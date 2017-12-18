В истории российско-американских отношений трудно найти прецедент, когда лидер государства лично звонил своему коллеге из Белого дома, чтобы выразить личную благодарность и признательность за глубокий вклад Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США и его руководства в обеспечение безопасности России, пишет М. К. Бхадракумар в статье для Asia Times.

Sean Spicer, White House press secretary Трамп говорит с Путиным по телефону

Самое интересное заключается в том, что нынешний президент России Владимир Путин — бывший офицер КГБ. Путин не перестает удивлять.

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Сообщение пресс-службы Кремля о состоявшихся 17 декабря телефонных переговорах между Путиным и президентом США Дональдом Трампом должно открыть глаза всем тем, кто купился на американскую пропаганду, которая создает из Путина образ врага, способного поглотить весь Запад, или заявления российских СМИ, пытающихся представить мир, четко разделенный на две половины: добро и зло.

Такие страны, как Турция, Иран и Египет, а также Венесуэла и Северная Корея, должны обратить особое внимание на то, что мировая ситуация и формирующийся международный порядок намного сложнее, чем некоторые из них хотели бы думать. Что побудило Путина сделать такой необычный шаг?

Todayifoundout.com Республиканская и Демократическая партии США

Для начала нужно сказать, что в Кремле чувствуют, что расследование дела о предполагаемом «вмешательстве» России в президентские выборы 2016 года топчется на месте и рано или поздно его прекратят. В этом случае существует вероятность того, что волна русофобии в США спадет, оставляя за собой опустошение и мусор, и возникнет возможность для начала восстановительного процесса.

Ключ к пониманию данного жеста Путина скрыт в интерпретации. Ранее в ЦРУ дали понять, что снова рассматривают Россию в качестве собеседника в рамках профессиональной деятельности. По оценкам ЦРУ, скоро взаимодействие с российскими спецслужбами вернется в старую колею.

Удивительная вещь заключается в том, что в ЦРУ просто проигнорировали санкции администрации предыдущего президента США Барака Обамы против России. Путин пообещал Трампу, что запомнит этот благородный жест, и если, боже упаси, возникнет какая-либо сложная ситуация, в ФСБ поступят аналогичным образом.

Может ли ЦРУ действовать самостоятельно? Не известно, каким каналом воспользовались в ЦРУ. Однако Путину, похоже, известно, что нынешний руководитель ведомства Майк Помпео принял данное решение. Вероятно, Помпео с одобрения Трампа проводил переговоры с российским послом Анатолием Антоновым. Путин явно попросил Трампа лично передать слова благодарности Помпео.

Office of Attorney General Henry McMaster Генерал-лейтенант Герберт Макмастер

Все это произошло в преддверии оглашения новой стратегии в сфере национальной безопасности США, которую Трамп должен представить 18 декабря. Разве в ЦРУ забыли о том, что советник президента США по национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер осудил действия России неделю назад, назвав ее «ревизионистской» державой, угрожающей основам миропорядка и международной системы, которую США кропотливо выстраивали после окончания Второй мировой войны?

Два телефонных разговора между Трампом и Путиным в течение трех дней обнулили все предыдущие расчеты. Первый звонок состоялся в прошлый четверг, 14 декабря. Трамп позвонил Путину, чтобы поблагодарить его за дружеские отсылки, которые он сделал в отношении США во время ежегодной пресс-конференции в Москве. Во время телефонных переговоров в воскресенье, 17 декабря, Путин также поблагодарил Трампа за то, что он одобрил инициативу Помпео по информированию российских разведслужб о предстоящей террористической атаке в Санкт-Петербурге.

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В последнее время множество признаков свидетельствует о том, что в конце концов в некоторых частях американского истеблишмента возникает определенная степень трезвости, а также осознание того, что Трамп всегда был прав, утверждая, что интересы США только выиграют от сотрудничества с Путиным. Что еще более важно, в Кремле чувствуют, что тяготы Трампа могут скоро закончиться.

Office of the President-elect Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон

Конечно, есть и негативные сигналы. Всего десять дней назад государственный секретарь США Рекс Тиллерсон говорил о России как о противнике и «враге» в рамках своего европейского турне. Также совсем недавно, 9 декабря, в Сирии в небе над Евфратом произошли неприятные инциденты между ВВС США и России.

Вчера, 17 декабря, Антонов заявил, что два телефонных разговора между Путиным и Трампом подчеркнули, что «наши страны нуждаются друг в друге. Наши страны определяют совместную программу действий по укреплению глобальной безопасности». Возможно, в ближайшем будущем появятся новые признаки «таяния льда» в отношениях между США и Россией.