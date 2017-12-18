Москва, 23 марта, 2018, 13:02 — ИА Регнум. Отзыв посла ЕС пока для консультаций в связи с делом Скрипаля делается в расчете скорее на показной эффект. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Лидеры стран Евросоюза приняли решение отозвать посла ЕС в России Маркуса Эдерера, сообщил шведский премьер-министр Стефан Левен.

«Он уже воспринимается как символическая демонстрация солидарности Запада с ложными и недоказанным обвинениями России со стороны Великобритании по делу Скрипаля», — констатировал Слуцкий.

Вместе с тем, в официальном заявлении саммита ЕС ничего не говорится о поддержке призыва премьера Великобритании Терезы Мэй к странам Евросоюза отозвать дипломатов своих государств из России, указал парламентарий, такие решения должны приниматься европейскими столицами самостоятельно.

Более того, продолжил депутат, даже в западных СМИ отмечается, что далеко не последние члены ЕС, такие как Греция, Италия, Австрия, Венгрия очень осторожно относятся к дальнейшей конфронтации с Москвой.

«Но, в любом случае, это продолжение давления на Россию, очернения нашей страны в международном информационном пространстве и закрепления в Европе американских политических приемов, таких как «хвост виляет собакой», — говорит Слуцкий.

Он обратил внимание на то, что лидеры Евросоюза большую часть времени слушали «сказки» и «мифы» Терезы Мэй о мировом агрессоре, в роли которого она пытается представить Россию, а не обсуждали надвигающуюся торговую войну с США, что для Европы на сегодняшний день гораздо более актуально.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, премьер-министр Британии Тереза Мэй рассчитывает, что в Евросоюзе также обвинят Москву в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Для этого, отмечают западные СМИ, Британия поделится секретными разведывательными данными с союзниками.