно со Свердловской областью разработать дорожную карту и изменить границы республики, проходящие через деревню Усть-Табаска, одна улица которой относится к соседнему региону. Ее жители просят включить всю деревню в состав Башкирии. О проблеме на личном приеме граждан рассказал глава Усть-Табасского сельсовета Аскинского района Барый Шарифисламов. По его словам, жители улицы Черемушки, территориально находящиеся в Свердловской области, испытывают множество неудобств, в частности при операциях с недвижимостью. По вопросу изменения границ сельчане обратились в администрации Аскинского района республики и Красноуфимского района Свердловской области. Удалось достичь предварительной договоренности, был предложен новый вариант границы, но окончательного решения пока не принято.

Мэрия Уфы: своих не выдаём, подайте на салют

Ряд СМИ проинформировал, что градоначальник Уфы Ирек Ялалов попросил бизнес профинансировать новогодний салют. Власти Уфы обратились к бизнесу с просьбой выделить деньги — около 600 тыс. руб. Ялалов на сессии горсовета сообщил, что «в последнее время эти фейерверки не финансируются из республиканского бюджета», затраты были перенесены на бюджет города, но не включены в его расходную часть. Он попросил депутатов совета, большинство которых занимаются бизнесом, «по возможности» профинансировать мероприятие.

Ufacity.info Ирек Ялалов — копия

«Есть желание в новогоднюю ночь на площади перед городским советом сделать пятнадцати-двадцатиминутный салют. Помогите, ладно? Не такие великие деньги, но, наверное, тратить бюджетные на салюты сейчас не время», — сказал он.

Также сообщалось, что в горсовете Уфы не видят оснований для досрочного лишения депутатского мандата предпринимателя Андрея Носкова — владельца строительной группы ПСК-6, который был объявлен в федеральный, а затем и в международный розыск по обвинению в мошенничестве и преднамеренном банкротстве.

«Совет городского округа город Уфа заинтересован в полном и объективном расследовании и оказывает полное содействие следствию. Призываем не забывать о презумпции невиновности. Вину, в конечном итоге, определяет только суд», — говорится в комментарии совета, опубликованном на его официальном сайте.

Ранее в отношении бизнесмена было возбуждено уголовное дело по статьям мошенничество в особо крупного размера (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и преднамеренное банкротство (ст. 196). Следствие полагает, что принадлежащая Андрею Носкову компания «Колорит», которую он также возглавлял, нанесла бюджету Уфы более 117 млн руб. ущерба. Позже «Колорит» был признан банкротом. Мэрия в настоящее время требует от компании выплаты ущерба. По ходатайству следователя арестовано имущество предпринимателя — более 50 объектов недвижимости, а также автомобили Lexus и Mercedes-Maybach. Между тем Советский районный суд Уфы заочно арестовал на два месяца бизнесмена.

(сс) succo Суд

Территория детства: китайский вместо немецкого, обделенные дошколята

Газета «Республика Башкортостан» сообщила, что после многочисленных жалоб возбуждено уголовное дело по факту организации учебного процесса в школе села Нижнетроицкое (Туймазинский район). В начале учебного года родители школьников выразили недовольство, что их дети вынуждены учиться в антисанитарных условиях: в здании протекала крыша, плесневели стены, сыпалась штукатурка. Дело сдвинулось с мертвой точки, когда они озвучили свою проблему в социальных сетях. Следственный комитет республики квалифицировал дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

«Горобзор» отметил, что родители трех классов уфимской гимназии №121 обратились с просьбой заменить уроки обязательного второго иностранного языка — французского или немецкого китайским и арабским. К 2019−2020 учебному году родители попросили предоставить возможность в качестве второго иностранного языка изучать китайский язык или арабский, либо заменить эти часы русским языком или математикой. Также родители высказывают свое недовольство уроками башкирского языка.

Kitap-ufa.ru Учебник башкирского языка

«По большому счету навязыванием изучения башкирского языка занимаются не те люди, которые его любят, а те, кому заплатили за создание нестабильной политической ситуации в регионе. Эффективность обучения только тех, кому он нужен и кто в семье говорит на нем, будет гораздо выше, нежели вы будете заставлять его учить всех детей», — высказывают мнение родители.

Родители указывают и на другую проблему системы образования: когда дети во втором классе начинают изучение английского языка по учебникам, предполагающим второй год изучения. Разгневанные родители сомневаются также и в компетентности педагогов, прося провести ЕГЭ по всем предметам для всех работников министерств образования РБ и РФ, в том числе секретарей, директоров и завучей школ и отстранить от занимаемой должности тех, кто не сдаст экзамены с первого раза.

Ряд СМИ сообщил, что в Уфе молочные кухни будут выживать за счёт платной продукции. Молочные кухни в Уфе создавались в 1970 — 1984 годах как структурные подразделения детских поликлиник. Потом они пришли в упадок, так как не был определен механизм их содержания. В 2010 году три оставшиеся кухни были присоединены к муниципальному учреждению «Центр детского и диетического питания». С 2011 по 2013 годы на реконструкцию и модернизацию кухонь было направлено из бюджета города 19 млн рублей. Был проведен капремонт, закуплено современное оборудование, налажена автоматизированная фасовка, открыты 16 раздаточных пунктов в районах Уфы. Выпуск продуктов детского питания увеличился в разы. Кухни обеспечивают молочными продуктами детей раннего возраста, в том числе малообеспеченных — бесплатно. В среднем на одного ребенка приходится до 50 порций в месяц, что эквивалентно 1 тыс. 250 рублям. В нынешнем году за счет платной продукции кухни заработают до 30 млн рублей, реализовав 2,2 млн порций.

Glavarb.ru Детский сад

«Комсомольская правда в Уфе» сообщила, что в Башкирии детей выгоняли из группы за то, что они не оплатили дополнительные кружки. Прокуратура провела проверку детского сада в городе Нефтекамске. В ходе проверки по обращению одной из жительниц города сотрудникам ведомства удалось установить, что в дошкольном учреждении родителям детей было предложено посещать дополнительные платные кружки по рисованию и ручному труду. Часть из них оплатила подобные услуги, другая же нет. В итоге все это привело к тому, что часть детей, не оплативших кружки, попросту выдворяли из группы во время этих занятий. Им приходилось томиться в раздевалке, пока урок «для избранных» не завершится. Прокуратура установила, что подобным образом ущемлялись права малышей. Заведующая детским садом привлечена к дисциплинарной ответственности.

Криминал: лжеалкоголь, пирамиды, невыплата зарплат

За 11 месяцев текущего года в Башкирии изъято из незаконного оборота более 84 тысяч литров алкогольной и спиртосодержащей продукции. Об этом написали местные СМИ по итогам заседания Общественного совета МВД по РБ со ссылкой на врио начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции полковник полиции Геннадия Мосякина. По его словам, пресечена деятельность 3 подпольных цехов по нелегальному производству и реализации фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей продукции в городах Уфа, Благовещенск, Сибай и Салават. Кроме того, по его словам, изъято около 23 тысяч литров стеклоомывающей жидкости, не отвечающей требованиям безопасности.

George Hodan Суд

«Коммерсантъ в Уфе» сообщил, что Верховный суд Башкирии оставил под арестом трех фигурантов уголовного дела об организации финансовой пирамиды «Древпром». Тем самым отказано в удовлетворении жалобы адвокатов подсудимых на решение Стерлитамакского городского суда, который в ноябре продлил им срок содержания под стражей еще на три месяца, до 23 февраля 2018 года.

Судебный процесс над основателями и участниками «Древпрома» — финансовой организации, которая была зарегистрирована в Стерлитамаке, но вела деятельность в 50 регионах России, длится с июля 2016 года. На скамье подсудимых — шесть сотрудников организации. По версии обвинения, в 2012—2014 годах подсудимые привлекли от 8 тыс. жителей Башкирии, Татарии и Оренбургской области около 570 млн руб., обещая погасить их задолженность перед банками. Некоторое время организация исполняла обязательства, но, как установило следствие, за счет взносов других клиентов. Нелегальные доходы, по версии обвинения, были легализованы через покупку драгоценностей на сумму 9 млн руб., 41 автомобиля стоимостью 73 млн руб. и гаража на 200 автомашин. На имущество компании стоимостью 124 млн руб. был наложен арест, сообщали в прокуратуре. Уголовное дело по факту мошенничества было возбуждено в феврале 2014 года по обращению банков и представителей Минфина России — к тому времени региональная сеть пирамиды уже превышала 200 филиалов. Весной 2015 года «Древпром» был признан банкротом.

Sledcom.ru Следственный комитет России

Ряд СМИ отметил, что бывший директор и единственный владелец башкирского холдинга «Интеграл» задержан следователем регионального управления Следственного комитета по подозрению в невыплате зарплаты сотрудникам (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Следствие ходатайствовало об избрании предпринимателю меры пресечения. По версии СК, руководитель с февраля 2016 по январь текущего года не выплатил 145 работникам «Интеграла» около 11 млн руб., хотя предприятие имело такую возможность. Оборотные средства компании направлялись на расчеты с поставщиками и погашение кредитов, отмечают в СК. У предпринимателя есть судимость за совершение аналогичного преступления, следует из сообщения ведомства.

Уфа предновогодняя: мало снега, вандалы, главная ёлка — в овраге

Ряд СМИ возмутился фактом, что в Уфе на улице Софьи Перовской работники коммунальных служб города соорудили горку на детской площадке из грязного снега. Сверху горку посыпали чистым снегом. Уфимец прислал видео этой горки в программу «Мобильный репортер» на телеканал ГТРК «Башкортостан». Предполагается, что коммунальщики использовали грязный снег из-за отсутствия снежного покрова. Снега и льда для строительства горок не хватает.

«Горобзор» добавил, что в Иглино вандалы разрушили недостроенный ледовый городок. О происшествии сообщили местные жители. Строительство городка начали лишь 14 декабря — рабочие заготовили глыбы льда, успели огородить елку в парке имени Елены Иглиной. По проекту были запланированы сказочные ледовые скульптуры, несколько горок для детей. Неизвестные вандалы сломали ограждения и разбили ледяные блоки, лежащие на стройплощадке. Из них и планировали вырезать скульптуры.

Dana Tentis Новогодняя елка

Кроме того, в Уфе начали работу елочные базары. В этом году по всему городу расположено 92 торговые точки. Елку, пихту или сосну можно купить на территория рынков, ТК и ТСК, а также на специализированных елках. Цена новогоднего дерева колеблется от 500 до 5 тысяч рублей. Букет из хвойных веток можно купить за 150−200 рублей.

Уфимский Дед Мороз «по вызову» — один из самых дорогих в России, сделала вывод газета «Республика Башкортостан». Дороже приход сказочного персонажа к детишкам, да и взрослым тоже, — только в Москве и Санкт-Петербурге. Cредняя стоимость услуг аниматоров — Деда Мороза и Снегурочки — в России составила 1,6 тыс. рублей. Среди городов-миллионников дороже всего визит праздничных персонажей обойдется жителям Москвы — средняя цена 3,1 тыс. рублей. На втором месте, хотя и со значительным отрывом, — Санкт-Петербург (2,3 тыс.), замыкает тройку Уфа (1,6 тыс.). Самыми дешевыми по стоимости услуг аниматоров стали Пермь (1,1 тыс.), Нижний Новгород (1,1 тыс.) и Красноярск (1,2 тыс.).

Аполлинарий Васнецов. Озеро в горной Башкирии. Урал. 1895

Экскурсионный проект «Башкортостан удивительный, новогодний» подешевел вдвое, сообщил «Коммерсантъ в Уфе». Госкомитет по предпринимательству и туризму Башкирии на новогодние каникулы намерен заказать продолжение проекта, предусматривающий однодневные экскурсии по новогодним достопримечательностям Уфы. По линии программы развития внутреннего и въездного туризма на него выделяют до 2,67 млн руб. — стоимость вдвое ниже, чем год назад, когда проект оценивался в 5,72 млн руб. .На этот раз в стоимость работ включена разработка трехчасового экскурсионного тура по Уфе с посещением достопримечательностей, викторинами, организация новогодних представлений в парке «Ватан» возле конгресс-холла, организация движения метробусов между площадками маршрута. Проект будет поддерживаться с 29 декабря до 8 января 2018 года. В соцсетях уфимцы недоумевают, почему повторяется прошлогодняя ошибка — парк «Ватан» находится в овраге, лестницы, ведущие к нему, плохо убирались от льда и снега, и для маломобильных граждан вход к главной ёлке был затруднён.