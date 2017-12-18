



Иван Шилов ИА REGNUM Пресса Ватикана

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 11—17 декабря стали: «фальшивые новости» утомили даже папу Римского Франциска; американские евреи надеются на признание Иерусалима столицей Израиля другими странами; решение Трампа вызвало «восстание патриархов»; план Путина по Сирии и конец войны; партнерство Польши и Украины построено на песке и другое.

Папа Римский Франциск призвал к полному и точному изложению новостей, сообщает Vatican News (Ватикан). Об этом он говорил на встрече с представителями Союза итальянской периодической печати (USPI) и Итальянской федерации католических еженедельников (FISC). Понтифик призвал, чтобы новости сообщались с умиротворением, точностью и в полноте, спокойным языком ради пользы плодотворного размышления, однозначными и четкими словами, отвергая иносказательность, крикливость и двусмысленности. Терпеливо и методично, чтобы общественное мнение было способно понять и распознать послание. Членам USPI и FISC папа рекомендовал помнить о миссии информировать надлежащим образом, предоставляя всем и каждому факты так, чтобы они были как можно ближе к реальности. Свободный и ответственный голос прессы имеет основополагающее значение для развития любого общества, которое хочет называться демократическим. Франциск отметил, что в наше время, когда часто гонятся за скоростью, наблюдается стремление к сенсационности, отсутствует точность и полнота, много «перегретых эмоций» вместо вдумчивого размышления, очень ощущается потребность в достоверной информации, проверенных новостях, которые направлены на формирование у читателей здорового критического чувства, позволяющего задавать соответствующие вопросы и делать обоснованные выводы. «Нет необходимости впадать в «грехи общения»: дезинформацию (то есть излагать только часть, являющуюся клеветнической или сенсационной) или диффамацию, не должны копаться в старых новостях, о которых давно все известно, — подчеркнул понтифик. — Это очень тяжкие грехи, которые наносят вред людям и сердцу журналиста».

Рупор пропаганды

В то время, как президент США Дональд Трамп подчеркивает, что его решение признать Иерусалим столицей Израиля не мешает приверженности Вашингтона мирным переговорам между Израилем и Палестиной, эксперты, давно наблюдающие за конфликтом, рассматривают шаг главы Белого дома как серьезный удар по возможности возобновления переговоров в ближайшее время, передает National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). Профессор этики и глобального развития человека Школы дипломатической службы имени Эдмунда Уолша отец-иезуит Дрю Кристиансен назвал решение Трампа «настоящей ошибкой», которая подрывает позиции США и как переговорщика, и в целом на мировой арене, «значительно уменьшая влияние Вашингтона во всем мире». Арабо-американский институт заявил, что отход Белого дома от статус-кво стал «разрушительным ударом» для мусульман и христиан, проживающих в «оккупированных» Израилем районах Иерусалима, а также отношений США с арабскими союзниками и мусульманами. Заха Хассан из независимого аналитического центра «Новая Америка» назвала «шокирующим» то, что Трамп в своем заявлении не обмолвился о правах палестинцев, полностью отрицая «палестинскую национальную идентичность и связь с Иерусалимом». В свою очередь, приветствовали слова президента США многочисленные еврейские организации. Как говорится в заявлении Еврейского совета по связям с общественностью (JCPA), «мы согласны с Трампом в том, что Израиль, как и все страны, имеет право определять местонахождение своей столицы». Давид Бернштейн, президент JCPA, который находился в Израиле во время выступления главы Соединенных Штатов, сказал, что «подавляющее большинство израильтян», включая находящихся слева от центра, приветствовали слова Трампа и были ему признательны. По словам Бернштейна, квалификация Иерусалима столицей Израиля — «давно назревшее признание справедливых и исторических претензий Израиля, не говоря уже о реальности на месте». Американские евреи надеются, подчеркнул лидер JCPA, что решение Трампа «создаст прецедент для остального мира».

Анонсированный перенос посольства США в Иерусалим вызвал «восстание патриархов», полагает Vatican insider (Турин, Италия). Негодует не только «арабская улица», негодует «единый фронт» оппозиции, представленный главами Церквей и христианских общин, укорененных на Ближнем Востоке. Бывший латинский патриарх Иерусалима Мишель Саббах выразился в том смысле, что «наши угнетатели решили лишить нас радости Рождества, решили предложить нам войну вместо мира». В Иордании все епископы и лидеры христианских общин подписали письмо с выражением общего протеста против решения США признать Иерусалим столицей Израиля и напомнили о позиции короля Абдаллы II, выступающего хранителем мусульманских и христианских святых мест Иерусалима. Халдейский католический патриарх Луис Рафаэль Сако напомнил, что «долг США как сверхдержавы заключается в содействии миру, справедливости и процветанию во всем мире». Мелькитский греко-католический патриарх Юсеф Абси призвал Вашингтон уважать резолюции ООН и избегать односторонних шагов, меняющих международный статус Иерусалима. Католикос Великого дома Киликийского Армянской апостольской церкви Арам сказал, что последние решения Белого дома по Иерусалиму имеют «негативные последствия» для хрупких ближневосточных балансов и несут риск, угрожающий мирному процессу. Сигнал несогласия с выбором Трампа исходил от коптского православного патриарха Тавадроса II. Такая негативная реакция, выраженная в унисон главами ближневосточных Церквей, препятствует администрации США претендовать на роль «защитника христиан» в конкуренции со многими мировыми и региональными политиками — от Владимира Путина до Эмманюэля Макрона, от Башара Асада до Виктора Орбана, заключает издание.

Суд приговорил Инона Реувени, 23-летнего экстремиста, к четырем годам лишения свободы и штрафу в 50 тысяч шекелей ($14 200) за поджог католической церкви Умножения хлебов и рыб в Капернауме, информирует Catholic News Agency (Инглвуд, США). Реувени родом из Баладима, «незаконного израильского форпоста на Западном берегу близ Кохав-ха-Шахар». Израильские СМИ сообщают, что этот экстремист «рассматривает христиан как идолопоклонников и вред им как мицву (похвальный поступок)». Адвокат осужденного говорит, что приговор был слишком суровым, он собирался подать апелляцию. Поджог церкви Умножения хлебов и рыб в Капернауме произошел 18 июня 2015 года. Пострадали монах и трудник, которые были госпитализированы и лечились от последствий вдыхания дыма. Сильно поврежденными оказались две комнаты, ущерб оценивался в $1 млн, израильское правительство внесло почти $400 тысяч на ремонт.

AlexVan Тюрьма

В России началась предвыборная президентская кампания, констатирует AsiaNews (Рим, Италия). Совет Федерации установил дату голосования — 18 марта 2018 года — в память о референдуме об «аннексии» Крыма. Президент Путин, чье переизбрание является предрешенным, не будет единственным в гонке. Еще 20 человек планируют баллотироваться на пост президента. К ним относятся лидеры небольших партий (коммунист Зюганов, националист Жириновский, либерал Явлинский, центрист Миронов). Другие — смутьян-демагог Алексей Навальный (которого, скорее всего, не допустят) и знаменитая журналистка Ксения Собчак, дочь Анатолия Собчака, покойного мэра Санкт-Петербурга, который был наставником самого Путина. Новое заключается в решении российского президента дистанцироваться от правящей партии «Единая Россия», которую он основал. Ясно, что это означает. После почти 20 лет власти Путин хочет представить себя «отцом нации», а не просто верховным лидером правящего класса. На своей пресс-конференции он перечислил политические приоритеты. Чтобы не подцепить украинский беспорядок, нужно поощрять не «крикливую» оппозицию, а ту, что способна представить населению убедительную программу. Отвечая на вопрос о запрете абортов в стране, президент призвал к осторожности, потому что «незаконные аборты будут расти в связи с запретом и нанесут большой ущерб здоровью женщин». В то же время он пообещал поддержку группам в защиту жизни, которые хотят предотвратить аборты, убеждая женщин родить ребенка (такие как ассоциация «За жизнь!»). Что касается остального, то здесь нет ничего особенно нового. Во внешних делах Россия будет твердо поддерживать автономию восточных территорий Украины и по-прежнему обвинять украинское правительство в непрекращающемся конфликте. Путин заявил о военных успехах в Сирии («моя инициатива», по его словам), в частности, об эффективности кавказских ополченцев. А тем временем в Выставочном зале федеральных архивов открылась выставка, посвященная Романовым, династии царей, с которой Путин, похоже, соотносит свою политическую идеологию. «Романовы и Папский престол: 1613—1917. Россия и Ватикан» — она представляет собой исключительную коллекцию документов из секретных архивов Ватикана.

План Путина по Сирии: как Россия хочет положить конец войне. Об этом повествует Polonia Christiana (Краков, Польша). Посредством военно-дипломатической интервенции президент России Владимир Путин сделал свою страну одним из основных игроков в сирийском конфликте, отмечает издание. Москва официально вступила в кампанию в сентябре 2015 года, более двух лет спустя ее военное участие окупилось. Сирийский лидер Асад выжил. Война еще не завершена, но все сегодня больше сосредотачиваются на будущем политическом соглашении. Россияне считают, что соглашение о разделении власти, как и в Ливане, может стать рецептом поддержания стабильности в регионе. Вместе с тем Россия хочет сохранить территориальное единство Сирии, как в Ираке, где она недавно отказалась поддержать независимость Иракского Курдистана. В Сирии хочет обеспечить свои интересы Иран. Израиль против того, чтобы возле его границы находились вооруженные шиитские группы. Москва, осознавая интересы Ирана и Израиля и рассчитывая на экономические выгоды благодаря российской диаспоре в Израиле, пытается найти баланс между всеми сторонами. Журнал Foreign Affairs утверждает, что Россия будет стремиться найти компромисс между двумя странами в отношении будущего Сирии. Уже сейчас США и Россия в основном сосредоточены на предотвращении инцидентов между вооруженными силами обеих стран и сотрудничают в создании зон деэскалации. Независимо от будущего мирного соглашения, Москва планирует остаться в Сирии надолго.

Православные патриархи поддерживают политику России на Ближнем Востоке, отмечает KATHPRESS (Вена, Австрия), ссылаясь на встречу в Кремле Владимира Путина с главами ближневосточных Церквей, прибывших на торжества, посвященные 100-летию восстановления Московского патриархата. 4 декабря все патриархи, за исключением главы Константинопольского патриархата Варфоломея, были приняты российским президентом в его резиденции в Ново-Огарево. Путин рассказал им, что Россия нанесла поражение террористам по всей Сирии, «включая исторические христианские районы». Издание также пишет об итогах встречи на высшем уровне в кулуарах Конференции министров иностранных дел ОБСЕ в замке Хофбург, инициированной Россией и Венгрией. В нем приняли участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, его венгерский коллега Петер Сийярто, халдейский патриарх Сако и специальный представитель ОБСЕ по борьбе с расизмом, ксенофобией и дискриминацией Ингеборг Габриэль в присутствии секретаря Святого престола по отношениям с государствами архиепископа Пола Галлахера. В своем выступлении Габриэль сказала, что насилие против христиан на Ближнем Востоке продолжается даже после победы над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). О роли Церквей в процессе урегулирования проинформировал заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата отец Стефан Игумнов. По его словам, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, пребывающий постоянно в контакте с восточными патриархами, выдвигал инициативы по сохранению христианского присутствия на Ближнем Востоке. И это на фоне «давней медиаблокады», которую смогло прорвать лишь совместное заявление патриарха и папы Франциска в Гаване в феврале 2016 года, после чего мировая общественность узнала о гонениях на христиан.

Как заявил глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук, никто не имеет мандата на насилие — ни власть, ни оппозиция. Так, передает Католицький Оглядач (Львов, Украина), он прокомментировал данные украинских социологов, согласно которым в стране «сегодня растет определенная социальная активность». В ответ Шевчук заметил: «Мы видим, какими агрессивными являются те, которые называют себя представителями народа, как много появляется новоявленных мессий, которые берут себе право говорить от имени народа. Но люди умеют различать добро и зло… То есть какие-то насильственные действия, особенно внутри государства, сегодня не могут найти многих сторонников». Лидер украинских униатов сообщил, что «наш народ так легко не обманешь. Как бы кто не имитировал сегодня «майдан», как бы кто не пытался показать себя выразителем подлинных интересов народа, люди умеют различать настоящее от ненастоящего».

Об итогах визита президента Польши Анджея Дуды в Харьков с Nasz dziennik (Варшава, Польша) поговорил директор Центра восточноевропейских исследований Люблинского католического университета имени Иоанна Павла II профессор Влодзимеж Осадчий. Он считает, что в условиях растущей напряженности между Киевом и Варшавой посещение Украины является «недоразумением». Невозможно представить польско-украинское соглашение на условиях, обусловленных Киевом, а именно: восстановление в Польше памятников, прославляющих ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отказ от эксгумации и захоронении жертв геноцида в отношении поляков на Украине. Профессор напоминает, что Дуда во время своего предыдущего визита на Украину четко обозначил ожидания католиков в части возвращения им польских храмов во Львове, например, церкви Святой Марии Магдалины, что не встретило никакой реакции со стороны украинских властей. «Это демонстрирует унижение и игнорирование Польши, мы больше не можем согласиться с этим», — заявил Осадчий. Отвечая на вопрос, может ли в настоящее время иметь место стратегическое партнерство с Украиной, он подчеркнул, что нет, и ранние помыслы о таком были фикцией. «Кто еще, кроме католических радиостанции Radio Maryja и телеканала Telewizja Trwam, обратил внимание на то, что гимн украинской армии есть новый гимн преступной ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а военный парад в Киеве в августе сего года, ознаменовавший независимость этой страны после распада СССР, прошел под звуки этого марша, — спрашивает директор Центра восточноевропейских исследований Люблинского католического университета. — Это показывает, что на прославлении ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) строится не только украинский национальный миф, но и миф украинской армии. Поэтому я не вижу смысла в переговорах с украинцами о стратегическом партнерстве, в том числе военном. Не может быть и слова о сотрудничестве или кооперации с Киевом или украинской армией, если там есть прямой отсыл к традициям творцов геноцида, ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этой преступной идеологии, осуждая ее, говорил мученик — блаженный епископ Григорий Хомышин. Если украинский священник, патриот, осуждает эту преступную идеологию, нам больше не остается ничего другого. Не будем обманывать себя: партнерство, построенное на песке и не на истине, не переживет испытание временем».

Анджей Дуда

Католическая школа францисканцев стала жертвой коммунальной аварии в Новосибирске, беспокоится Сибирская католическая газета (Новосибирск, Россия). «Наша школа — католическая, в ней учатся около 50 детей, это небольшое здание на Беловежской, 6. Мы вторую неделю не ходим в школу, потому что в районе засорилась канализация. В школе стоит ужасный смрад, залило весь подвал, и наши преподаватели сказали, что они не могут вести учебный процесс в таких условиях», — сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ мама одного из учеников Эльвира Железнова. По ее словам, «там просто коммунальный ад какой-то по всему жилмассиву: все канализационные колодцы переполнены». Как пояснила заместитель директора по учебно-воспитательной работе католической школа Любовь Азаревич, коммунальные проблемы в микрорайоне начались давно. «1 декабря мы почувствовали неприятный запах в школе. Проверили канализационные люки, которые рядом со школой находятся, они были полные, подвал тоже был заполнен сточными водами», — описала ситуацию Азаревич. По ее словам, работники школы обращались в разные инстанции — в единую дежурно-диспетчерскую службу, администрацию Кировского района, «Горводоканал», министерство образования Новосибирской области, но проблема не решена до сих пор. Точную причину коммунальной аварии в микрорайоне работники школы не знают. «Самое страшное то, что дети не учатся: учебный процесс остановлен, и потом это всё придется наверстывать», — подчеркнула Азаревич, уточнив, что без занятий из-за коммунальной аварии остались 40 детей из начальной школы и 8 дошкольников.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; портала ордена францисканцев Рускатолик.рф; российского католического портала Gaudete; российской католической газеты Сибирская католическая газета.