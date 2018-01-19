В годовщину Октябрьской революции петербургский фотограф Дмитрий Ермаков создал проект «Снег революции», посвященный событиям 1917 года. ИА REGNUM публикует фотографии автора, размышляющего о следах событий прошлого в современности.

Дмитрий Ермаков Фотопроект «Снег революции»

Автор рассказывает о своем проекте так:

«Вряд ли кто-то из ныне живущих скажет точно, но поговаривают, что 25 октября 1917 года в Петрограде шёл снег.

В 2017-м снегопады в Петербург пришли немного позже — в декабре, но 100-летие Октябрьской революции не подвинешь, оно пришло вовремя.

К счастью, новый переворот, тем более такого масштаба, вряд ли возможен в современной России. Но революционные годы, безусловно, наложили отпечаток на город и его людей. Оставшаяся символика часто становится объектом китча и шаржа, но след случившегося восстания находится где-то внутри каждого.

Я шел по Невскому проспекту, главной артерии некогда революционного Петрограда, и смотрел в лица людей. Изможденные и в то же время полные достоинства и грусти лица стариков. Контркультурная молодежь, вроде бы бунтарская по духу, но сникшая и потерянная в этом снегу. Ничего не понимающие иностранцы, которые блуждают в наступающей с Арктики долгой русской зиме.

Снег объединил их всех, как революционный порыв объединял в 1917-м.

И снова непонятно, что из этого следует в будущем».