На участке трассы М-4 «Дон» в Ростовской области, который реконструировали в этом году, теперь будет взиматься плата за проезд. Речь идет об отрезке 1091−1119 км, движение по которому было открыто 19 мая текущего года. Сейчас он соответствует технической категории 1Б, что означает разделенные встречные потоки движения, отсутствие примыканий в одном уровне и повышенный скоростной режим.

Пресс-служба госкомпании «Автодор» На обновленном участке трассы М-4 «Дон» начали взимать плату за проезд

Как сообщили в пресс-службе госкомпании «Автодор», на данном участке построено два путепровода, транспортная развязка на 1116,5 км, проезд для сельскохозяйственной техники на 1095,6 км, установлено более 2,3 км шумозащитных экранов. На всем протяжении предусмотрено освещение. Движение осуществляется по четырем полосам шириной 3,75 метра, ширина разделительной полосы с бетонным ограждением — 2,61 метра.

На обновленной дороге специалисты отмечают положительную тенденцию в количестве ДТП: число аварий снизилось на 57%, существенно сократилось число погибших и раненных.

Согласно, распоряжению правительства РФ от 18 августа 2017 года №1765-р, деньги за проезд по платному участку трассы М-4 начнут взимать с 18 декабря. Автомобилисты должны платить один раз — на пункте взимания платы на 1093 километре.

Стоит отметить, что для граждан, живущих вдоль платного участка М-4 «Дон», в конце ноября госкомпанией «Автодор» была утверждена специальная стоимость оплаты проезда в размере 50 копеек.

Для тех, кто не хочет пользоваться платным участком, есть бесплатные альтернативные пути.